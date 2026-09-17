الزاكي مدرب الأردن: مهمة الفوز بكأس آسيا «صعبة لكن ليست مستحيلة»

أعلن المغربي بادو الزاكي، مدرب منتخب الأردن، تشكيلة «النشامى» لخوض مباراتين وديتين أمام سوريا وفنزويلا، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وقال الزاكي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الخميس، في مقر الاتحاد الأردني للعبة للإعلان رسمياً عن قائمة النشامى: «نتطلع إلى إضافة الاحترافية والصدق في العمل واكتساب الثقة. نعلم أن هناك ضغطاً كبيراً بعد حصول النشامى على وصافة كأس آسيا وكأس العرب، لكننا سنعمل ما هو ممكن لإحراز كأس آسيا 2027». وأضاف: «المهمة صعبة، لكن ليست مستحيلة».

وشهدت القائمة غياب المهاجم يزن النعيمات الذي يواصل مرحلة العلاج والتأهيل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مباراة الأردن مع العراق في دور الثمانية من كأس العرب أواخر العام الماضي في قطر.

وعلّق الزاكي على غياب النعيمات بالقول: «نتابع عن قرب حالة اللاعب يزن النعيمات، ونتواصل باستمرار مع الطاقم الطبي»، مضيفاً: «لا يوجد موعد محدد لعودة يزن إلى الملاعب، لكننا نأمل أن يتعافى سريعاً، وأن يكون موجوداً معنا في كأس آسيا».

وعن استدعاء حارس المرمى يزيد أبو ليلى رغم تذبذب مستواه في الآونة الأخيرة، قال الزاكي: «أبو ليلى لديه الفرصة للوجود مع (النشامى)... لكن المردود هو من حسم هوية الحارس الأساسي للمنتخب في المرحلة المقبلة».

وشهدت القائمة عودة الثنائي يوسف أبو جلبوش الملقب بـ«صيصا»، الذي انتقل حديثاً إلى وفاق سطيف الجزائري، وأحمد العرسان هداف الدوري المحلي مع الفيصلي في الموسم الماضي برصيد 15 هدفاً، وكلاهما لم يكن ضمن تشكيلة «النشامى» في المونديال.

ويستعد الزاكي لبداية مرحلة جديدة مع منتخب الأردن، بعد المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 التي شهدت أول مشاركة مونديالية تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي.

وسيكون الظهور الأول لمنتخب الأردن بقيادة الزاكي الذي جرى التعاقد معه في 19 يوليو (تموز) الماضي، بمواجهة ودية أمام نظيره السوري، الأحد، 27 سبتمبر (أيلول) الحالي في استاد «الملك عبد الله الثاني»، قبل مواجهة فنزويلا في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويتخلل ختام فترة إعداد منتخب الأردن لكأس آسيا مواجهتين وديتين أمام إندونيسيا وأستراليا في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) في عمان أيضاً.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2027 التي تقام خلال الفترة بين 7 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط) الأردن في المجموعة الثانية، إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وضمت قائمة المنتخب الأردني في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، وعبد الله الفاخوري، وأليك سمير، وأحمد الجعيدي.

وفي الدفاع: عبد الله نصيب، ويزن العرب، وأنس بدوي، وسعد الروسان، وهادي الحوراني، ومحمد أبو النادي، وإحسان حداد، وأحمد عساف ومهند أبو طه.

وفي الوسط: يوسف أبو جلبوش، ومحمود شوكت، ويوسف قشي، وإبراهيم سعادة، وعامر أبو جاموس، ونزار الرشدان، وعلي عزيزة، ونور الروابدة.

والهجوم: أحمد العرسان، ومحمد أبو زريق، ومحمود مرضي، وعلي علوان، وعودة الفاخوري، وتامر بني عودة، وموسى التعمري.