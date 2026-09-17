«خليجي 27»: لوبيتيغي مدرب قطر يجدد الثقة بتشكيلة المونديال

سمّى الإسباني جولن لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، تشكيلة اعتيادية لخوض غمار النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ووجَّه مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق دعوات لمعظم العناصر التي خاضت نهائيات كأس العالم الأخيرة، دون تغييرات واسعة، رغم الخروج من الدور الأول.
واحتفظ المدرب بالحرس القديم ذاته، بوجود كل من حسن الهيدوس العائد من الاعتزال قبل المونديال، إلى جانب خوخي بوعلام وبيدرو ميغيل وعبد العزيز حاتم، فيما عاد إلى القائمة المدافع طارق سلمان بعد غيابه عن كأس العالم، كما ضم نايف الحضرمي المعار للشحانية من الريان.
ويعول المدرب الذي واجه انتقادات حادة عقب المونديال، على النجم الأول أكرم عفيف إلى جانب المعز علي الذي اقتصرت مشاركته على بعض الدقائق أمام البوسنة والهرسك، وغيابه عن التسجيل منذ انطلاقة الموسم، فيما يوجد البرازيلي الأصل إدميلسون جونيور، الغائب عن مباريات فريقه الدحيل في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة.
وضمت القائمة 24 لاعباً في حراسة المرمى: صلاح زكريا (الدحيل) - محمود أبو ندى (الريان) - مشعل برشم (السد).
في الدفاع: بوعلام خوخي - بيدرو ميغيل - طارق سلمان (السد)، أيوب العلوي (الغرافة)، عيسى لاي (العربي)، جاسم جابر (الريان)، سلطان البريك (الدحيل)، همام الأمين (بلد الوليد الإسباني).
وفي الوسط: أحمد فتحي (العربي)، عاصم مادبو، تحسين محمد (الدحيل)، عبد العزيز حاتم (الريان)، محمد مناعي، هاشم علي، حسن الهيدوس (السد)، نايف الحضرمي (الشحانية).
والهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق (السد)، أحمد علاء (الريان)، إدميلسون جونيور، المعز علي (الدحيل).