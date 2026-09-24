«هاس» يحسم تشكيلة سائقيه لموسم 2027 خلال أسبوعين

أكد آياو كوماتسو، رئيس فريق «هاس» الأميركي المنافس في بطولة العالم لـ«فورمولا واحد»، أن الفريق يقيّم عدداً من السائقين، على أن يحسم تشكيلته لموسم 2027 خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد يوم من إعلان الفرنسي استيبان أوكون، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة، أنه أصبح «سائقاً حراً».

وقال كوماتسو للصحافيين قبل انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى: «لم نتخذ أي قرار بعد. ما زلنا نحاول تحديد ما سنفعله العام المقبل».

وكان أوكون، البالغ 30 عاماً، الذي انضم إلى «هاس» العام الماضي إلى جانب البريطاني أوليفر بيرمان المدعوم من «فيراري»، قد كشف الأربعاء أنه يجري محادثات مع فرق أخرى.

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إعلامية عدة إلى أن البرازيلي رافائيل كامارا، المدعوم من «فيراري» والذي يحتل حالياً المركز الثاني في بطولة «فورمولا 2»، يعد أبرز المرشحين للحلول مكان أوكون.

وأكد كوماتسو أن كامارا، بطل «فورمولا 2» عام 2025 والسائق الاحتياطي لفريق «مكلارين»، إلى جانب الياباني ريو هيراكاوا المدعوم من «تويوتا» والسائق الاحتياطي الحالي للفريق جاك دوهان، جميعهم ضمن الخيارات المتاحة أمام «هاس»، بعدما خضعوا لاختبارات خاصة بسيارات قديمة.

وقال كوماتسو: «إذا لم يكونوا ضمن الخيارات، فلماذا نجري الاختبارات؟».

وأضاف: «أجرينا جميع التقييمات، وننتظر فقط تلخيص النتائج وإجراء مناقشة داخلية والتحدث مع مالك الفريق جين هاس، وبعد ذلك سنتخذ القرار النهائي».

وعندما سُئل عما إذا كان استمرار أوكون لا يزال خياراً مطروحاً، أجاب: «نعم. كما قلت، لم نتخذ أي قرارات بعد».

وعن وصف أوكون نفسه بأنه «سائق حر»، أوضح كوماتسو أن لكل سائق موعداً معيناً خلال الموسم لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، مضيفاً: «هذا يعني ببساطة أننا لم نتخذ قراراً بعد، لكن ذلك كان منذ فترة طويلة، لذلك فإن وضعه لم يتغير فعلياً».