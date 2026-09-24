البريطانية تشادويك تخوض تجربتها الأولى بسيارة «فورمولا واحد»

خاضت البريطانية جيمي تشادويك تجربتها الأولى خلف مقود سيارة «فورمولا واحد»، بعدما اختبرت سيارة فريق «وليامز» الخاصة بالموسم الماضي على حلبة بورتيماو في البرتغال، وفق ما أعلن الفريق الخميس.

وأوضح «وليامز» أن تشادويك، البالغة 28 عاماً، الفائزة ثلاث مرات بسلسلة «دبليو» للسباقات النسائية التي توقفت حالياً، أكملت 32 لفة على حلبة ألجارف، الاثنين الماضي، خلف مقود سيارة «إف دبليو 47».

وباتت تشادويك ثاني امرأة تختبر سيارة «فورمولا واحد» لفريق «وليامز»، بعد سوزي فولف التي قادت سيارة الفريق عام 2015، وهي المتسابقة السابقة والمديرة الإدارية لسلسلة «أكاديمية فورمولا واحد» النسائية، وزوجة توتو فولف رئيس فريق «مرسيدس».

وقالت تشادويك: «إنها تجربة سأتذكرها لفترة طويلة جداً، بل أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنها كانت أفضل يوم في حياتي حتى الآن».

وأضافت: «أتذكر عندما كنت صغيرة وأشاهد سوزي فولف وهي تدخل سيارة وليامز لفورمولا واحد، وكم ألهمني ذلك في مسيرتي الخاصة»، معربة عن أملها في أن تتمكن بدورها من إلهام الجيل المقبل.

وجاء اختبار تشادويك بعد أشهر قليلة من اختيار الفرنسية دوريان بين، بطلة «أكاديمية فورمولا واحد» النسائية العام الماضي، لتصبح أول امرأة تقود سيارة «مرسيدس» في «فورمولا واحد».

ولم تشهد بطولة «فورمولا واحد» مشاركة سائقة في أحد سباقات الجائزة الكبرى منذ 50 عاماً.