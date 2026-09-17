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الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يكشف سبب رحيل سيلفا وستونز عن الدوري الإنجليزي

هوغو فيانا (الغارديان)
هوغو فيانا (الغارديان)
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مانشستر سيتي يكشف سبب رحيل سيلفا وستونز عن الدوري الإنجليزي

هوغو فيانا (الغارديان)
هوغو فيانا (الغارديان)

أكد هوغو فيانا، مدير قطاع كرة القدم في نادي مانشستر سيتي، أن البرتغالي برناردو سيلفا والإنجليزي جون ستونز فضلا الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لا يضطرا لمواجهة فريقهما السابق في المسابقات المحلية.

ورحل سيلفا عن مانشستر سيتي إلى ريال مدريد الإسباني، بينما انتقل ستونز إلى إنتر ميلان الإيطالي، بعد سنوات حافلة مع سيتي، حيث كانا من العناصر البارزة في صفوفه خلال فترة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وأسهما في التتويج بكثير من الألقاب.

برناردو سيلفا (د.ب.أ)

وقال فيانا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم الخميس، إن اللاعبين أوضحا له خلال محادثاته معهما أنهما لا يرغبان في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عدم قدرتهما على مواجهة مانشستر سيتي.

وأوضح: «شعر كلاهما بأنه لا يستطيع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عليهما الرحيل إلى الخارج لأنهما لا يستطيعان مواجهة مانشستر سيتي».

وأضاف فيانا أن سيلفا وستونز ما زالا يشعران بانتماء قوي للنادي، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر معهما.

وتابع: «لا يمكنك تعويضهما، هذا مستحيل. كانا مهمين للغاية للنادي، داخل الملعب وخارجه، وكان لهما دور مهم في غرفة الملابس وفي الحياة اليومية هنا».

وقال: «أعتقد حقاً أنهما يشعران بالسعادة عندما نفوز، وعندما نخسر سيكونان حزينين مثلنا. لقد شعرا بأنهما جزء من عائلة مانشستر سيتي، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي وللنادي، لأن يكون لدينا لاعبون بهذه العقلية».

جون ستونز (رويترز)

وانضم سيلفا إلى مانشستر سيتي عام 2017، وخاض 460 مباراة مع الفريق على مدار تسعة مواسم، بينما انتقل ستونز إلى النادي عام 2016، في العام نفسه الذي تولى فيه غوارديولا تدريب الفريق، وأصبح لاحقاً أحد أبرز مدافعيه.

وأشار فيانا إلى أن الإسباني رودري، الذي رحل أيضاً خلال الصيف إلى برشلونة، يمثل حالة مشابهة، موضحاً أن لاعب الوسط كان يرغب في العودة إلى بلاده بعد مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس العالم.

وقال: «رودري مثال آخر مثل جون وبرناردو. لقد أمضى سنوات كثيرة هنا وفاز بالكثير. أعتقد حقاً أن رودري أيضاً أصبح من مشجعي مانشستر سيتي».

وأضاف: «كنا نرغب بالطبع في إبقائه، وكانت محادثاتنا معه ومع وكيله إيجابية، لكن بعد كأس العالم أجرينا حديثاً صريحاً، وكان يفكر في الرحيل والعودة إلى بلاده، وتفهمنا ذلك».

وعلى صعيد آخر، أشاد فيانا بالمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يمتلك المقومات التي تؤهله ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي مطلع عام 2025 آتياً من لانس الفرنسي، بعدما سبق له اللعب في بيلاروسيا، وخاض أكثر من 50 مباراة مع الفريق، قبل أن يمدد عقده هذا الصيف حتى عام 2031.

وقال فيانا: «كنا نعلم جميعاً قدراته البدنية عندما تعاقدنا معه، وكنا نعتقد أنه يستطيع أن يصبح لاعباً مهماً للغاية، لكننا لم نتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة، لأنه كان شاباً ولم يكن قد لعب في فرنسا لفترة طويلة».

وأضاف: «لقد كنا سعداء للغاية بما قدمه. لا يزال يتطور وعليه أن يتعلم المزيد، لكننا نشعر بالثقة في قدرته على أن يصبح أحد أفضل المدافعين في العالم».

كما تحدث فيانا عن البلجيكي جيريمي دوكو، الذي مدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة خمسة أعوام، مشيراً إلى أن الجناح البلجيكي يمتلك قدرات استثنائية، خصوصاً في المواجهات الفردية.

وقال: «كان مهماً للغاية في الموسم الماضي، وقدم خطوة أخرى إلى الأمام على مستوى الأداء، خصوصاً خلال الأشهر الستة الأخيرة من الموسم. إنه لاعب يتمتع بخصائص فريدة، وفي المواجهات الفردية يعد حالياً أحد أفضل الأجنحة في العالم».

وأشاد مدير كرة القدم أيضاً بالمدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، الذي مدد عقده مع النادي حتى عام 2031، مؤكداً قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وقال فيانا: «يقدم مستويات رائعة كقلب دفاع وظهير أيسر، وأحياناً كأنه صانع ألعاب أو لاعب وسط. إنه لاعب متعدد الاستخدامات ويتمتع بعقلية مذهلة».

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حارس صن داونز: نعرف قوة الأهلي السعودي ونتطلع لمباراة كبيرة أمامه

رونوين ويليامز (رويترز)
رونوين ويليامز (رويترز)
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حارس صن داونز: نعرف قوة الأهلي السعودي ونتطلع لمباراة كبيرة أمامه

رونوين ويليامز (رويترز)
رونوين ويليامز (رويترز)

يشعر رونوين ويليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز وقائد منتخب جنوب أفريقيا، بحماس كبير قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي السعودي، السبت، في كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، المؤهلة إلى كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

ويخوض صن داونز المباراة على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة، وهي سلسلة من النتائج منحت ويليامز ثقة كبيرة قبل اللقاء.

وقال الحارس الجنوب أفريقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس: «قدمنا مستويات جيدة للغاية في الدوري، لكن هذه هي المباراة الكبيرة التي نتطلع إليها الآن. مستوانا في الفترة الأخيرة كان جيداً، ونأمل أن يستمر ذلك في مباراة السبت. إنها مباراة على ملعبنا، ونعرف سجلنا الجيد هنا، ونأمل أن يساعدنا ذلك على تحقيق الفوز ورفع أول لقب لنا هذا الموسم».

ولا يقلل ويليامز من صعوبة المهمة أمام الأهلي، الذي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، بينهم السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، إضافة إلى التركي مريح ديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز.

وقال: «نعرف أنها سوف تكون مباراة صعبة للغاية، فالأهلي بطل آسيا في النسختين الماضيتين؛ ولذلك ستكون مهمتنا شاقة. عندما تنظر إلى تشكيلته تجد كثيراً من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، ومن بينهم إيفان توني، ومريح ديميرال وروجر إيبانيز، وكذلك ميندي، الذي أعرفه جيداً وتابعت مسيرته ونجاحاته الكبيرة مع منتخب السنغال».

ويملك صن داونز بدوره عدداً من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم؛ وهو ما يجعل ويليامز يتوقع مواجهة قوية ومتكافئة بين فريقين يملكان عناصر ذات خبرة دولية.

وأوضح قائد منتخب جنوب أفريقيا: «أحث الجميع على الحصول على التذاكر؛ لأنها ستكون مباراة رائعة. ندعو الجماهير للحضور بأعداد كبيرة. إنها مباراة ضخمة ونهائي كأس؛ ولذلك تستحق ملعباً ممتلئاً عن آخره».

وختم حديثه قائلاً: «أشعر بالقشعريرة بمجرد التفكير في حجم المباراة وما هو على المحك».

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الرياضة رياضة عالمية

مشجعون لريال مدريد يطالبون مبابي بالاعتذار بسبب قميص دعم سبتة

كيليان مبابي (رويترز)
كيليان مبابي (رويترز)
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مشجعون لريال مدريد يطالبون مبابي بالاعتذار بسبب قميص دعم سبتة

كيليان مبابي (رويترز)
كيليان مبابي (رويترز)

طالبت مجموعة من مشجعي ريال مدريد باعتذار علني من الفرنسي كيليان مبابي واثنين من زملائه في الفريق، بعد طي قميص الإحماء المخصص لدعم مدينة سبتة قبل مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتدى مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إبراهيما كوناتيه قميص التكريم قبل فوز ريال مدريد على إلتشي 3 - 2 الثلاثاء في الدوري.

وقالت مجموعة «أولتراس سور» في بيان نُشر على منصة «إكس» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «نحن على يقين بأن كل مشجع لريال مدريد وكل إسباني يشعر بالخجل من الصورة التي قدمها هؤلاء الأفراد الثلاثة»، ووصفت تصرفهم بأنه «غير مقبول».

ودعت المجموعة التي غالباً ما ترتبط باليمين المتطرف، إلى «اعتذارات علنية»، كما انتقدت صمت رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي دخلت معه في خلاف منذ منعها من دخول ملعب سانتياغو برنابيو قبل أكثر من عقد.

طالب مشجعون لريال مدريد باعتذار علني بعد طي قميص الإحماء المخصص لدعم مدينة سبتة (رويترز)

وانتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الأربعاء لاعبي ريال مدريد الثلاثة لعدم ارتدائهم القميص بالشكل الصحيح، قائلا إن «ارتداءه بشكل جزئي يعادل عدم ارتدائه».

وارتدى بقية لاعبي الريال وإلتشي القميص الذي حمل عبارة «كلنا من سبتة» بشكل طبيعي، وكان الهدف منه توجيه رسالة دعم لسكان الإقليم الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، الذي تأثر مؤخراً بأزمة هجرة.

وقد اشتكى السكان من وجود مهاجرين من المغرب يقيمون في مخيمات على الشواطئ وينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه المدينة ضغوطاً كبيرة وسط أزمة إنسانية. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم أثناء محاولتهم العبور في يوليو (تموز).

وتقدّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، عدد الوفيات بما لا يقل عن 141 شخصاً.

وقال مبابي إنه أراد القيام ببادرة دعم لأولئك الذين فقدوا حياتهم.

وأضاف لصحيفة «آس» الإسبانية اليومية: «أول ما أود قوله هو أنني أعبر عن تضامني الكامل مع سبتة وجميع الضحايا. لكنني أردت أيضاً القيام ببادرة والتعبير عن مشاعري تجاه جميع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم والذين يعيشون أيضاً في ظروف صعبة».

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 30 و31 يوليو. وعاد معظمهم خلال الساعات التي تلت وصولهم، لكن عدة آلاف بقوا في المدينة، حيث أدت الظروف المتدهورة إلى تصاعد التوتر مع السكان المحليين.

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طرابزون سبور يتعاقد مع المدرب الألماني ريس لموسمين

توماس ريس (رويترز)
توماس ريس (رويترز)
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طرابزون سبور يتعاقد مع المدرب الألماني ريس لموسمين

توماس ريس (رويترز)
توماس ريس (رويترز)

أعلن طرابزون سبور، المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تعاقده مع المدرب الألماني توماس ريس لموسمين.

وقال النادي، في بيان على منصة «إكس»: «مرحباً توماس ريس»، مضيفاً أنه سيدفع لنادي لودوجوريتس البلغاري 900 ألف يورو مقابل التخلي عن مدربه.

وسيتولى ريس (52 عاماً) المسؤولية خلفاً للتركي فاتح تيكي الذي انفصل النادي عنه في وقت سابق هذا الشهر لتراجع النتائج.

وسبق للمدرب الألماني قيادة عدة فرق في بلاده مثل بوخوم وشالكه كما درب سامسون سبور في تركيا.

وتولى تيكي (48 عاماً) تدريب طرابزون سبور، الذي يلعب له ثنائي ليفربول السابق محمد صلاح وفابينيو، في مارس (آذار) 2025، وقاد الفريق في 62 مباراة. وفاز طرابزون سبور بكأس تركيا العام الماضي تحت قيادة تيكي.

لكن الفريق هبط من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته 4-صفر أمام فرينسفاروش المجري هذا الموسم.

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