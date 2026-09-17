من المكاتب إلى الملعب… وزراء لبنانيون يتنافسون في «الأسبوع الرياضي»

ترك الوزراء والموظفون مكاتبهم جانباً، وانتقل التنافس هذه المرة إلى المستطيل الأخضر، مع تواصل بطولة الوزارات في الميني فوتبول على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن فعاليات «الأسبوع الرياضي في لبنان» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

الأجواء حملت الكثير من الحماس والتنافس، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وعدد من الوزراء والمسؤولين، لكن الحدث لم يقتصر على متابعة المباريات من المدرجات، إذ نزل بعض المسؤولين بأنفسهم إلى أرض الملعب.

وكان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي واحداً منهم، بعدما شارك لاعباً مع فريق وزارته، وسجل من ركلة جزاء، مساهماً في الفوز على فريق وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي 2-1.

كما حضرت مدير عام المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رشا حوراني، لمواكبة المنافسات التي جمعت فرقاً تمثل الوزارات والإدارات العامة.

ولم تغب الأهداف عن اليومين الأولين، بل حضرت بغزارة. وزارة المالية تغلبت على وزارة الزراعة 6-1، فيما تعادلت وزارتا الاقتصاد والخارجية 2-2، قبل أن يحسم الاقتصاد المواجهة بركلات الترجيح 3-1.

وسجلت وزارة الصحة النتيجة الأكبر بفوزها على وزارة الصناعة 11-2، بينما تغلب فريق الجمارك على المالية العامة 4-1، ووزارة الإعلام على وزارة الشؤون الاجتماعية 8-2، ووزارة التربية على وزارة السياحة 7-0، ووزارة الداخلية والبلديات على وزارة العدل 4-1.

والفكرة من البطولة تتجاوز النتائج والأهداف، إذ يأتي نشاط الوزارات ضمن برنامج متنوع لـ«الأسبوع الرياضي في لبنان»، الهادف إلى إدخال الرياضة إلى المؤسسات العامة وتشجيع النشاط البدني وروح الفريق والتواصل بين العاملين فيها.

وبعد منافسات الوزارات، ينتقل الدور إلى السفراء والبعثات الدبلوماسية، الذين يلتقون في مباريات رياضية عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الجمعة 18 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يصل الأسبوع إلى محطته الختامية الثلاثاء 22 سبتمبر، مع مباراة ميني فوتبول تجمع النواب عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.

وهكذا، يتحول ملعب مدينة كميل شمعون خلال أيام من ساحة لمنافسة الوزارات، إلى موعد للسفراء، ثم النواب... في أسبوع تخرج فيه الرياضة من إطارها التقليدي لتجمع وجوهاً اعتدنا رؤيتها خلف المكاتب هذه المرة داخل الملعب.