مانشستر سيتي يكشف سبب رحيل سيلفا وستونز عن الدوري الإنجليزي

أكد هوغو فيانا، مدير قطاع كرة القدم في نادي مانشستر سيتي، أن البرتغالي برناردو سيلفا والإنجليزي جون ستونز فضلا الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لا يضطرا لمواجهة فريقهما السابق في المسابقات المحلية.

ورحل سيلفا عن مانشستر سيتي إلى ريال مدريد الإسباني، بينما انتقل ستونز إلى إنتر ميلان الإيطالي، بعد سنوات حافلة مع سيتي، حيث كانا من العناصر البارزة في صفوفه خلال فترة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وأسهما في التتويج بكثير من الألقاب.

برناردو سيلفا (د.ب.أ)

وقال فيانا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم الخميس، إن اللاعبين أوضحا له خلال محادثاته معهما أنهما لا يرغبان في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عدم قدرتهما على مواجهة مانشستر سيتي.

وأوضح: «شعر كلاهما بأنه لا يستطيع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عليهما الرحيل إلى الخارج لأنهما لا يستطيعان مواجهة مانشستر سيتي».

وأضاف فيانا أن سيلفا وستونز ما زالا يشعران بانتماء قوي للنادي، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر معهما.

وتابع: «لا يمكنك تعويضهما، هذا مستحيل. كانا مهمين للغاية للنادي، داخل الملعب وخارجه، وكان لهما دور مهم في غرفة الملابس وفي الحياة اليومية هنا».

وقال: «أعتقد حقاً أنهما يشعران بالسعادة عندما نفوز، وعندما نخسر سيكونان حزينين مثلنا. لقد شعرا بأنهما جزء من عائلة مانشستر سيتي، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي وللنادي، لأن يكون لدينا لاعبون بهذه العقلية».

جون ستونز (رويترز)

وانضم سيلفا إلى مانشستر سيتي عام 2017، وخاض 460 مباراة مع الفريق على مدار تسعة مواسم، بينما انتقل ستونز إلى النادي عام 2016، في العام نفسه الذي تولى فيه غوارديولا تدريب الفريق، وأصبح لاحقاً أحد أبرز مدافعيه.

وأشار فيانا إلى أن الإسباني رودري، الذي رحل أيضاً خلال الصيف إلى برشلونة، يمثل حالة مشابهة، موضحاً أن لاعب الوسط كان يرغب في العودة إلى بلاده بعد مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس العالم.

وقال: «رودري مثال آخر مثل جون وبرناردو. لقد أمضى سنوات كثيرة هنا وفاز بالكثير. أعتقد حقاً أن رودري أيضاً أصبح من مشجعي مانشستر سيتي».

وأضاف: «كنا نرغب بالطبع في إبقائه، وكانت محادثاتنا معه ومع وكيله إيجابية، لكن بعد كأس العالم أجرينا حديثاً صريحاً، وكان يفكر في الرحيل والعودة إلى بلاده، وتفهمنا ذلك».

وعلى صعيد آخر، أشاد فيانا بالمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي مطلع عام 2025 آتياً من لانس الفرنسي، بعدما سبق له اللعب في بيلاروسيا، وخاض أكثر من 50 مباراة مع الفريق، قبل أن يمدد عقده هذا الصيف حتى عام 2031.

وقال فيانا: «كنا نعلم جميعاً قدراته البدنية عندما تعاقدنا معه، وكنا نعتقد أنه يستطيع أن يصبح لاعباً مهماً للغاية، لكننا لم نتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة، لأنه كان شاباً ولم يكن قد لعب في فرنسا لفترة طويلة».

وأضاف: «لقد كنا سعداء للغاية بما قدمه. لا يزال يتطور وعليه أن يتعلم المزيد، لكننا نشعر بالثقة في قدرته على أن يصبح أحد أفضل المدافعين في العالم».

كما تحدث فيانا عن البلجيكي جيريمي دوكو، الذي مدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة خمسة أعوام، مشيراً إلى أن الجناح البلجيكي يمتلك قدرات استثنائية، خصوصاً في المواجهات الفردية.

وقال: «كان مهماً للغاية في الموسم الماضي، وقدم خطوة أخرى إلى الأمام على مستوى الأداء، خصوصاً خلال الأشهر الستة الأخيرة من الموسم. إنه لاعب يتمتع بخصائص فريدة، وفي المواجهات الفردية يعد حالياً أحد أفضل الأجنحة في العالم».

وأشاد مدير كرة القدم أيضاً بالمدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، الذي مدد عقده مع النادي حتى عام 2031، مؤكداً قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وقال فيانا: «يقدم مستويات رائعة كقلب دفاع وظهير أيسر، وأحياناً كأنه صانع ألعاب أو لاعب وسط. إنه لاعب متعدد الاستخدامات ويتمتع بعقلية مذهلة».