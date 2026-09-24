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حسام حسن: استبعاد الشناوي من منتخب مصر قرار فني

استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر جاء بقرار فني (رويترز)
استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر جاء بقرار فني (رويترز)
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حسام حسن: استبعاد الشناوي من منتخب مصر قرار فني

استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر جاء بقرار فني (رويترز)
استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر جاء بقرار فني (رويترز)

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من قائمة المعسكر الحالي جاء بقرار فني، مشدداً على أنه لا لاعب يضمن مكانه في صفوف «الفراعنة».

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس للحديث عن مواجهة أنغولا، المقررة الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، إن استبعاد الشناوي يأتي ضمن اختيارات الجهاز الفني.

وأضاف: «هذه اختيارات الجهاز الفني الخالصة، ونحن من ساهمنا في إعادة الشناوي إلى مستواه في أوقات سابقة مع المنتخب، مثلما فعلنا مع لاعبين آخرين. ولم أرَ في كرة القدم أن يتحول استبعاد لاعب إلى أزمة مع الجهاز الفني، فالمدرب يظل مدرباً، واللاعب يظل لاعباً».

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل على وضع قواعد واضحة داخل المنتخب، تعتمد على العطاء والمستوى الفني بعيداً عن أسماء اللاعبين. وقال: «لا يوجد لاعب يضمن وجوده بشكل دائم في المنتخب. في فترات سابقة كان بعض اللاعبين يبلغون أسرهم بمواعيد المعسكرات قبل انطلاقها بسبعة أو ثمانية أشهر لثقتهم في الاستدعاء، أما الآن فالمعيار الوحيد هو العطاء والتألق داخل الملعب».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يختار عناصره بناءً على متابعة دقيقة وشاملة، موضحاً أنه يعمل منذ توليه المسؤولية على تجديد دماء المنتخب وخفض معدل أعمار اللاعبين، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «هناك لاعبون يمتلكون قدرات عالية في الدوري المحلي، لكنهم لا يصلحون للنسق الدولي، والعكس صحيح. الجهاز الفني لديه النظرة والقدرة على فرز اللاعبين القادرين على تحمل مسؤولية التمثيل الدولي».

وأكد حسام حسن جاهزية المنتخب المصري لمواجهة أنغولا رغم الغيابات والإصابات، مشدداً على أن الفريق لا يبحث عن أعذار قبل مبارياته. وقال: «اعتدنا وجود إصابات أو تراجع في مستوى بعض اللاعبين في أكثر من معسكر سابق، لكننا نعمل بأقصى طاقة ممكنة وفي أوقات زمنية ضيقة، لضمان وصول جميع عناصر الفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة فور تجمعنا».

وتابع: «أحرص على التعامل مع جميع اللاعبين من الجانبين النفسي والبدني. منتخب مصر كبير ولا يقف أبداً على إصابة أي لاعب، ولديّ ثقة مطلقة في جميع العناصر الموجودة».

وكشف مدرب مصر عن استمرار محاولات الجهاز الطبي لتجهيز هيثم حسن، لاعب سيلتك الاسكوتلندي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، من أجل اللحاق بالمباريات المقبلة.

وتحدث حسام حسن عن ضيق الوقت المتاح لإعداد اللاعبين، قائلاً: «هذا هو المعسكر الأول لنا منذ 80 يوماً، وأقوم بتجميع اللاعبين قبل المباراة بليلة ونصف فقط، مما يفرض عليّ العمل بشكل مكثف في وقت قياسي. ولهذا أطلب دائماً خوض المعسكرات مبكراً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».

كما تطرق إلى عدد اللاعبين المصريين المحترفين مقارنة ببقية منتخبات القارة الأفريقية، مؤكداً أن المنتخب يعتمد بصورة أكبر على عناصر الدوري المحلي. وقال: «جميع المنتخبات الأفريقية حالياً تمتلك فريقين كاملين من اللاعبين المحترفين في أوروبا، في حين نعتمد نحن بشكل أساسي على اللاعب المحلي. ورغم ذلك خضت منافسات كأس العالم بقائمة معظمها من الدوري المحلي، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالكرة المصرية، ولدينا رغبة جادة في زيادة عدد المحترفين مستقبلاً».

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تالاييتش: سنعالج أخطاء مواجهة قطر... أثق باللاعبين

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
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تالاييتش: سنعالج أخطاء مواجهة قطر... أثق باللاعبين

الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)
الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني (الشرق الأوسط)

أرجع الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، خسارة فريقه أمام قطر بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى تراجع الأداء في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن التوتر الذي ظهر على اللاعبين إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، أثّرا على أداء المنتخب.

وقال تالاييتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أود أن أهنئ المنتخب القطري على الفوز. جئنا من أجل الانتصار، لكن الحظ لم يحالفنا. كما تعلمون، كانت حرارة الأجواء مؤثرة جداً، ومنتخبنا جيد، لكننا لم نتمكن من مجاراة قطر في الشوط الثاني، ونأمل أن نتحسن في المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن الأداء المميز للمنتخب البحريني في الشوط الأول، وأسباب تراجعه في الشوط الثاني، قال: «نعم، أشاطرك الرأي. كنا جيدين في الشوط الأول، لكننا لاحظنا توتراً لدى اللاعبين في الشوط الثاني».

وأضاف: «هذه أول مباراة لنا في البطولة، وسنعمل على دراسة جميع جوانب المباراة وتحليل أداء فريقنا، وسنرى منتخباً أفضل في المباريات المقبلة. أثق بلاعبي فريقي رغم المتاعب الكثيرة التي واجهناها اليوم».

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رياضة كأس الخليج قطر البحرين
الرياضة رياضة عربية

أيوب العلوي لـ«الشرق الأوسط»: الروح القتالية مفتاح انتصارنا على البحرين

أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
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أيوب العلوي لـ«الشرق الأوسط»: الروح القتالية مفتاح انتصارنا على البحرين

أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)

أرجع أيوب العلوي، لاعب المنتخب القطري، انتصار منتخب بلاده على البحرين بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق خلال المواجهة بعد حالة الطرد للاعب أحمد فتحي في الدقيقة 70.

وقال العلوي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال، كانت مباراة كبيرة جداً. أشكر الجماهير التي حضرت من الدوحة وساندتنا اليوم، وأشكر زملائي اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف: «كما شاهدتم، تعرضنا لحالة طرد، لكن الروح القتالية كانت حاضرة، وهي المفتاح الذي ساعدنا على تحقيق الانتصار، والحمد لله على كل حال، والقادم أفضل إن شاء الله».

وعن أرضية الملعب، قال العلوي: «أرضية الملعب جيدة، لكن الأجواء اليوم شهدت رطوبة عالية، وعرفنا كيف نتعامل مع المباراة، وإن شاء الله القادم أفضل».

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رياضة كأس الخليج قطر البحرين
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: قطر تعبر البحرين «حاملة اللقب» بـ10 لاعبين

فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
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«خليجي 27»: قطر تعبر البحرين «حاملة اللقب» بـ10 لاعبين

فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة قطرية بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)

خسر المنتخب البحريني «حامل اللقب» أولى مواجهاته في بطولة كأس الخليج الـ27 بجدة، على يد نظيره القطري 2 - 0، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء هدف ‌المباراة الأول ​بعد ‌مرور ⁠ساعة ​من اللعب، ⁠بعدما استقبل بوعلام ركلة حرة نفّذها أكرم عفيف من مسافة بعيدة بضربة رأس مباشرة في الشباك. وأكملت قطر، حاملة لقب كأس آسيا مرتين، المباراة بـ10 لاعبين بعد ⁠طرد أحمد فتحي لحصوله ‌على بطاقة ‌صفراء ثانية.

ومع محاولة ​البحرين الضغط ‌في أواخر المباراة بحثاً عن ‌التعادل، تقدم الهيدوس لينفرد بالمرمى من قبل منتصف الملعب، قبل أن يعرقله عباس العصفور، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ‌ويطرد مدافع البحرين.

وتقدم الهيدوس ليضع الكرة بهدوء في شباك ⁠البحرين، ⁠ليضمن لاعب الوسط المخضرم انتصار قطر الثمين. وحصدت قطر 3 نقاط في مستهل مشوارها بالبطولة، تحتل بها المركز الثاني خلف الإمارات التي فازت 4 - صفر على اليمن في وقت سابق من اليوم.

وتلعب قطر ضد اليمن الأحد المقبل، من أجل حسم ​التأهل إلى قبل ​النهائي، وستواجه البحرين الإمارات في نفس اليوم.

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