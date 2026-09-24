راسل يتصدر التجارب الحرة في أذربيجان مستفيداً من مشكلة أنتونلي

واصل البريطاني جورج راسل، سائق «مرسيدس»، تحدي زميله الإيطالي كيمي أنتونلي، متصدر بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، بعدما سجّل أسرع زمن في فترتي التجارب الحرة، الخميس، استعداداً لجائزة أذربيجان الكبرى.

وتعرّض أنتونلي لمشكلة في النظام الهيدروليكي لسيارته خلال التجارب، فيما نجح راسل في تسجيل أسرع زمن في الفترتين الأولى والثانية.

وسجّل راسل دقيقة و45.387 ثانية في التجارب الحرة الأولى، قبل أن يُحسن توقيته في الفترة الثانية، مسجلاً دقيقة و43.347 ثانية.

ونجح فريق «مرسيدس» في إصلاح سيارة أنتونلي قبل انطلاق التجارب الحرة الثانية، ليحتل السائق الإيطالي المركز الثاني بفارق 0.552 ثانية عن راسل، فيما حلّ الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول»، ثانياً في الفترة الأولى وثالثاً في الثانية.

وشهدت التجارب الحرة الثانية حادثاً للبريطاني أرفيد ليندبلاد، سائق «ريسينغ بولز»، بعدما اصطدم بالحائط، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

وعاد إسحاق حجار، سائق «ريد بول»، إلى المنافسات بعد غيابه عن 3 سباقات بسبب الإصابة، مسجلاً تاسع أسرع زمن في الفترة الثانية.

وأقيمت التجربتان الأولى والثانية، الخميس، في باكو بدلاً من الموعد المعتاد الجمعة، بعدما جرى تقديم برنامج جائزة أذربيجان الكبرى يوماً واحداً.

ويقام السباق السبت بدلاً من الأحد، الذي يتزامن مع احتفالات وطنية في أذربيجان، فيما تقام التجارب الحرة الثالثة والتجارب الرسمية الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من أصل 23 جولة في بطولة العالم.