ريال مدريد يتحرك لخطف «ميسي الصغير» من مانشستر يونايتد

دخل ريال مدريد على خط سباق التعاقد مع الموهبة الشابة في مانشستر يونايتد جاي جاي غابرييل، البالغ من العمر 15 عاماً، بعدما أبلغ اللاعب ناديه رغبته في الرحيل وإلغاء تسجيله بصورة فورية، في وقت تتنافس فيه أندية أوروبية بارزة للحصول على خدماته.
ووفق شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن ريال مدريد يبدي اهتماماً قوياً باللاعب، ويرغب في ضمه سريعاً ووضعه ضمن صفوف فريق «ريال مدريد كاستيا»؛ الفريق الرديف للنادي الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني. ويتيح هذا النظام للاعبين الشبان خوض منافسات كرة القدم للرجال في سن مبكرة، على خلاف النظام المتبع في إنجلترا.
ولا يقتصر سباق الحصول على خدمات غابرييل على ريال مدريد، إذ تشير المعلومات إلى اهتمام جاد من برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، إلى جانب تشيلسي، بينما توصف محاولات النادي المدريدي لاستقطاب اللاعب بأنها قوية.
وكان غابرييل قد أرسل في وقت سابق من هذا الأسبوع إخطاراً رسمياً إلى مانشستر يونايتد يطلب فيه إلغاء تسجيله مع النادي بأثر فوري، إلا إن النادي الإنجليزي يملك حق الاعتراض على الطلب. ولا يزال يونايتد يأمل في الإبقاء على اللاعب، رغم عدم وضوح الأسباب الدقيقة التي دفعته إلى اتخاذ قرار الرحيل، في وقت لا يتدرب فيه غابرييل حالياً مع الفريق.
ويعتقد المقربون من اللاعب أن غابرييل شعر بخيبة أمل بسبب عدم تنفيذ وعود قُدمت له بشأن المسار الذي يمكن أن يسلكه للوصول إلى الفريق الأول. وكان النادي يتوقع أن يصبح اللاعب أصغر من يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول، من خلال ظهوره في مواجهة برايتون ضمن «كأس رابطة الأندية الإنجليزية»، التي انتهت بخسارة يونايتد 3 - 2 بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد.
وكان المدرب مايكل كاريك قد منح غابرييل أول ظهور له مع الفريق الأول خلال مباراة ودية أمام أتلتيكو مدريد في فترة الإعداد، قبل أن يشدد بعد مواجهة برايتون على ضرورة التعامل بحذر مع وضع اللاعب بالنظر إلى صغر سنه.
وقال كاريك: «أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية في التعامل مع الوضع برمته. إنه فتى صغير، يبلغ 15 عاماً، ومن وجهة نظري، وكذلك من وجهة نظر النادي، يجب أن نولي اهتماماً كبيراً برعاية لاعبينا الشبان ورفاهيتهم، وكذلك حجم تعرضهم للضغوط».
وفي المقابل، يرفض المقربون من غابرييل المخاوف المتعلقة بصغر سنه وقدرته البدنية، ويستشهدون بتجربة ماكس داومان، الذي شارك مع آرسنال في سن 15 عاماً الموسم الماضي، بوصفها مثالاً على إمكانية منح المواهب الصغيرة فرصة الظهور على مستوى الفريق الأول.
وتعقد قواعد تسجيل اللاعبين الشبان إمكانية رحيل غابرييل عن مانشستر يونايتد بصورة فورية، إذ يؤكد النادي أن تسجيل اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم، مما يجعل رحيله في ذلك التوقيت أسهل، بعدما يكون قد أتم عامه الـ16.
ويتمتع غابرييل بجواز سفر من «الاتحاد الأوروبي»؛ الأمر الذي قد يتيح له، وفقاً للقواعد المعمول بها، الانتقال إلى نادٍ داخل حدود «الاتحاد الأوروبي» فور بلوغه 16 عاماً في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما قد يفتح الباب أمام انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية المهتمة بخدماته.