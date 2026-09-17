تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستضيف «الإثنوسبورت» 2026 ويرعى نسخة إسطنبول 2027

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استضافة موسم الرياض مهرجان «الإثنوسبورت» للرياضات التقليدية في نسخته لعام 2026، والمقرر إقامتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالعاصمة الرياض، إلى جانب رعاية موسم الرياض نسخة المهرجان لعام 2027 التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية في مايو (أيار) من العام نفسه.

وجاء الإعلان خلال مراسم توقيع أُقيمت، الخميس، في إسطنبول، بحضور آل الشيخ وبلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، وشهدت توقيع الاتفاقيات الخاصة باستضافة الرياض نسخة 2026، ورعاية موسم الرياض النسخة التالية في إسطنبول.

وكشف آل الشيخ أن استضافة مهرجان الإثنوسبورت في الرياض، خلال نوفمبر المقبل، ستحمل «مفاجأة كبيرة» للجمهور، مؤكداً استمرار التعاون مع بلال إردوغان والاتحاد العالمي للإثنوسبورت، خلال العام المقبل، عبر رعاية موسم الرياض نسخة إسطنبول 2027.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن الاتفاق يمثل بداية لمزيد من أوجه التعاون، خلال الفترة المقبلة، مُعرباً عن سعادته بما تحقّق خلال فترة قصيرة، ومُشيداً بالجهود التي أسهمت في إنجاح الشراكة.

وينظم الاتحاد العالمي للإثنوسبورت المهرجان الذي يجمع مشاركين من عدد من دول العالم في منافسات وتجارب متنوعة للرياضات التقليدية، ضِمن حدث دولي يستقطب جماهير من مختلف الفئات العُمرية.

وتشمل رياضات الإثنوسبورت مجموعة من الممارسات التقليدية ذات الجذور التاريخية في ثقافات عدد من الشعوب؛ من أبرزها الرماية التقليدية والصقارة والمصارعة ورياضات الفروسية، إلى جانب منافسات أخرى تطورت إلى فعاليات وبطولات دولية.

وتحظى هذه الرياضات بحضور واسع في تركيا التي استضافت، خلال الأعوام الماضية، فعاليات الإثنوسبورت بمشاركة دولية، في حين تُمثل إقامة نسخة 2026 في الرياض إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الدولية التي يستقطبها موسم الرياض، بالتزامن مع توسيع حضوره خارج المملكة عبر رعاية نسخة إسطنبول 2027.