روسيا ستفتح مراكز اقتراع على حدودها مع بولندا ودول البلطيقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319500-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82
روسيا ستفتح مراكز اقتراع على حدودها مع بولندا ودول البلطيق
لجنة انتخابية روسية (أ.ف.ب)
قالت روسيا، الخميس، إنها ستفتح مراكز اقتراع داخل حدودها قرب بولندا ودول البلطيق الـ3 كي تسمح لمواطنيها المقيمين في تلك الدول بالمشارَكة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظلِّ جمود العلاقات بين موسكو وجيرانها بالاتحاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا.
وتبدأ موسكو، الجمعة، انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام في 11 منطقة زمنية، في وقت لا يواجه فيه حزب الرئيس فلاديمير بوتين معارضة حقيقية، ما يجعل فوزه مضموناً.
وباتت العلاقات الهشّة تاريخياً بين روسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا مجمدة فعلياً، إذ لا تزال السفارات الروسية مفتوحة في عواصم تلك الدول، لكن كثيراً من دبلوماسييها طردوا، وأُغلقت غالبية القنصليات الروسية بالمدن الأخرى.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إن موسكو ستفتح «10 نقاط اقتراع قرب المعابر الحدودية» لتمكين الروس المقيمين في تلك الدول من الإدلاء بأصواتهم.
وأوضحت أن 4 من هذه النقاط ستكون في جيب كالينينغراد، الذي يحدّ بولندا وليتوانيا.
وستُفتَح 5 نقاط أخرى في منطقة بيسكوف المتاخمة للحدود مع لاتفيا وإستونيا، ونقطة إضافية في منطقة لينينغراد على الحدود مع إستونيا.
وتضمّ دول البلطيق أقلية روسية كبيرة العدد.
وإضافة إلى بولندا، استقبلت الدول الـ3 بعض الروس الذين غادروا بلادهم احتجاجاً على الحرب في أوكرانيا.
وقالت موسكو إن البعثات الدبلوماسية الروسية ستفتح مراكز اقتراع في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ شنَّت موسكو هجومها على أوكرانيا عام 2022، فرَّ مئات الآلاف من روسيا، وتحوَّلت مدن مثل برلين وبلغراد إلى مراكز رئيسية لاستقبالهم.
يثير اقتراب الضربات الروسية من حدود «ناتو» وتصاعد العمليات الهجينة مخاوف من سوء تقدير قد يدفع موسكو والحلف نحو مواجهة مباشرة.
شادي عبد الساتر (بيروت)
المعارضة اليسارية تفوز في الانتخابات التشريعية السويديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319526-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المعارضة اليسارية تفوز في الانتخابات التشريعية السويدية
الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون تتحدث خلال فعالية انتخابية في استوكهولم (أ.ف.ب)
فاز معسكر اليسار المعارض، بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون، في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت إحصاءات الهيئة الانتخابية، الخميس.
وتعهّدت ماغدالينا أندرسون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بتشكيل حكومة «تدفع السويد نحو الأمام».
وقالت في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل: «لقد اختار الشعب السويدي مساراً جديداً لبلادنا. لقد صوّت للوحدة ونبذ الانقسام. صوّت الشعب السويدي لدفع السويد نحو الأمام، وأريد أن أجعل هذا المسار الجديد واقعاً ملموساً»، مضيفة: «إنها حقبة جديدة».
وبعد أن أقرّ رئيس الوزراء أولف كريسترسون بالهزيمة، ستنطلق مفاوضات شاقة داخل معسكر اليسار الشديد التشتّت، في محاولة لتشكيل حكومة.
ولا مجال أمام اليسار للخطأ، إذ إن الائتلاف الذي يجمع بين اليمين واليمين المتطرف، والذي خسر هذه الانتخابات بفارق 50 ألف صوت فقط، يترقب أي تعثر.
وبحصوله على 176 مقعداً، فاز معسكر اليسار بفارق ضئيل على اليمين (173 مقعداً) بقيادة رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته أولف كريسترسون.
وكانت ماغدالينا أندرسون (59 عاماً) تتطلع للعودة إلى رئاسة الحكومة منذ أن تركت هذا المنصب في عام 2022.
وستحاول ماغدالينا أندرسون، المعروفة بأنها مفاوضة مخضرمة، والتي تُوصَف بـ«ميركل السويد» لنهجها العملي والمباشر، الجمع ضمن تحالف واحد، بين حزبين يواجهان صعوبة حتى في التواصل.
داخل معسكرها، وضع حلفاؤها في حزب «اليسار» وحزب «الوسط» خطوطاً حمراء طوال الحملة الانتخابية. فالوسطيون لا يرغبون في رؤية وزراء يساريين في الحكومة، في حين أن اليساريين يصرّون على ذلك.
ويبدو أن ماغدالينا أندرسون مترددة بدورها في ضم حزب «اليسار» إلى الحكومة، فخلال الحملة الانتخابية، أوردت صحيفة «إكسبرسن» اليومية تصريحات أدلى بها أعضاء في الحزب اعتُبرت معادية للسامية.
وأعلنت زعيمة المعارضة استعدادها لتولي الحكم اعتباراً من الأحد. وكانت قد قالت أمام أنصارها: «إذا تأكدت هذه النتائج، فستكون للسويد حكومة جديدة».
وفي منشور عبر منصة «إكس»، الخميس، رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يقود إحدى الحكومات الاشتراكية القليلة في أوروبا، بفوز معسكر اليسار السويدي.
وقال: «بعد 4 سنوات من حكم حكومة يمينية متحالفة مع اليمين المتطرف، يُعيد السويديون وضع ثقتهم بدولة الرفاهية، والعدالة الاجتماعية، والتحوّل البيئي».
استقالة كريسترسون
مع إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أولف كريسترسون استقالته بعد ظهر الخميس، تبدأ المرحلة الرسمية من المفاوضات.
وأقرّ كريسترسون بالهزيمة فور انتهاء فرز الأصوات. غير أن الزعيم البالغ (62 عاماً) قد يسعى هو أيضاً إلى تشكيل حكومة، في حال فشل معسكر اليسار في ذلك.
ولتحقيق ذلك، سيحتاج إلى إيجاد شركاء آخرين للائتلاف، وهو ما يبدو مستبعداً في هذه المرحلة.
ولا يرغب حزب «الوسط»، الذي يسعى كريسترسون إلى دفعه نحو اليمين، في حكومة يتولى فيها اليمين المتطرف حقائب وزارية، في حين كان كريسترسون وعد حزب «اليمين المتطرف» بذلك في حال فوزه بالانتخابات.
ويُعدّ تراجع حزب ديمقراطيي السويد، وهو من اليمين المتطرف المتحالف مع كريسترسون، من أبرز الأحداث اللافتة في هذه الانتخابات.
وتراجع نفوذ هذا الحزب للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان في عام 2010، إذ تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 20.5 في المائة سنة 2022 إلى 17.5 في المائة، ما جعل اليمين المعتدل بزعامة كريسترسون يصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.
وأتت نتائج الانتخابات متقاربة جداً، فيما سُجّلت نسبة مشاركة أعلى من المعتاد، ما استدعى الانتظار ليوم إضافي لفرز نحو 300 ألف صوت إما لمغتربين وإما لمن صوتوا في شكل مبكر. وأُعلنت النتائج الخميس فيما كان يُفترض إعلانها مساء الأربعاء.
الفجوة بين الجنسين تضيق عالمياً... والمساواة على بُعد 120 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319479-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-120-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
الفجوة بين الجنسين تضيق عالمياً... والمساواة على بُعد 120 عاماً
جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)
بعد عقدين من بدء «المنتدى الاقتصادي العالمي» قياس الفجوة العالمية بين الجنسين، بات العالم أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق التكافؤ، إلا أن التقدم المسجل لا يزال هشاً، وسط تراجع في بعض المجالات وتباطؤ وصول النساء إلى مواقع النفوذ السياسي والاقتصادي. ووفقاً لتقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين 2026»، الصادر عن المنتدى، أُغلقت 69.2 في المائة من الفجوة عالمياً، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية خلال عام، لكن الوصول إلى المساواة الكاملة سيستغرق 120 عاماً إذا استمرت الوتيرة الحالية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُغلقت 62.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين، بزيادة محدودة بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي، لتحل المنطقة في المرتبة الثامنة والأخيرة عالمياً. وفي حين تقلصت الفجوة في التحصيل التعليمي إلى أقل من 3 في المائة، لا يزال التمكين السياسي يمثل التحدي الأبرز، إذ سجلت المنطقة 11.5 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة بين جميع المناطق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى تسارع الإصلاحات القانونية المرتبطة بحقوق المرأة، لتصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأكثر نشاطاً في هذا المجال خلال العقد الحالي.
مسارات متفاوتة إقليمياً
وقالت سعدية زاهدي، المديرة التنفيذية في «المنتدى الاقتصادي العالمي»، خلال مؤتمر صحافي في لندن، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت «قدراً محدوداً من التراجع في ظل الأوضاع الجيوسياسية الأوسع، وهو ما نراه عادةً خلال فترات الأزمات»، لكنها لفتت إلى تفاوت المسارات داخلها. وأضافت: «تُعد السعودية، على سبيل المثال، من الدول التي أحرزت أسرع تقدم خلال السنوات العشرين الماضية. لذا، يعتمد الأمر على موقع كل دولة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فبعض أجزائها تمضي قدماً بوتيرة سريعة نسبياً، بينما لا تحقق أجزاء أخرى التقدم نفسه». وأوضحت أن المنطقة انطلقت من قاعدة متدنية للغاية، وأن قسماً كبيراً من التحول المسجل حدث خلال العقد الأخير، وليس على امتداد العقدين الماضيين.
وشملت النسخة العشرون من التقرير 145 دولة حول العالم، واستندت إلى أربعة محاور رئيسية هي المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة، والتمكين السياسي. ومن بين 97 اقتصاداً جرى تتبعها بصورة مستمرة منذ عام 2006، ارتفعت نسبة سد الفجوة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، لتصل إلى 69.4 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة.
وقالت زاهدي إن بيانات عشرين عاماً تُثبت أن تحقيق التكافؤ ممكن، مشيرةً إلى أن اقتصادات من مختلف مستويات الدخل أحرزت تقدماً، مما يعني أن نقص الموارد ليس العائق الأساسي. وأضافت أن التكافؤ يمثل قاعدة للنمو والقدرة التنافسية، لكنه «ليس أمراً حتمياً»، داعيةً الحكومات وأصحاب العمل إلى توسيع نطاق السياسات التي أثبتت نجاحها.
وتصدرت آيسلندا التصنيف للعام السابع عشر على التوالي، بعدما أغلقت 93 في المائة من الفجوة، وظلت الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة 90 في المائة. وجاءت فنلندا والنرويج في المرتبتين الثانية والثالثة، تليهما ناميبيا، ثم المملكة المتحدة. وضمت قائمة الدول العشر الأولى أيضاً نيوزيلندا والسويد وأستراليا وألمانيا وآيرلندا.
التمكين السياسي
وسجل التمكين السياسي أكبر تحسن خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع بنحو ثماني نقاط مئوية في الدول التي يتابعها المؤشر منذ تأسيسه. ففي عام 2006، كانت هناك وزيرة واحدة مقابل كل 8 وزراء، مقارنةً بوزيرة واحدة مقابل كل 4 وزراء حالياً. كما تحسن تمثيل النساء في البرلمانات من امرأة واحدة مقابل كل 5 رجال إلى نحو امرأة مقابل كل ثلاثة رجال.
وأكدت زاهدي ضرورة النظر إلى هذا التقدم في سياقه، قائلةً: «انتقلنا من نحو امرأة واحدة مقابل كل ثمانية رجال في المناصب الوزارية إلى امرأة مقابل كل أربعة تقريباً. وارتفعت نسبة التمكين السياسي من نحو 14 في المائة عام 2006 إلى أكثر من 22 في المائة حالياً. إذن، تحقق تقدم بالفعل، لكننا بدأنا من قاعدة متدنية للغاية».
ورغم تلك المكاسب، بات مستوى التمكين السياسي أدنى مما كان عليه في عام 2016، بعدما تراجع 0.4 نقطة مئوية خلال العام الماضي. كما بلغت نسبة الاقتصادات التي تقودها امرأة ذروتها عند 27 في المائة عام 2022، قبل أن تعود إلى مستويات عام 2016.
وعن أسباب هذا التراجع، أشارت زاهدي، رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، إلى احتمال عودة المجتمعات إلى «الأنماط التقليدية للقيادة» خلال فترات الصدمات والأزمات الاقتصادية. لكنها شددت على صعوبة الجزم بأن ذلك يفسر التطورات الحالية. وأضافت: «من الواضح أن المشكلة لا تتعلق بنقص الكفاءات؛ فالنساء يدخلن معترك السياسة المحلية ويترشحن للمناصب بأعداد أكبر بكثير. المسألة تتعلق أيضاً بمن يجري اختياره لبعض تلك المناصب، وهو أمر يشبه إلى حد بعيد ما يحدث في الوظائف العليا داخل عالم الشركات».
تحدي الذكاء الاصطناعي
وفي قطاع الأعمال، توقفت حصة النساء في المناصب الإدارية العليا منذ عام 2024 عند أقل من 30 في المائة في المتوسط. ولا تشغل النساء سوى 19.1 في المائة من مناصب الرؤساء التنفيذيين، رغم ارتفاع حضورهن في بعض المناصب القيادية الأخرى.
وتبدو الفجوة أكثر وضوحاً في الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل النساء أقل من خُمس مهندسي هذا القطاع، ويتركز حضورهن في وظائف توصيف البيانات، التي غالباً ما تكون أقل أجراً. كما يقل تمثيلهن في شركات الذكاء الاصطناعي عنه في الشركات الأخرى على جميع المستويات الوظيفية، مما يثير مخاوف من انتقال أوجه عدم المساواة القائمة إلى القطاعات التي ستقود اقتصاد المستقبل.
آيرلندا تقاطع «يوروفيجن» للعام الثاني على التوالي بسبب حرب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319469-%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
آيرلندا تقاطع «يوروفيجن» للعام الثاني على التوالي بسبب حرب غزة
عَلم مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) يرفرف بميناء بورغاس على ساحل البحر الأسود في بلغاريا الذي سيستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية الـ71 عام 2027... 14 أغسطس 2026 (أ.ب)
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الآيرلندية (آر تي إي)، اليوم (الخميس)، أن آيرلندا لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) 2027 للعام الثاني على التوالي، مشيرةً إلى الخسائر المستمرة في الأرواح في غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
كانت آيرلندا واحدة من خمس دول قاطعت نسخة 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، إلى جانب آيسلندا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا. وقالت هيئة البث الهولندية العامة «أفروتروس» الشهر الماضي، إنها ستقاطع المسابقة مرة أخرى في 2027.
وقالت الهيئة: «ترى هيئة الإذاعة والتلفزيون الآيرلندية أنه لا يمكن تبرير مشاركة آيرلندا في ظل الخسائر المروعة والمستمرة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية هناك التي لا تزال تُعرِّض حياة كثير من المدنيين للخطر».
وأضافت الهيئة أنها لن تشارك في نسخة 2027 ولن تبث المسابقة، التي ستقام في مدينة بورغاس البلغارية المطلة على البحر الأسود بعد فوز بلغاريا بالمسابقة للمرة الأولى في مايو (أيار).
ونقلت الهيئة عن مارتن غرين، مدير مسابقة «يوروفيجن»، أن اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة للحدث، يأسف لقرار هيئة البث الآيرلندية لكنه يحترمه. وقال: «إنهم يظلون جزءاً عزيزاً من عائلتنا وسنفتقدهم».