فيرستابن يفوز بسباق كارتينغ استثنائي في مواجهة 100 منافس

تفوّق الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم 4 مرات في سباقات «فورمولا 1» مع فريق «ريد بول»، على 100 سائق نافسوه في سباق استثنائي أُقيم الأربعاء، على حلبة كارتينغ داخل الحلبة الأسطورية في سيلفرستون.
وبعد ثلاثة أيام فقط من حلوله ثانياً في جائزة إسبانيا الكبرى بمدريد، انطلق «ماد ماكس» من المركز الـ101، قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة بعد 35 دقيقة من السباق، وتحديداً في اللفة الـ14 من أصل 30.
وفي هذا السباق غير المسبوق، الذي نظّمته «ريد بول» بهدف الوصول إلى جماهير جديدة، ضمّت قائمة منافسي السائق الهولندي الـ100 في معظمها رياضيين ترعاهم علامة مشروبات الطاقة، إلى جانب صانعي محتوى عبر منصات البث المباشر، وشخصيات ومؤثرين، فضلاً عن مشجعين جرى اختيارهم من مختلف أنحاء العالم.
وقال فيرستابن: «عندما جلست على شبكة الانطلاق ورأيت 100 سيارة كارتينغ أمامي، شعرت ببعض الخوف. لكن بعد لفة واحدة، قلت لنفسي: حسناً، الأمور ستسير على ما يرام. بدأ الأمر يصبح ممتعاً جداً عندما وجدت إيقاعي وشرعت في تجاوزهم واحداً تلو الآخر. كان رائعاً أن أعود مجدداً إلى قيادة الكارتينغ».
كان السائق الهولندي قد بدأ مسيرته في عالم السباقات من بوابة الكارتينغ، قبل أن يحرز أربعة ألقاب عالمية في «فورمولا 1» توالياً بين عامي 2021 و2024.