وهبي يضم زابيري وبلعروش وبن الطيب لقائمة منتخب المغرب لكرة القدم

أعلن محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، قائمة تضم 29 لاعباً لخوض مباراتي الغابون وليسوتو في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى «كأس الأمم الأفريقية 2027 لكرة القدم»، في تشكيلة شهدت الظهور الأول لكل من: الحارس علاء بلعروش، وياسر زابيري، وتوفيق بن الطيب، بقميص «أسود الأطلس».

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في التصفيات بمواجهة الغابون يوم 25 سبتمبر (أيلول) الحالي على «ملعب الأمير مولاي عبد الله» في الرباط، قبل أن يحل ضيفاً على ليسوتو يوم 29 من الشهر ذاته بمدينة بلومفونتين في جنوب أفريقيا، وفق ما أعلنه «الاتحاد المغربي لكرة القدم».

وضمت القائمة 4 حراس مرمى هم: ياسين بونو، ومنير المحمدي، ورضا التكناوتي، وعلاء بلعروش.

وفي خط الدفاع، استدعى وهبي كلاً من: عيسى ديوب، ونايف أكرد، وعبد الحميد آيت بودلال، وأنس صلاح الدين، ونصير مزراوي، وعلي معمر، ومروان سعدان، ورضوان حلحال، وأشرف حكيمي، وزكريا الواحدي.

وضمت قائمة لاعبي الوسط: أيوب بوعدي، وسمير المرابط، ونائل العيناوي، وأسامة ترغالين، وبلال الخنوس، وسفيان الفوزي، وعز الدين أوناحي، وإسماعيل صيباري.

أما في خط الهجوم، فوجه وهبي الدعوة إلى: عبد الصمد الزلزولي، وعبد الله وزان، وبراهيم دياز، وياسين جسيم، وياسر زابيري، وسفيان رحيمي، وتوفيق بن الطيب.

وتشكل المباراتان بداية مرحلة جديدة للمنتخب المغربي بعد خروجه من دور الـ8 لـ«كأس العالم 2026»، إذ يراهن وهبي على توليفة تجمع بين القوام الأساسي والوجوه الصاعدة لبدء مشوار التصفيات الأفريقية بأفضل صورة ممكنة.