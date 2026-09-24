أودي تؤكد استمرار بورتوليتو وهولكنبرغ في موسم 2027

أكد الإيطالي ماتيا بينوتو، مدير فريق «أودي» المشارك في بطولة العالم لـ«فورمولا واحد»، الخميس، استمرار البرازيلي غابريال بورتوليتو والألماني نيكو هولكنبرغ مع الفريق في موسم 2027.

ورغم أن بقاء السائقين لم يكن موضع شك، فإن «أودي»، التي دخلت منافسات «فورمولا واحد» هذا الموسم باسمها وكمصنّع للمحركات، لم تكن قد أعلنت رسمياً عن تشكيلتها للموسم المقبل.

وقال بينوتو، خلال مؤتمر صحافي على هامش جائزة أذربيجان الكبرى: «لم نجرِ أي مناقشات بشأن السائقين للموسم المقبل. سائقانا مرتبطان بعقد، وكنا نعلم أنه لن يكون هناك أي تغيير».

وأضاف: «إضافة إلى ذلك، نحن راضون عما يقدمانه، وعن سرعتهما. لم نعلن قط ما سيحدث العام المقبل، لأننا لم نرَ ضرورة لذلك. وبالتالي تم تأكيد ثنائي السائقين».

ويحتل فريق «أودي» حالياً المركز الثامن من أصل 11 فريقاً في ترتيب الصانعين برصيد 17 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن فريق «هاس» الأميركي.

وبعد حصد نقطتين في أول جائزة كبرى في تاريخه في أستراليا في مارس (آذار)، عجز الفريق الألماني خلال السباقات السبعة التالية عن دخول منطقة النقاط، لكنه شهد تحسناً في الأداء منذ بداية الصيف، إذ نجح في وضع سيارة واحدة على الأقل ضمن المراكز العشرة الأولى في خمس من آخر ست جوائز كبرى.

وفي عام 2025، حين كان يدافع عن ألوان «ساوبر»، الفريق السويسري الذي استحوذت عليه «أودي»، أحرز بورتوليتو (21 عاماً)، بطل «فورمولا 2» لعام 2024.19 نقطة في موسمه الأول في «فورمولا واحد»، مقابل 51 نقطة لهولكنبرغ.

وسيحتفل السائق الألماني بعيد ميلاده الأربعين في أغسطس (آب) 2027، وهو لا يزال ضمن صفوف «أودي» في بطولة «فورمولا واحد».