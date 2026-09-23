داليتش: اللعب في «خليجي 27» ليس سهلاً... ولا نفكر في الضغوط

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى تقديم أفضل أداء ممكن في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أهمية التركيز على مواجهة اليمن، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة اليمن: «أبارك للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، فهذا يوم خاص لهم. وعلى الجانب الفني، لديّ فلسفة في هذا النوع من البطولات، ونريد تقديم أفضل أداء والوصول إلى الدور المقبل. هذه أول بطولة لي من هذا النوع ومع المنتخب الإماراتي، ونتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا».

وعن مواجهة المنتخب اليمني، قال: «المنتخب اليمني يمتلك الكثير من المهارات والسرعة في التحولات، ونحن نركز على أنفسنا، وهدفي الأساسي تقديم أفضل أداء لنكون قادرين على الفوز».

وأضاف: «لدينا عدد من اللاعبين المجنسين، نعم، ولكنّ هذا أمر طبيعي، ولدينا لاعب من البرازيل، ولا يهمني هذا الأمر، فأنا أركز على اللاعبين المتاحين لديّ».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تطور اللاعب الخليجي من الناحية البدنية، بعد عودته إلى المنطقة التي سبق له العمل فيها قبل سنوات، قال: «ليس من السهل على اللاعب الخليجي خوض مثل هذه البطولات، في ظل قصر الفترة الزمنية بين المباريات، وليست لديّ الخبرة اللازمة للحديث عن هذا الأمر».

وتابع: «لديّ 23 لاعباً عليهم تقديم أفضل ما لديهم، وأعلم أن الأمر ليس سهلاً. نحن مستعدون لهذه البطولة، ويجب ألا نفكر إلا في اللعب ومواجهة التحديات. نحن مستعدون بدنياً، وعلينا التطور بكل تأكيد، والأهم أن نلعب كرة القدم».

وعن الضغوط المحيطة بالمنتخب الإماراتي، أوضح: «نأتي إلى هنا دون التفكير في الضغوط، ونريد تقديم أفضل ما لدينا والاستمتاع بالبطولة. نعرف أهدافنا والمهارات التي نملكها».

وأضاف: «يجب علينا دعم الفريق، وهذه رسالة إلى الجماهير والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لديَّ خبرة كبيرة، ولعبت على أعلى المستويات عالمياً، وأعلم أنه يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا، وأن نكون فريقاً موحداً».

️| حضرت إلى المنطقة قبل سنوات والآن تعود كيف شاهدت تطور اللاعب الخليجي بدنيا ؟️| زلاتكو داليتش مدرب منتخب الإمارات ردّا على سؤال «الشرق الأوسط»:- ليس من السهل للاعب الخليجي اللعب في هذه البطولات والوقت القصير بين كل مواجهة، وليس لدي الخبرة اللازمة للحديث عن هذا الأمر، لدي... pic.twitter.com/s0r5LioQUr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 23, 2026

واختتم داليتش حديثه قائلاً: «شكراً لكم على كرم التنظيم وكرم الشعب السعودي. أعلم أن هذا البلد فيه كثير من الخير، ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات، والأفضل سيفوز».

من جانبه، أكد سلطان عادل، لاعب المنتخب الإماراتي، أهمية الدعم الجماهيري خلال منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن ثقة المدرب زلاتكو داليتش تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل مستوياتهم.

وقال سلطان عادل، خلال المؤتمر الصحافي: «أهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وننتظر دعم جماهيرنا، ونريد تحقيق المطلوب منا».

وأضاف: «ثقة المدرب تمنحنا حافزاً إيجابياً، وهو يعاملنا مثل أبنائه، وهذا يعني لنا الكثير».

وعن وجود إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، قال: «إسماعيل مطر أسطورة من أساطير الإمارات، ونحن سعداء بوجوده معنا، وأن يكون جزءاً من الجهاز الفني».