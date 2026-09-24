أحمد اليوسف الصباح: ثقتنا كبيرة في لاعبي «الأزرق»

أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيخوض مواجهته المقبلة أمام العراق في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» بروح قتالية بحثاً عن تحقيق الانتصار، مشدداً على ثقته المطلقة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين، رغم الخسارة أمام المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية.

وقال اليوسف، في حديثه لوسائل الإعلام على هامش الحصة التدريبية للمنتخب الكويتي، التي أقيمت بعد يوم من مواجهة السعودية: «قبل بداية البطولة، ومن الكويت، وقبل مباراتنا أمام السعودية، قلت إننا جئنا من أجل المنافسة، وسيكون لدينا رجال يقاتلون على أرض الملعب».

وأضاف: «أعتقد أن كل من شاهد منتخبنا أمس يدرك أن قائد الفريق لم يتجاوز عمره 26 عاماً، وأن معدل أعمار اللاعبين يبلغ 21 عاماً. هذا منتخب واعد، وسيكون، إن شاء الله، كامل الجاهزية لكأس آسيا».

وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب العراقي، قال: «سندخل مباراة العراق ونقاتل من أجل الفوز، وأتقدم بالشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ونجدد ثقتنا المطلقة بمدرب منتخبنا وجهازينا الفني والإداري واللاعبين».

وتطرق رئيس الاتحاد الكويتي إلى أداء «الأزرق» أمام المنتخب السعودي، رداً على التوقعات التي سبقت المباراة بشأن الفوارق الفنية بين المنتخبين، قائلاً: «لم يكن أحد يتوقع، سواء من الصحافة أو الإعلام أو المدربين والمحللين، أن نخوض المباراة بهذه التشكيلة، وأعتقد أننا فاجأنا الجميع، لكن الشباب أثبتوا العكس».

وأضاف: «أهدرنا فرصاً محققة في الشوط الأول، كادت أن تتحول إلى أهداف، كما أتيحت لنا فرصتان في الشوط الثاني كان بإمكاننا التقدم من خلالهما؛ الأولى في الكرة التي تعرض خلالها حارس المنتخب السعودي للإصابة، ونتمنى له الشفاء، والثانية في انفراد محمد دحام، لكن الحكم أوقف اللعب لوجود أحد لاعبينا مصاباً على أرض الملعب».

️ | الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في حديث لممثلي وسائل الإعلام:- سنقاتل في مباراة العراق لتحقيق الفوز، ونجدد الثقة في مدربنا سوزا والجهاز الفني والجهاز الإداري.- سيكون هناك ثلاث طائرات قادمة من الكويت تقل الجماهير لتشجيع ودعم «الأزرق» أمام العراق. pic.twitter.com/hukCqOHJyZ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026

وتابع: «نحن سعداء جداً بالأداء الذي قدمه منتخبنا، ونتمنى أن نشاهد هذا الفريق في المباريات المقبلة بصورة أفضل مما ظهر عليه أمام السعودية».

وحول كيفية إعداد اللاعبين ذهنياً لمواجهة العراق، في ظل اعتماد المنتخب الكويتي على مجموعة شابة، قال اليوسف: «استطعنا تجهيزهم للمباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي الكبير، الذي يضم لاعبين محترفين، والقادم من المشاركة في كأس العالم، ولذلك سيكون من السهل جداً، إن شاء الله، تهيئتهم لمباراة العراق».

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري، أعلن اليوسف تخصيص ثلاث طائرات لنقل المشجعين الكويتيين إلى جدة لمساندة المنتخب في مواجهة العراق، قائلاً: «أشكر جماهيرنا، وأقول لهم مشكورين وما قصرتوا. خصصنا ثلاث طائرات لمباراة السبت أمام المنتخب العراقي، وفتحنا باب التسجيل، وننتظر امتلاء الطائرات الثلاث».

وأضاف: «جميع الجماهير الكويتية الموجودة في جدة ستتوفر لها تذاكر لحضور المباراة».

واختتم رئيس الاتحاد الكويتي حديثه بتجديد الشكر للجماهير الكويتية والشركات الراعية للمنتخب، قائلاً: «أتقدم بالشكر الجزيل، وأكرر شكري للجماهير الرياضية الكويتية وجميع داعمي المنتخب الوطني من الشركات الراعية».