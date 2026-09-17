«خليجي 27»: لوبيتيغي مدرب قطر يجدد الثقة بتشكيلة المونديال

استبعد إبراهيم حمداني، مدرب الجزائر، الحارس لوكا زيدان من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة زامبيا وبوروندي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، في حين أعاد محمد بشير بلومي إلى التشكيلة بعد غياب استمر منذ 2023.

وتُعد هذه القائمة الأولى لحمداني منذ تولّيه المسؤولية خلفاً لفلاديمير بيتكوفيتش، وشهدت عدة مفاجآت وعودة عدد من اللاعبين الغائبين، في وقت تبدأ فيه الجزائر مشوارها عقب اعتزال القائد رياض محرز والمُدافع عيسى ماندي اللعب دولياً.

وضمّت التشكيلة منصف بقرار، مهاجم الأهلي المصري، الذي غاب عن قائمة الجزائر في كأس العالم 2026، بينما عاد بلومي، جناح هال سيتي الإنجليزي، البالغ 24 عاماً، إلى المنتخب، للمرة الأولى منذ عام 2023.

في المقابل، استبعد حمداني المهاجم نذير بن بوعلي، المنضم حديثاً إلى بيراميدز المصري، إضافة إلى حسام عوار، صانع ألعاب الاتحاد السعودي.

ويقود فارس شايبي، لاعب أينتراخت فرنكفورت، وإبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، خط وسط المنتخب إلى جانب المخضرم نبيل بن طالب.

ولم ينضم زيدان، الذي انتقل حديثاً إلى ليجانيس الإسباني، إلى القائمة بسبب عقوبة مفروضة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتستضيف الجزائر زامبيا في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، ضِمن منافسات المجموعة التاسعة، قبل أن تحل ضيفة على بوروندي بعد 4 أيام، في حين تخوض مباراة ودية أمام النيجر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تشكيلة الجزائر:

حراسة المرمى: مالفين ماستيل، عبد اللطيف رمضان، كيليان بلعزوق.

المدافعون: أشرف عبادة، ريان آيت نوري، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، جوان حجام، صهيب ناير، سعدي رضواني، أحمد توبة.

لاعبو الوسط: حمد عبدلي، عادل عوشيش، نبيل بن طالب، فارس شايبي، إبراهيم مازة، آدم زرقان.

المهاجمون: محمد الأمين عمورة، منصف بقرار، محمد بشير بلومي، عادل بولبينة، أمين شياخة، أمين جويري، أنيس حاج موسى، إيلان كبال.