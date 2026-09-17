«كليرليك» تحسم السيطرة على تشيلسي... وبولي يودِّع رئاسة النادي

أكد نادي تشيلسي، الأربعاء، أن مجموعة «كليرليك كابيتال» ستشتري حصص الأقلية المملوكة للشريكين تود بولي ومارك والتر، لتصبح المالك المسيطر بالكامل على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبموجب الصفقة، التي طال انتظارها وتقدِّر وسائل إعلام قيمتها بنحو 950 مليون جنيه إسترليني (1.27 مليار دولار)، سيتنحى الأميركي بولي عن منصب رئيس مجلس إدارة النادي اللندني.

وتعاونت «كليرليك كابيتال»، التي أسَّسها بهداد إقبالي وخوسيه إي. فليسيانو، مع المالك الشريك هانز يورغ ويس، الملياردير السويسري، للاستحواذ على الحصص التي تمثل نحو ربع أسهم النادي.

وقال تشيلسي في بيان: «تعتزم (كليرليك) مواصلة البناء على المسار الاستراتيجي الذي يسير عليه النادي حالياً، ومواصلة تحقيق الطموحات التي وضعتها مجموعة المُلَّاك بشكل مشترك».

وأضاف: «لن تطرأ أي تغييرات على الإدارة اليومية أو الهيكل القيادي أو الاستراتيجية العامة للنادي».

وكان بولي ووالتر وويس، إلى جانب «كليرليك كابيتال»، قد استحوذوا على تشيلسي في مايو (أيار) 2022 من المالك السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في صفقة ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها بلغت 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وقال بولي، الذي يشارك أيضاً في ملكية فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، إن توليه رئاسة تشيلسي كان شرفاً كبيراً له.

وأضاف في البيان: «أعتز بالشراكة التي جمعتني مع (كليرليك) وبقية مجموعة الملاك، وبالقرارات والاستثمارات المشتركة التي اتخذناها لدعم نجاح النادي على المديين القريب والبعيد».

وتابع: «أنا واثق بأن تشيلسي يمتلك كل المقومات اللازمة لمواصلة نجاحه تحت قيادة (كليرليك)».

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمة واحدة منذ بداية الموسم.