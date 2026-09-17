بايراقداريان تفتتح ندوة «الصحة النفسية للرياضيين اللبنانيين في زمن الحرب»

افتتحت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية الدكتورة نورا بايراقداريان أولى الندوات الأكاديمية المنظمة ضمن فعاليات «الأسبوع الرياضي في لبنان»، تحت عنوان «الصحة النفسية للرياضيين في زمن الحرب»، وذلك في رحاب الجامعة اللبنانية وبحضور رئيسها البروفسور بسام بدران.

وأكدت بايراقداريان أن «الأسبوع الرياضي» لا يهدف إلى إضافة مناسبة جديدة إلى روزنامة النشاطات، بل إلى إطلاق مقاربة وطنية متكاملة تنظر إلى الرياضة بوصفها عنصراً أساسياً في الصحة العامة والتربية والاندماج الاجتماعي وبناء الإنسان.

وشددت على ضرورة حماية الصحة النفسية للرياضيين، خصوصاً في ظل الأزمات والحروب وما تفرضه من ضغوط نفسية واجتماعية، إلى جانب تحديات المنافسة والإصابات وتعطّل التدريبات والقلق على المستقبل.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى ربط الممارسة الرياضية بالبحث العلمي، وتحويل نتائج الندوات إلى توصيات وسياسات عملية، من خلال بناء شراكة مؤسسية مستدامة مع الجامعات والهيئات العلمية والخبراء.

بايراقداريان تفتتح أولى الندوات الأكاديمية المنظمة ضمن فعاليات «الأسبوع الرياضي في لبنان» (وزارة الشباب والرياضة)

من جهته، نوّه بدران بالجهود التي تبذلها بايراقداريان في سبيل تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره الصحي والتربوي والاجتماعي، شاكراً لها مبادرتها إلى تنظيم «الأسبوع الرياضي» واختيار الجامعة اللبنانية لاحتضان أولى ندواته الأكاديمية، كما عبّر عن دعمه الدائم لأنشطة الوزارة ومساندته لها.

وتخلّلت الندوة مداخلتان لكل من الدكتورة غادة جوني والمعالجة النفسية الرياضية الدكتورة نتالي جبيلي، تناولتا خلالهما أبرز التحديات النفسية التي يواجهها الرياضيون في زمن الحرب، وسبل توفير الدعم النفسي وتعزيز قدرتهم على التكيّف والصمود، فضلاً عن أهمية دمج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الرياضية المتكاملة.

وفي الختام، شكرت بايراقداريان الجامعة اللبنانية ورئيسها والمحاضرين والمشاركين، مؤكدة أن الهدف هو أن يترك «الأسبوع الرياضي» أثراً مستداماً، ويسهم في بناء شباب أكثر توازناً، ورياضيين يحظون بالرعاية والحماية، ومجتمع أكثر قدرة على الصمود والتعافي.