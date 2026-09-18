عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

تصفيات أمم أفريقيا 2027: أول قائمة للمدرب الجديد لمنتخب الجزائر حمداني دون مفاجآت

إبراهيم حمداني (المنتخب الجزائري)
إبراهيم حمداني (المنتخب الجزائري)
TT
TT

تصفيات أمم أفريقيا 2027: أول قائمة للمدرب الجديد لمنتخب الجزائر حمداني دون مفاجآت

إبراهيم حمداني (المنتخب الجزائري)
إبراهيم حمداني (المنتخب الجزائري)

أعلن المدرب الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني، الخميس، أول تشكيلة له عقب خلافته للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وضمت 26 لاعباً لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2027، دون مفاجآت كبيرة مع استدعاء محمد البشير بلومي المتألق مع فريقه هال سيتي الإنجليزي.

ويتولى حمداني (48 عاماً و4 مباريات دولية)، المهمة رغم خبرته المحدودة في التدريب، وذلك بعد أن قاد منتخب الجزائر تحت 21 عاماً إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط في تارانتو الإيطالية الأسبوع قبل الماضي.

كان الاتحاد الجزائري أنهى مهام بيتكوفيتش مطلع أغسطس (آب)، رغم تمديد عقده الذي كان من المقرر أن يبقيه على رأس الجهاز الفني حتى عام 2028.

وكافأ حمداني المهاجم المتألق مع هال سيتي، البالغ 24 عاماً، محمد البشير، نجل الأسطورة لخضر، باستدعائه إلى التشكيلة على أمل أن يخوض أول مباراة دولية في مسيرته.

وخاض الجناح الأيمن بلومي أربع مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، سجل خلالها هدفين (في مرمى تشيلسي نهاية الأسبوع الماضي) مع تمريرة حاسمة. كما استدعى حمداني مهاجم الأهلي المصري منصف بقرار ولاعب وشط شالكه الألماني عادل أوشيش.

وكان لاعبا وسط اتحاد جدة السعودي حسام عوار وتفينتي الهولندي رامي زروقي أبرز الغائبين بين تشكيلة نهائيات كأس العالم الصيف الماضي. وقال حمداني في مؤتمر صحافي إن باب المنتخب مفتوح أمامهما، وإنه «يمكن أن يعودا في حال تحسن أدائهما».

وبخصوص تعويض القائد رياض محرز الذي اعتزل اللعب دولياً عقب المونديال على غرار المدافع عيسى ماندي، عبر حمداني عن ارتياحه «لوجود خيارات عدة على غرار أنيس حاج موسى وإيلان قبال».

وغاب أيضاً حارس المرمى لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين، ومدافع تورينو الإيطالي رفيق بلغالي، بسبب إيقافهما من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة لمباراتين وأربع مباريات توالياً بسبب دورهما في الأحداث المؤسفة التي أعقبت خسارة منتخب بلادهما أمام نيجيريا في ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وسيكون الاختبار الأول لحمداني أمام زامبيا في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي في ملعب تيزي وزو، قبل أن يحل ضيفاً على بوروندي بعدها بأربعة أيام في الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات القارية التي تضم أيضاً توغو.

وتلعب الجزائر مباراة دولية ودية ضد النيجر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مواضيع
بطولة الأمم الأفريقية كرة القدم رياضة الجزائر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

استبعاد زيدان وعودة بلومي إلى تشكيلة الجزائر

رياضة عربية استبعاد الحارس لوكا زيدان من قائمة منتخب الجزائر (رويترز)

استبعاد زيدان وعودة بلومي إلى تشكيلة الجزائر

استبعد إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الحارس لوكا زيدان من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة زامبيا وبوروندي في التصفيات المؤهلة إلى «كأس أمم أفريقيا 2027».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية منتخب مصر يستعد لانطلاق مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهتي أنغولا وجنوب السودان (رويترز)
رياضة عربية

منتخب مصر يبدأ مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة أنغولا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن برنامج معسكر «الفراعنة» استعداداً لمواجهتي أنغولا وجنوب السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية إنفانتنيو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

تطور الكرة الأفريقية سيحسم دعم القارة لإنفانتينو في المستقبل

قال مارسيلين بوكوف رئيس الاتحاد البنيني لكرة القدم إن مسؤولي اللعبة في القارة يضعون التنمية أولوية على الخلافات الإدارية المحيطة بجياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (كاتوفيتسه (بولندا))
رياضة عربية منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمواجهة أنغولا في القاهرة (رويترز)
رياضة عربية

مصر تعلن موعد مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، توقيت أول مباراتين للفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية الاتحاد المصري لكرة القدم
رياضة عربية

الاتحاد المصري يقيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بعد الإخفاق الأفريقي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إقالة الجهاز الفني لمنتخب السيدات بقيادة محمد كمال، في أعقاب النتائج المخيبة خلال كأس أمم أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة رياضة عالمية

الزلزولي يقود بيتيس للفوز على خيتافي واستعادة المركز الثالث

عبد الصمد الزلزولي (رويترز)
عبد الصمد الزلزولي (رويترز)
TT
TT

الزلزولي يقود بيتيس للفوز على خيتافي واستعادة المركز الثالث

عبد الصمد الزلزولي (رويترز)
عبد الصمد الزلزولي (رويترز)

قاد الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس إلى الفوز على ضيفه خيتافي 1-0 في ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، الخميس، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل نجم منتخب «أسود الأطلس» هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 إثر تمريرة من الآيرلندي تروي باروت تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس دافيد سوريا.

وهي المباراة الثالثة فقط للزلزولي هذا الموسم والثانية أساسياً بعد الأولى أمام المضيف فياريال (2-1) الاثنين الماضي عندما لعب 67 دقيقة، بعدما لعب بديلاً ولمدة 16 دقيقة أمام ليفانتي (2-5) في المرحلة الثالثة غاب بعدها عن مواجهة ريال مدريد (1-0) في الدوري وليل الفرنسي (3-2) في مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب المرض.

وعاد الزلزولي إلى الملاعب أواخر الشهر الماضي إثر تعافيه من إصابة في الركبة حرمته المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال أميركا الشمالية تعرض لها في مباراة دولية ودية ضد النرويج.

وهز الزلزولي الشباك يوم استدعائه إلى صفوف أسود الأطلس لمباراتيه في تصفيات أمم إفريقيا 2027 ضد الغابون وليسوتو في 25 و29 الحالي، ولمباراة دولية ودية ضد النيجر في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهو الفوز الخامس للفريق الأندلسي في الليغا مقابل خسارة واحدة فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الثاني وثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

واستعاد ريال بيتيس المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد وجاره الأندلسي إشبيلية الفائزين على أوساسونا 4-0 وديبورتيفو لا كورونيا 1-0 توالياً الأربعاء. وترجم بيتيس هيمنته الهجومية في الشوط الأول إلى هدف عن طريق الزلزولي.

وتراجعت خطورة أصحاب الأرض نسبياً في الشوط الثاني، خصوصاً بعد إخراج المدرب التشيلي مانويل بيليغريني النجمين إيسكو (61) والزلزولي (72).

وأنهى الضيف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط ماريو مارتين (87)، وبدا عاجزاً عن صنع فرص محققة لتعديل الكفة. وواصل فريق مدينة إشبيلية تألقه بعد فوزه على فياريال (2-1) في الجولة الماضية مباشرة بعد انتصاره على ليل الفرنسي (3-2) في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق المدرب بيليغريني في خمس من مبارياته الست في جميع المسابقات هذا الموسم. وتخلل هذه البداية المتميزة لخامس الموسم المنصرم في «لا ليغا» فوز مثير في الدوري على النادي الملكي (1-0)، ولم يتجرع سوى هزيمة مفاجئة وحيدة أمام ليفانتي (2-5) في نهاية أغسطس (آب). أما خيتافي الجريح فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز 15، بعد تعادلين متتاليين أمام سلتا فيغو وديبورتيفو لاكورونيا بالنتيجة نفسها (1-1).

ويملك فريق العاصمة سجلاً هزيلاً من فوز واحد وتعادلين وخسارتين في خمس مباريات.

مواضيع
الدوري الإسباني رياضة كرة القدم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الأوروبي: يوفنتوس يسحق نيميخن بخماسية... وبشكتاش يصعق مارسيليا

فولتماده لاعب اليوفي يحتفل بهدفه في المواجهة (رويترز)
فولتماده لاعب اليوفي يحتفل بهدفه في المواجهة (رويترز)
TT
TT

الدوري الأوروبي: يوفنتوس يسحق نيميخن بخماسية... وبشكتاش يصعق مارسيليا

فولتماده لاعب اليوفي يحتفل بهدفه في المواجهة (رويترز)
فولتماده لاعب اليوفي يحتفل بهدفه في المواجهة (رويترز)

سحق يوفنتوس الإيطالي ضيفه نيميخن الهولندي 5-صفر بعدما ارتكب الحارس نيكولاس بولستر خطأين فادحين، بينما خسر أولمبيك مارسيليا الفرنسي 4-1 أمام مضيفه بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي الخميس.

وارتكب بولستر حارس مرمى نيميخن خطأ فادحا سمح لنيكولاس غونزاليس بقطع الكرة منه ووضعها في الشباك ليمنح يوفنتوس التقدم في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف كريم ألاجبيجوفيتش هدفا وسجل نيك فولتماده من ركلة جزاء ليتقدم الفريق الإيطالي 3-صفر في الشوط الأول.

وسجل زكي تشيليك الهدف الرابع في الدقيقة 75 قبل أن يخرج بولستر مرة أخرى من مرماه ويفشل في إبعاد الكرة، وهذه المرة قام راندال كولو مواني بتسديدها في الشباك الخالية.

واستمرت البداية الكارثية لمارسيليا في الموسم إذ خسر أمام بشكتاش بعدما تلقى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، بعدما مني بثلاث هزائم متتالية في الدوري الفرنسي.

كما تعرض سلتيك، بطل اسكتلندا، لهزيمة محرجة 3-1 أمام ضيفه فيرينكفاروش المجري، بينما سجل كريستال بالاس ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوز بسهولة 4-صفر على ضيفه ليخ بوزنان البولندي.

وفاز بورنموث الإنجليزي 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بينما سقط ليلستروم النرويجي 2-1 على أرضه في مباراته الأولى في مرحلة الدوري بالبطولة أمام تورينسي البرتغالي، الذي طُرد منه نوا جاتا لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في وقت متأخر من المباراة.

كما فاز فريق كريت اليوناني 2-صفر على هوفنهايم الألماني، بينما تغلب رد بول سالزبورغ 1-صفر على مضيفه ليفسكي صوفيا في بلغاريا.

مواضيع
يوفنتوس الدوري الأوروبي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

كأس الرابطة: مان سيتي يقسو على نوريتش بخماسية

شرقي محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
شرقي محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
TT
TT

كأس الرابطة: مان سيتي يقسو على نوريتش بخماسية

شرقي محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)
شرقي محتفلا بهدفه في المباراة (رويترز)

سحق مانشستر سيتي، حامل اللقب، بتشكيلة رديفة ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد في مانشستر الخميس في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وشارك في مهرجان أهداف سيتي الذي غاب عن صفوفه ابرز نجومه في مقدمتهم هدافه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، فلويد سامبا (29 و54)، الفرنسي ريان شرقي (32)، البرازيلي آلان إلياس (48) وريان مكايدو (90).

ويواصل سيتي مطاردة لقبه العاشر عندما يلاقي برايتون في دور ثمن النهائي، بعد أن توج بآخر نسخة من المسابقة على حساب أرسنال بهدفين دون رد.

وفي لقاء خاضه الدولي المغربي الواعد أيوب بوعدي أساسيا، دخل سيتي بتشكيلة منقوصة من الهداف هالاند، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، الأرجنتيني إنسو فرنانديس وإليوت أندرسون.

لكن رغم الغيابات، واصل فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا بدايته النارية، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها الفوز على جاره مانشستر يونايتد في الدوري (1-0).

ويحتل سيتي المركز الثاني في الـ"البريمرليغ" برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر وحامل اللقب.

كما بدأ مشواره في دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا بالفوز على بورتو البرتغالي 2-0 الأسبوع الماضي.

أما نوريتش سيتي فيواصل نتائجه المتذبذبة بعد خسارته أمام ميدلزبره 3-4 في المستوى الثاني "تشامبيونشيب" حيث يحتل المركز الثاني عشر بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم خلال سبع مراحل.

مواضيع
مانشستر سيتي بريطانيا