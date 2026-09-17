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الرياضة رياضة سعودية

«الأخضر» السعودي يبدأ تجمعه في جدة تأهباً لـ«خليجي 27»

اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني من أوائل الواصلين إلى جدة (الشرق الأوسط)
اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني من أوائل الواصلين إلى جدة (الشرق الأوسط)
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«الأخضر» السعودي يبدأ تجمعه في جدة تأهباً لـ«خليجي 27»

اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني من أوائل الواصلين إلى جدة (الشرق الأوسط)
اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني من أوائل الواصلين إلى جدة (الشرق الأوسط)

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، الخميس، في مقر معسكرهم التحضيري بفندق «شانغريلا» في جدة، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج، حيث وصل معظم عناصر «الأخضر» إلى مقر الإقامة عند الساعة 1:00 ظهراً.

كان اليوناني دونيس، المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني من أوائل الواصلين إلى جدة، إذ وصلوا، الأربعاء، وفقاً لمصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط». وحضر دونيس وطاقمه الفني، صباح الخميس، في المقهى المخصص داخل الفندق، حيث دارت بينهم أحاديث عدة، قبل بدء توافد لاعبي المنتخب إلى مقر المعسكر.

انتظم لاعبو المنتخب السعودي بمقر معسكرهم التحضيري في فندق «شانغريلا» بجدة (الشرق الأوسط)

ووصل لاعبو المنتخب إلى جدة على دفعات، عبر رحلات قادمة من المنطقة الشرقية والرياض، في حين كان عدد من اللاعبين موجوداً في جدة، بينهم حسن كادش وعلاء آل حاجي.

ووصل السداسي مصعب الجوير ومحمد كنو وحسان تمبكتي ونواف بوشل وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري معاً، في حين سبقهما الثنائي القادم من المنطقة الشرقية جهاد ذكري ومحمد أبو الشامات، قبل أن يلحق بهم عبد الله الخيبري وهمام الهمامي، اللذان وصلا في التوقيت نفسه تقريباً إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، برفقة بقية لاعبي المنتخب.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلي إلى معسكر «الأخضر»، الأحد المقبل، بعد فراغهم من المشاركة مع فريقهم أمام «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي، السبت، ضمن منافسات كأس القارات، في جنوب أفريقيا.

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رياضة سعودية الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (تصوير: مشعل القدير)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الرابطة ترفض طلب الشباب إقالة ليتش لعدم وجود ملاءة مالية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت طلب نادي الشباب المتعلق بإقالة مدربه الألماني توماس ليتش.

عبد العزيز الصميلة (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الرابطة ترفض طلب الشباب إقالة ليتش لعدم وجود ملاءة مالية

الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (تصوير: مشعل القدير)
الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (تصوير: مشعل القدير)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الرابطة ترفض طلب الشباب إقالة ليتش لعدم وجود ملاءة مالية

الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (تصوير: مشعل القدير)
الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (تصوير: مشعل القدير)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت طلب نادي الشباب المتعلق بإقالة مدربه الألماني توماس ليتش، بسبب عدم وجود ملاءة مالية تتيح للنادي المضي في إنهاء الارتباط بالمدرب.

كانت إدارة الشباب قد رفعت، مطلع الأسبوع الحالي، طلباً لإقالة المدرب، في أعقاب استمرار النتائج السلبية للفريق، الذي لم يحقق أي انتصار خلال أول سبع جولات من الدوري، إلى جانب خروجه المبكر من كأس الملك، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وحسب المصادر، فإن موقف الرابطة جاء مرتبطاً بالجانب المالي، مما أبقى وضع الجهاز الفني قائماً في الوقت الراهن، رغم توجه إدارة النادي نحو التغيير بعد البداية المتعثرة.

ويقف ملف ليتش حالياً أمام تعثر من الرابطة لإتمام الإقالة، مما يبقي مستقبل المدرب مفتوحاً بين الاستمرار في منصبه أو رحيله في حال تمكن النادي من استيفاء المتطلبات المالية.

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الرياضة رياضة سعودية

رابطة الدوري السعودي تُطلق خدمة بث مباشر للمستهلك في 16 سوقاً دولية

سيتمكن لاعبو دوري «روشن» وصناع المحتوى المعتمدون من الترويج للمباريات عبر منصاتهم (الدوري السعودي)
سيتمكن لاعبو دوري «روشن» وصناع المحتوى المعتمدون من الترويج للمباريات عبر منصاتهم (الدوري السعودي)
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رابطة الدوري السعودي تُطلق خدمة بث مباشر للمستهلك في 16 سوقاً دولية

سيتمكن لاعبو دوري «روشن» وصناع المحتوى المعتمدون من الترويج للمباريات عبر منصاتهم (الدوري السعودي)
سيتمكن لاعبو دوري «روشن» وصناع المحتوى المعتمدون من الترويج للمباريات عبر منصاتهم (الدوري السعودي)

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نموذجاً دولياً مبتكراً وجديداً لتوزيع المحتوى، يتيح نقل مباريات دوري «روشن» السعودي مباشرة إلى الجماهير في 16 سوقاً دولية، مع تمكين صناع المحتوى المعتمدين والأندية واللاعبين والمنصات الخارجية من المشاركة في تنمية قاعدة الجماهير الدولية للدوري.

وتُمثل المبادرة دخول رابطة الدوري السعودي إلى اقتصاد صناع المحتوى العالمي سريع النمو، إذ تجمع بين البث المباشر للمستهلك عبر قنوات مملوكة للرابطة وشبكة أوسع من شركاء التوزيع، في نهج جديد يستهدف توسيع الوصول إلى دوري «روشن» والمشاركة في نموه الدولي.

ومن خلال النموذج الجديد، سيتمكن المشجعون في الأسواق المختارة من مشاهدة مباريات دوري «روشن» مباشرة بنظام الدفع مقابل المشاهدة عبر القنوات المملوكة للرابطة، أو الحصول على مشاهدة مجانية برعاية إحدى العلامات التجارية، مقابل تنفيذ إجراء متفق عليه، مثل التسجيل أو التفاعل مع العلامة التجارية الراعية.

كما سيتمكن لاعبو دوري «روشن» وصناع المحتوى المعتمدون من الترويج لمباريات منفردة أو باقات من المباريات عبر منصاتهم ومجتمعاتهم الرقمية، والحصول على حصة من الإيرادات التي يحققونها، فيما ستصبح منصات خارجية مختارة جزءاً من شبكة التوزيع الأوسع.

ويعتمد النموذج على تقنية «ريكاست» لتحقيق الدخل، وتقاسم الإيرادات بصورة فورية.

ويوسع النهج الجديد طبيعة العلاقة التقليدية بين الجهات المالكة للحقوق الرياضية وجماهيرها والأطراف التي تساعد على الوصول إليهم. ومن خلال فتح باب التوزيع أمام نطاق أوسع من الشركاء المعتمدين، توفر الرابطة فرصة لأصحاب الجماهير المتفاعلة مع كرة القدم للمشاركة مباشرة في توسيع انتشار دوري «روشن» والحصول على حصة من القيمة التي يساعدون في تحقيقها.

وستتاح المبادرة في مرحلتها الأولى في 16 سوقاً دولية هي: المملكة المتحدة، وآيرلندا، والسويد، والنرويج، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وكندا، ونيوزيلندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، ومالطا، والبوسنة والهرسك، ومونتينيغرو، وقبرص، واليونان.

وتُمثل المبادرة أحدث خطوات استراتيجية رابطة الدوري السعودي للنمو الدولي، كما توفر مساراً إضافياً للوصول إلى الجماهير في الأسواق التي قد لا يوفر فيها البث التقليدي انتشاراً واسعاً لمباريات دوري «روشن» المباشرة.

وقال عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «تتغير بسرعة الطريقة التي يكتشف بها الناس الرياضة ويتابعونها ويتفاعلون معها. وأصبح ارتباط الجماهير بالمسابقات والأندية واللاعبين يعتمد بصورة متزايدة على المنصات الرقمية وصناع المحتوى والمجتمعات التي يثقون بها».

وأضاف: «على مدى أجيال، اعتمد توزيع المحتوى الرياضي إلى حد كبير على العلاقة بين أصحاب الحقوق والناقلين. وتمنحنا التطورات التقنية ونمو اقتصاد صناع المحتوى فرصة لإضافة بُعد جديد إلى هذه العلاقة، بحيث تستطيع شبكة أوسع من الشركاء المساعدة في ربط كرة القدم لدينا بالجماهير والمشاركة في هذا النمو».

وتابع: «من خلال توسيع الوصول إلى المحتوى وطرق توزيعه، يمكننا تقريب مباريات دوري (روشن) المباشرة من الجماهير الدولية، وفي الوقت نفسه منح صناع المحتوى المعتمدين وأنديتنا ولاعبينا وشركاء التوزيع الآخرين حصة فعلية في مساعدتنا على الوصول إلى جماهير جديدة».

وقال مغربل: «تُمثل هذه الخطوة بالنسبة إلى رابطة الدوري السعودي فرصة للابتكار والتعلم وبناء علاقات جديدة مع الأشخاص والمنصات التي تُشكل الطريقة التي يكتشف بها العالم الرياضة ويتابعها. ومع استمرار توسعنا دولياً، نريد استكشاف نماذج جديدة تقرب الجماهير والدوري من بعضهما، وفي الوقت نفسه تخلق قيمة مشتركة مع نمو قاعدة جماهيرنا الدولية».

ويعد اقتصاد صناع المحتوى العالمي واحداً من أسرع قطاعات الإعلام الرقمي نمواً، وتقدر قيمته بنحو 388 مليار دولار، وفقاً لـ«فورتشن بزنس إنسايتس»، بما يعكس التأثير المتزايد لصناع المحتوى والمجتمعات الرقمية والأشكال الجديدة لتحقيق الإيرادات من المحتوى في الطريقة التي يكتشف بها الجمهور المواد الترفيهية ويتابعها.

وسيكون النموذج الجديد مكملاً لشبكة البث الدولية الواسعة التابعة لرابطة الدوري السعودي، التي ستظل محوراً رئيسياً في استراتيجية التوزيع العالمية للدوري.

وتُنقل مباريات دوري «روشن» حالياً عبر 45 شريك بث دولياً في أكثر من 180 سوقاً، ومن بين هؤلاء الشركاء «فوكس» و«إي إس بي إن» و«دازن» و«سبوتي في» و«أوكو» و«فان كود».

وتوفر خدمة البث المباشر للمستهلك مساراً إضافياً للوصول إلى الجماهير في الأسواق التي لا تتوافر فيها مباريات دوري «روشن» المباشرة على نطاق واسع، كما تمكن رابطة الدوري السعودي من بناء علاقات مباشرة مع الجماهير الدولية وتطوير بيانات خاصة بها حول الجمهور.

وسيساعد ذلك الرابطة على فهم المجتمعات الجماهيرية الناشئة بصورة أفضل، وبناء الطلب، وخلق فرص جديدة للشركاء الذين يسهمون في توسيع حضور الدوري دولياً.

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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يقترب من ضم السفري في صفقة حرة

عبد الرحمن السفري (الخلود)
عبد الرحمن السفري (الخلود)
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الفيصلي يقترب من ضم السفري في صفقة حرة

عبد الرحمن السفري (الخلود)
عبد الرحمن السفري (الخلود)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة نادي الفيصلي اقتربت من حسم صفقة عبد الرحمن السفري، لاعب الخلود السابق، في صفقة انتقال حر، بعقد احترافي يمتد لموسم واحد.

وينتظر النادي موافقة الرقابة المالية في رابطة الدوري قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وسبق للسفري (33 عاماً) تمثيل الأهلي في الفئات السنية، قبل أن يخوض تجربةً احترافيةً مع لوليتيانو البرتغالي، ثم لعب لأندية الاتحاد والوطني وجدة وضمك والقادسية والفيحاء، وأخيراً الخلود.

ويحتل الفيصلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري، بعدما جمع 3 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة، بواقع 3 تعادلات و4 خسائر، من دون تحقيق أي انتصار خلال الجولات الـ7 الأولى، في بداية موسم شهدت أيضاً خروجه المبكر من كأس الملك أمام نيوم بنتيجة 1 - 3.

ميدانياً، يعاود الفريق تدريباته، السبت المقبل، عقب الإجازة التي منحها المدرب الإيطالي جيوفاني للاعبين لمدة 7 أيام، بعد الخسارة أمام الاتحاد في الجولة السابعة بنتيجة 1 - 3.

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