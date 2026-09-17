جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» تعود إلى جدة مارس المقبل

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الأربعاء، عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» إلى حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس (آذار) 2027، لتستضيف المملكة السباق، للمرة السادسة منذ انطلاقه في عام 2021.

جاء تحديد موعد السباق ضِمن الكشف المبدئي عن روزنامة بطولة العالم لـ«فورمولا 1» لعام 2027، الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إذ يعود سباق جدة إلى موقعه المعتاد بوصفه ثاني سباقات الموسم.

وتُعد حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، ويخوض السائقون منافساتها بسرعات متوسطة تتجاوز 252 كيلومتراً في الساعة، في ظل طبيعتها التي تجمع بين المنعطفات السريعة والحواجز القريبة، إضافة إلى إقامة السباق ليلاً.

ومنذ استضافة أول سباق في عام 2021، شهدت الحلبة سباقات تنافسية وتجاوزات ولحظات حاسمة كان لبعضها تأثير مباشر في مسار بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

وستواصل شركة رياضة المحركات السعودية استعداداتها لاستضافة نسخة 2027، التي تعيد البطولة إلى شواطئ البحر الأحمر في جدة، بمشاركة فِرق وسائقي «فورمولا 1»، وحضور جماهيري من داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن برنامج عطلة نهاية أسبوع السباق فعاليات ترفيهية مصاحبة، بعدما شهدت النسخ السابقة مشاركة عدد من الفنانين العالميين؛ من بينهم جاستن بيبر، وأليشيا كيز، وفاريل ويليامز، وكالفن هاريس، وفرقة بلاك آيد بيز، وجنيفر لوبيز، في حين ينتظر الإعلان عن الأسماء المشارِكة في برنامج نسخة 2027.

من جانبه، أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بعودة بطولة العالم لـ«فورمولا 1» إلى جدة في عام 2027، مؤكداً أن حلبة كورنيش جدة اكتسبت، خلال السنوات الماضية، سمعة بوصفها واحدة من أكثر حلبات البطولة إثارة وتقلباً، بعدما شهدت عدداً من اللحظات البارزة بالنسبة للسائقين والجماهير.

وأضاف أن الاستعدادات تتواصل لاستقبال الفِرق والسائقين والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن الهدف يتجاوز تنظيم السباق إلى تقديم تجربة متكاملة تشمل المنافسات والفعاليات الترفيهية والأنشطة المخصصة لمختلف أفراد العائلة.