«خليجي 27»: تالاييتش يعلن تشكيلة البحرين

أعلن الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين، حامل اللقب، الخميس، تشكيلته لخوض منافسات كأس الخليج السابعة والعشرين لكرة القدم المقررة في مدينة جدة السعودية من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويلعب البحرين بطل نسختيْ 2019 و2024، في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة بطل آسيا في آخِر نسختين، المنتخب القطري في 24 سبتمبر، قبل لقاء نظيره المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية (27)، ومن ثم اليمني في 30 من الشهر عينه.

ويمنِّي المنتخب البحريني النفس للظفر باللقب الثالث له في تاريخ البطولة التي ولدت في أرضه، حين احتضن نسختها الأولى في عام 1970.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله، ومحمد الغرابلي، وعمر سالم.

وفي الدفاع: حمد شمسان، وفنسنت إيمانويل، وأمين بنعدي، وأحمد ربيعة، ووليد الحيام، وسيد مهدي باقر، وعبد الله الخلاصي.

وفي الوسط: حسن الكراني، وسيد ضياء سعيد، وعباس العصفور، وعلي مدن، وعمر صابر، ومهدي حميدان، وإبراهيم الختال، وعلي الدوسري، وكميل الأسود، ومحمد عبد القيوم، وجاسم الشيخ، ومحمد مرهون.

والهجوم: هاشم سيد عيسى، ومحمد الرميحي، ومهدي عبد الجبار، وحسين عبد الكريم.