الوحدات الأردني يتوصل لاتفاق مع المدرب المصري عماد النحاس

توصل نادي الوحدات الأردني لاتفاق مع المصري عماد النحاس، المدير الفني السابق للأهلي المصري، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النحاس مسؤولي الوحدات باختياراته للجهاز الفني المعاون، والذي يضم محمد محسن أبوجريشة في منصب المدرب العام، وعبدالرحمن فاروق مدرباً مساعداً، وأيمن محمد محللاً للأداء.

ومن المقرر أن يغادر النحاس إلى الأردن خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتسلم مهامه بشكل رسمي وقيادة تدريبات الوحدات.

وحقق النحاس مسيرة حافلة بالألقاب كلاعب في صفوف الإسماعيلي والأهلي المصريين، قبل أن يبدأ مسيرته تدريبية في عام 2014 مع أسوان، الذي قاده إلى الصعود للدوري المصري الممتاز بعد غياب 11 عاماً، كما تولى تدريب الشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والتحدي الليبي.

وعاد النحاس إلى الأهلي في أبريل (نيسان) 2025 كمدرب مؤقت، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري في موسم 2024 / 2025، كما تولى المهمة مجدداً بصورة مؤقتة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.

وجاءت أخر تجربة تدريبية للنحاس عبر بوابة المصري لكنه رحل عن منصبه بعد مضي ثلاث جولات من الدوري الممتاز مطلع الشهر الجاري.