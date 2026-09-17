عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستضيف «الإثنوسبورت» 2026 ويرعى نسخة إسطنبول 2027

تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)
تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)
TT
TT

تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستضيف «الإثنوسبورت» 2026 ويرعى نسخة إسطنبول 2027

تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)
تركي آل الشيخ وبلال إردوغان خلال توقيع الاتفاقية (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استضافة موسم الرياض مهرجان «الإثنوسبورت» للرياضات التقليدية في نسخته لعام 2026، والمقرر إقامتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالعاصمة الرياض، إلى جانب رعاية موسم الرياض نسخة المهرجان لعام 2027 التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية في مايو (أيار) من العام نفسه.

وجاء الإعلان خلال مراسم توقيع أُقيمت، الخميس، في إسطنبول، بحضور آل الشيخ وبلال إردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، وشهدت توقيع الاتفاقيات الخاصة باستضافة الرياض نسخة 2026، ورعاية موسم الرياض النسخة التالية في إسطنبول.

وكشف آل الشيخ أن استضافة مهرجان الإثنوسبورت في الرياض، خلال نوفمبر المقبل، ستحمل «مفاجأة كبيرة» للجمهور، مؤكداً استمرار التعاون مع بلال إردوغان والاتحاد العالمي للإثنوسبورت، خلال العام المقبل، عبر رعاية موسم الرياض نسخة إسطنبول 2027.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن الاتفاق يمثل بداية لمزيد من أوجه التعاون، خلال الفترة المقبلة، مُعرباً عن سعادته بما تحقّق خلال فترة قصيرة، ومُشيداً بالجهود التي أسهمت في إنجاح الشراكة.

وينظم الاتحاد العالمي للإثنوسبورت المهرجان الذي يجمع مشاركين من عدد من دول العالم في منافسات وتجارب متنوعة للرياضات التقليدية، ضِمن حدث دولي يستقطب جماهير من مختلف الفئات العُمرية.

وتشمل رياضات الإثنوسبورت مجموعة من الممارسات التقليدية ذات الجذور التاريخية في ثقافات عدد من الشعوب؛ من أبرزها الرماية التقليدية والصقارة والمصارعة ورياضات الفروسية، إلى جانب منافسات أخرى تطورت إلى فعاليات وبطولات دولية.

وتحظى هذه الرياضات بحضور واسع في تركيا التي استضافت، خلال الأعوام الماضية، فعاليات الإثنوسبورت بمشاركة دولية، في حين تُمثل إقامة نسخة 2026 في الرياض إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الدولية التي يستقطبها موسم الرياض، بالتزامن مع توسيع حضوره خارج المملكة عبر رعاية نسخة إسطنبول 2027.

مواضيع
موسم الرياض تركيا السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» نوفمبر المقبل

رياضة سعودية موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» (موسم الرياض)

موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» نوفمبر المقبل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة مع «دبليو دبليو إي»، استضافة عرض «كراون جول» في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية نخبة من النجوم سيشاركون في البطولة (موسم الرياض)
رياضة سعودية

بطولة «سيكس كينغز سلام» تشعل موسم الرياض في أكتوبر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة بطولة «سيكس كينغز سلام» ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية نزال البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا برعاية «موسم الرياض» (موسم الرياض)
رياضة سعودية

طرح تذاكر نزال «العودة» بين جوشوا وبرينغا في جدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، طرح تذاكر نزال «العودة» المرتقب الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية ماجد المهندس (موسم الرياض)
رياضة سعودية

موسم الرياض: ماجد المهندس يحيي ثلاث حفلات في الولايات المتحدة ضمن مونديال 2026

يحيي الفنان ماجد المهندس، برعاية موسم الرياض، ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهري يونيو ويوليو ، ضمن جولة فنية مصاحبة لمباريات كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية نزال «ذا كومباك» سيقام بجدة (موسم الرياض)
رياضة سعودية

جوشوا يعود إلى الحلبة عبر نزال «ذا كومباك» في جدة

أكد المستشار تركي آل الشيخ أن نزال «ذا كومباك» الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا يوم 25 يوليو (تموز) المقبل في «جدة سوبردوم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» تعود إلى جدة مارس المقبل

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» (فورمولا 1)
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» (فورمولا 1)
TT
TT

جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» تعود إلى جدة مارس المقبل

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» (فورمولا 1)
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» (فورمولا 1)

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الأربعاء، عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» إلى حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس (آذار) 2027، لتستضيف المملكة السباق، للمرة السادسة منذ انطلاقه في عام 2021.

جاء تحديد موعد السباق ضِمن الكشف المبدئي عن روزنامة بطولة العالم لـ«فورمولا 1» لعام 2027، الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إذ يعود سباق جدة إلى موقعه المعتاد بوصفه ثاني سباقات الموسم.

وتُعد حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، ويخوض السائقون منافساتها بسرعات متوسطة تتجاوز 252 كيلومتراً في الساعة، في ظل طبيعتها التي تجمع بين المنعطفات السريعة والحواجز القريبة، إضافة إلى إقامة السباق ليلاً.

ومنذ استضافة أول سباق في عام 2021، شهدت الحلبة سباقات تنافسية وتجاوزات ولحظات حاسمة كان لبعضها تأثير مباشر في مسار بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

وستواصل شركة رياضة المحركات السعودية استعداداتها لاستضافة نسخة 2027، التي تعيد البطولة إلى شواطئ البحر الأحمر في جدة، بمشاركة فِرق وسائقي «فورمولا 1»، وحضور جماهيري من داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن برنامج عطلة نهاية أسبوع السباق فعاليات ترفيهية مصاحبة، بعدما شهدت النسخ السابقة مشاركة عدد من الفنانين العالميين؛ من بينهم جاستن بيبر، وأليشيا كيز، وفاريل ويليامز، وكالفن هاريس، وفرقة بلاك آيد بيز، وجنيفر لوبيز، في حين ينتظر الإعلان عن الأسماء المشارِكة في برنامج نسخة 2027.

من جانبه، أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بعودة بطولة العالم لـ«فورمولا 1» إلى جدة في عام 2027، مؤكداً أن حلبة كورنيش جدة اكتسبت، خلال السنوات الماضية، سمعة بوصفها واحدة من أكثر حلبات البطولة إثارة وتقلباً، بعدما شهدت عدداً من اللحظات البارزة بالنسبة للسائقين والجماهير.

وأضاف أن الاستعدادات تتواصل لاستقبال الفِرق والسائقين والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن الهدف يتجاوز تنظيم السباق إلى تقديم تجربة متكاملة تشمل المنافسات والفعاليات الترفيهية والأنشطة المخصصة لمختلف أفراد العائلة.

مواضيع
رياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات جدة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

طرح تذاكر «فورمولا 4 السعودية» و«موتور مانيا» لعشرة أيام من المنافسات

تقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر (الاتحاد السعودي للسيارات)
تقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر (الاتحاد السعودي للسيارات)
TT
TT

طرح تذاكر «فورمولا 4 السعودية» و«موتور مانيا» لعشرة أيام من المنافسات

تقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر (الاتحاد السعودي للسيارات)
تقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر (الاتحاد السعودي للسيارات)

طُرحت تذاكر بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية و«موتور مانيا»، ضمن برنامج يتضمن عشرة أيام من منافسات رياضة المحركات والسباقات والفعاليات العائلية.

وتتوفر التذاكر ضمن فئتين رئيسيتين، الأولى «ريس باس» بسعر 25 ريالاً سعودياً، والثانية «درايفرز كلوب» المخصصة لكبار الشخصيات بسعر 250 ريالاً سعودياً.

ويتضمن برنامج السباقات بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، و«موتور مانيا تحدي الحلبة»، وسباقات «جي تي»، وكأس السيدات، وكأس «بي إم دبليو إم»، وكأس السيارات الأميركية.

وتقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر، إذ تنطلق الجولة الأولى على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما تقام الجولة الثانية يومي 7 و8 أكتوبر.

وتعود البطولة إلى جدة لإقامة الجولة الثالثة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، تليها الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، قبل انتقال المنافسات إلى حلبة لوسيل الدولية في قطر، التي تستضيف الجولة الخامسة من 7 إلى 9 ديسمبر.

ويختتم الموسم بالجولة السادسة والأخيرة يومي 13 و14 ديسمبر (كانون الأول).

مواضيع
الفورمولا 1 السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يبحث عن نفسه من جديد خلال فترة التوقف

فريق الفيصلي يسعى لعودة مكللة بالنصر عقب فترة التوقف (نادي الفيصلي)
فريق الفيصلي يسعى لعودة مكللة بالنصر عقب فترة التوقف (نادي الفيصلي)
TT
TT

الفيصلي يبحث عن نفسه من جديد خلال فترة التوقف

فريق الفيصلي يسعى لعودة مكللة بالنصر عقب فترة التوقف (نادي الفيصلي)
فريق الفيصلي يسعى لعودة مكللة بالنصر عقب فترة التوقف (نادي الفيصلي)

تعتبر فترة التوقف الحالية فرصة لنادي الفيصلي لترتيب أوراقه من جديد، ومعالجة وتصحيح الخلل، سواء على مستوى وضع الفريق نقطياً أو ترتيبه في جدول الدوري، للخروج من المناطق الخطرة، حيث لم يسجل الفريق أي انتصار خلال الجولات السبع الماضية، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول وضعه الفني، في ظل سعي إدارة النادي، مع بداية الموسم، إلى التعاقد مع 18 لاعباً من المحليين والأجانب، إلى جانب تجديد الثقة بالمدرب الإيطالي جيوفاني، الذي نجح في إعادة الفريق إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وتأمل جماهير الفيصلي أن تكون عودة الفريق من فترة التوقف الدولي إيجابية، من حيث المستوى والنتائج والترتيب.

جيوفاني مدرب الفيصلي (نادي الفيصلي)

وهناك أكثر من فريق لم يتذوق طعم الانتصارات ويعاني من عدة مشكلات في بداية مشواره بالدوري، وهذه المشكلات لا تُحل من خلال فترة التوقف فحسب، وإنما بالعمل على تصحيح الخلل ومعالجة السلبيات.

ويحتل الفيصلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري، بعدما جمع 3 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة، بواقع 3 تعادلات و4 خسائر، من دون تحقيق أي انتصار خلال الجولات السبع الأولى، في بداية موسم شهدت أيضاً خروجه المبكر من كأس الملك أمام نيوم، وهي نتائج لا ترضي، بكل تأكيد، طموحات وتطلعات جماهيره، التي استبشرت خيراً بعد التعاقدات الكبيرة والعمل الذي قامت به إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

عبد الله الخمعلي (حسابه في إكس)

الخمعلي: غياب التجانس والأخطاء الدفاعية أبرز مشكلات الفيصلي

وعن وضع الفريق هذا الموسم، تحدث نجم وهداف الفيصلي السابق عبدالله الخمعلي، قائلاً: «نجح الفيصلي هذا الموسم في التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين يملكون إمكانات كبيرة ومميزة، وتابعت جميع مباريات الفريق هذا الموسم، ولكن ما ينقص الفريق هو التجانس، إلى جانب بعض الأخطاء الدفاعية القاتلة».

وتابع: «الوقت لم يسعف الفريق بعد العودة من معسكر سلوفينيا لإقامة عدد أكبر من المباريات التجريبية، حيث شاهدنا مباراة واحدة فقط أمام التعاون، وهذا لا يكفي لتحقيق التجانس وترتيب أوراق الفريق».

وأضاف الخمعلي: «فترة التوقف الحالية إيجابية للفريق لتعديل بعض الأخطاء وتصحيح الخلل الواضح»، مؤكداً أن الفيصلي يملك لاعبين على مستوى فني كبير، ولكن، كما ذكرت، فإن غياب التجانس يشكل عائقاً أمام تحسن نتائج الفريق وغياب الفوز هذا الموسم.

وصل الذويبي (حسابه في إكس)

الذويبي: الفيصلي يحتاج إلى تجانس أكبر

واتفق قائد الفيصلي السابق وصل الذويبي مع عبد الله الخمعلي على أن غياب التجانس يشكل عائقاً كبيراً أمام تراجع مستوى الفريق بشكل عام، وقال: «الفيصلي وأبها، بما أنهما صاعدان والإمكانات المادية متقاربة، فمن الطبيعي أن يواجها صعوبات في بداية الدوري، والدليل ترتيب الفريقين المتراجع. فريق الفيصلي يحتاج إلى تجانس أكبر، لأن أغلب اللاعبين جدد، ولأول مرة يلعبون مع بعضهم، إضافة إلى أن معظمهم لم يكن موجوداً في معسكر سلوفينيا بداية الموسم، فمن الطبيعي أن يكون التجانس غائباً والأخطاء موجودة».

وأضاف: «من المؤكد أن نشاهد تحسناً للفريق في الجولات القادمة بعد فترة التوقف، التي أعتبرها فرصة كبيرة لتحسين صورة الفريق من الناحيتين الفنية والنتائج. كما أن الحكم على المدرب الإيطالي جيوفاني ما زال مبكراً، فالمدرب قدم موسماً رائعاً في العام الماضي، واستطاع الفريق العودة إلى دوري المحترفين السعودي، وكلنا ثقة في عمل الجهازين الفني والإداري لتحسين النتائج والتقدم في سلم الترتيب، فالوقت ما زال مبكراً للتعويض وعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي».

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية