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داليتش: اللعب في «خليجي 27» ليس سهلاً... ولا نفكر في الضغوط

الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
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داليتش: اللعب في «خليجي 27» ليس سهلاً... ولا نفكر في الضغوط

الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، أن فريقه يتطلع إلى تقديم أفضل أداء ممكن في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أهمية التركيز على مواجهة اليمن، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة اليمن: «أبارك للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، فهذا يوم خاص لهم. وعلى الجانب الفني، لديّ فلسفة في هذا النوع من البطولات، ونريد تقديم أفضل أداء والوصول إلى الدور المقبل. هذه أول بطولة لي من هذا النوع ومع المنتخب الإماراتي، ونتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا».

وعن مواجهة المنتخب اليمني، قال: «المنتخب اليمني يمتلك الكثير من المهارات والسرعة في التحولات، ونحن نركز على أنفسنا، وهدفي الأساسي تقديم أفضل أداء لنكون قادرين على الفوز».

وأضاف: «لدينا عدد من اللاعبين المجنسين، نعم، ولكنّ هذا أمر طبيعي، ولدينا لاعب من البرازيل، ولا يهمني هذا الأمر، فأنا أركز على اللاعبين المتاحين لديّ».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تطور اللاعب الخليجي من الناحية البدنية، بعد عودته إلى المنطقة التي سبق له العمل فيها قبل سنوات، قال: «ليس من السهل على اللاعب الخليجي خوض مثل هذه البطولات، في ظل قصر الفترة الزمنية بين المباريات، وليست لديّ الخبرة اللازمة للحديث عن هذا الأمر».

وتابع: «لديّ 23 لاعباً عليهم تقديم أفضل ما لديهم، وأعلم أن الأمر ليس سهلاً. نحن مستعدون لهذه البطولة، ويجب ألا نفكر إلا في اللعب ومواجهة التحديات. نحن مستعدون بدنياً، وعلينا التطور بكل تأكيد، والأهم أن نلعب كرة القدم».

وعن الضغوط المحيطة بالمنتخب الإماراتي، أوضح: «نأتي إلى هنا دون التفكير في الضغوط، ونريد تقديم أفضل ما لدينا والاستمتاع بالبطولة. نعرف أهدافنا والمهارات التي نملكها».

وأضاف: «يجب علينا دعم الفريق، وهذه رسالة إلى الجماهير والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لديَّ خبرة كبيرة، ولعبت على أعلى المستويات عالمياً، وأعلم أنه يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا، وأن نكون فريقاً موحداً».

واختتم داليتش حديثه قائلاً: «شكراً لكم على كرم التنظيم وكرم الشعب السعودي. أعلم أن هذا البلد فيه كثير من الخير، ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات، والأفضل سيفوز».

من جانبه، أكد سلطان عادل، لاعب المنتخب الإماراتي، أهمية الدعم الجماهيري خلال منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن ثقة المدرب زلاتكو داليتش تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل مستوياتهم.

وقال سلطان عادل، خلال المؤتمر الصحافي: «أهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وننتظر دعم جماهيرنا، ونريد تحقيق المطلوب منا».

وأضاف: «ثقة المدرب تمنحنا حافزاً إيجابياً، وهو يعاملنا مثل أبنائه، وهذا يعني لنا الكثير».

وعن وجود إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، قال: «إسماعيل مطر أسطورة من أساطير الإمارات، ونحن سعداء بوجوده معنا، وأن يكون جزءاً من الجهاز الفني».

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الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
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ولد علي: لا نريد خداع جماهير اليمن بالوعود ... نحلم بكأس الخليج

الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
الجزائري نور الدين ولد علي مدرب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن فريقه يتطلع إلى تقديم مستويات أفضل في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب يعمل على بناء مشروع قادر على المنافسة، رغم الصعوبات التي تواجهه.

وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الإمارات: «نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني، ودامت لكم السعادة في هذا البلد المبارك. كأس الخليج بطولة خاصة لأبناء المنطقة، ونحن نثمّن العمل الذي قمنا به في المرحلة الأخيرة، ونقدّر النتائج التي حققناها، ونطمح إلى تقديم الأفضل».

وعن استعدادات المنتخب اليمني، أوضح: «أقمنا في المرحلة الأولى معسكراً في عدن، قبل أن نصل إلى جدة ونقيم معسكراً مطولاً للتعود على الأجواء، والإحساس بالبطولة مبكراً».

وأضاف: «لدينا عدد من المواهب، سواء من اللاعبين المهاجرين أو الموجودين في الدوري المحلي، ولا نفرّق بينهم، فالأداء في الملعب هو من يحدد. عندما تريد تحقيق شيء، فأنت بحاجة إلى مشروع، والمشروع يحتاج إلى عوامل تساعد على نجاحه. لدينا صعوبات، لكنها ليست عذراً، ونحاول الاجتهاد لتقديم الأفضل، ولمَ لا نحقق كأس الخليج يوماً ما؟».

ورداً على سؤال بشأن الوعود التي يمكن أن يقدمها للجماهير اليمنية، قال: «لا نريد خداع الجماهير بالوعود، نعدهم فقط بالاجتهاد في كل شيء، وهذا هو الوعد الوحيد الذي نقدمه للجماهير اليمنية التي ستحضر بكثافة في الملعب».

وتطرق مدرب اليمن إلى ظروف خوض المنتخب مبارياته خارج أرضه، قائلاً: «ليس لدينا ملعب في اليمن، وأحلم باللعب هناك. جميع مبارياتنا نخوضها خارج اليمن، لكن في جدة هذه المرة سيكون الوضع مختلفاً، إذ ستتاح لنا الفرصة للعب أمام الجماهير اليمنية».

من جانبه، أكد عبد الواسع المطري، لاعب المنتخب اليمني، أن طموحات منتخب بلاده تغيرت بعد تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الخليج، مشيراً إلى أن اللاعبين باتوا يتطلعون إلى المنافسة على اللقب.

وقال المطري، خلال المؤتمر الصحافي: «خرجنا من ضغط تحقيق الفوز الأول في البطولة ونجحنا في ذلك، والآن أصبح لدينا ضغط الفوز بالبطولة، وهذا حق متاح للجميع».

وأضاف: «ما لاحظته أن الشعور مختلف في هذه البطولة، ففي النسخ الماضية كانت الأسئلة تدور حول تحقيق الفوز الأول، أما اليوم فأصبحت الأسئلة عن تحقيق البطولة».

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الوحدات الأردني يتوصل لاتفاق مع المدرب المصري عماد النحاس

عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)
عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)
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الوحدات الأردني يتوصل لاتفاق مع المدرب المصري عماد النحاس

عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)
عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)

توصل نادي الوحدات الأردني لاتفاق مع المصري عماد النحاس، المدير الفني السابق للأهلي المصري، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النحاس مسؤولي الوحدات باختياراته للجهاز الفني المعاون، والذي يضم محمد محسن أبوجريشة في منصب المدرب العام، وعبدالرحمن فاروق مدرباً مساعداً، وأيمن محمد محللاً للأداء.

ومن المقرر أن يغادر النحاس إلى الأردن خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتسلم مهامه بشكل رسمي وقيادة تدريبات الوحدات.

وحقق النحاس مسيرة حافلة بالألقاب كلاعب في صفوف الإسماعيلي والأهلي المصريين، قبل أن يبدأ مسيرته تدريبية في عام 2014 مع أسوان، الذي قاده إلى الصعود للدوري المصري الممتاز بعد غياب 11 عاماً، كما تولى تدريب الشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والتحدي الليبي.

وعاد النحاس إلى الأهلي في أبريل (نيسان) 2025 كمدرب مؤقت، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري في موسم 2024 / 2025، كما تولى المهمة مجدداً بصورة مؤقتة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.

وجاءت أخر تجربة تدريبية للنحاس عبر بوابة المصري لكنه رحل عن منصبه بعد مضي ثلاث جولات من الدوري الممتاز مطلع الشهر الجاري.

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انضمام عبد المنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل لمعسكر منتخب مصر

هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)
هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)
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انضمام عبد المنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل لمعسكر منتخب مصر

هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)
هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)

اكتملت صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم في معسكره الحالي، بانضمام محمد عبدالمنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل إلى التدريبات الجماعية، استعداداً للارتباطات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء أن الثلاثي شارك في مران المنتخب بعد وصولهم إلى القاهرة وانضمامهم إلى المعسكر، ليكتمل بذلك وصول اللاعبين المحترفين الذين استدعاهم الجهاز الفني ضمن القائمة المختارة.

وانضمت مجموعة من اللاعبين المحترفين إلى معسكر المنتخب المصري في وقت سابق، في مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة وحمزة عبدالكريم وعمر فايد، قبل أن يلتحق بهم عبدالمنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل.

ويواصل المنتخب المصري تدريباته وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعداداً لمواجهة أنغولا يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان يوم 29 من سبتمبر (أيلول) الجاري.

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