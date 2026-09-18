الزلزولي يقود بيتيس للفوز على خيتافي واستعادة المركز الثالث

قاد الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس إلى الفوز على ضيفه خيتافي 1-0 في ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، الخميس، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل نجم منتخب «أسود الأطلس» هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 إثر تمريرة من الآيرلندي تروي باروت تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس دافيد سوريا.

وهي المباراة الثالثة فقط للزلزولي هذا الموسم والثانية أساسياً بعد الأولى أمام المضيف فياريال (2-1) الاثنين الماضي عندما لعب 67 دقيقة، بعدما لعب بديلاً ولمدة 16 دقيقة أمام ليفانتي (2-5) في المرحلة الثالثة غاب بعدها عن مواجهة ريال مدريد (1-0) في الدوري وليل الفرنسي (3-2) في مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب المرض.

وعاد الزلزولي إلى الملاعب أواخر الشهر الماضي إثر تعافيه من إصابة في الركبة حرمته المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال أميركا الشمالية تعرض لها في مباراة دولية ودية ضد النرويج.

وهز الزلزولي الشباك يوم استدعائه إلى صفوف أسود الأطلس لمباراتيه في تصفيات أمم إفريقيا 2027 ضد الغابون وليسوتو في 25 و29 الحالي، ولمباراة دولية ودية ضد النيجر في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهو الفوز الخامس للفريق الأندلسي في الليغا مقابل خسارة واحدة فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الثاني وثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

واستعاد ريال بيتيس المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد وجاره الأندلسي إشبيلية الفائزين على أوساسونا 4-0 وديبورتيفو لا كورونيا 1-0 توالياً الأربعاء. وترجم بيتيس هيمنته الهجومية في الشوط الأول إلى هدف عن طريق الزلزولي.

وتراجعت خطورة أصحاب الأرض نسبياً في الشوط الثاني، خصوصاً بعد إخراج المدرب التشيلي مانويل بيليغريني النجمين إيسكو (61) والزلزولي (72).

وأنهى الضيف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط ماريو مارتين (87)، وبدا عاجزاً عن صنع فرص محققة لتعديل الكفة. وواصل فريق مدينة إشبيلية تألقه بعد فوزه على فياريال (2-1) في الجولة الماضية مباشرة بعد انتصاره على ليل الفرنسي (3-2) في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق المدرب بيليغريني في خمس من مبارياته الست في جميع المسابقات هذا الموسم. وتخلل هذه البداية المتميزة لخامس الموسم المنصرم في «لا ليغا» فوز مثير في الدوري على النادي الملكي (1-0)، ولم يتجرع سوى هزيمة مفاجئة وحيدة أمام ليفانتي (2-5) في نهاية أغسطس (آب). أما خيتافي الجريح فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز 15، بعد تعادلين متتاليين أمام سلتا فيغو وديبورتيفو لاكورونيا بالنتيجة نفسها (1-1).

ويملك فريق العاصمة سجلاً هزيلاً من فوز واحد وتعادلين وخسارتين في خمس مباريات.