جوشوا يعود إلى الحلبة عبر نزال «ذا كومباك» في جدة

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أن نزال «ذا كومباك» الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا يوم 25 يوليو (تموز) المقبل في «جدة سوبردوم»، ضمن فعاليات تقويم جدة وبالتعاون مع موسم الرياض، يواصل استقطاب اهتمام إعلامي وجماهيري واسع منذ الإعلان عنه، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحتلها المملكة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.

جاء ذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي أقيم، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين جوشوا وبرينغا منذ الإعلان عن النزال، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير من جماهير الملاكمة ووسائل الإعلام العالمية لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الوزن الثقيل المرتقبة هذا العام.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: «نشهد اليوم اهتماماً عالمياً متزايداً بالأحداث التي تستضيفها المملكة، وهو ما ينعكس بوضوح في حجم الترقب والمتابعة المصاحبة لهذا النزال منذ الإعلان عنه. ونتطلع إلى أن يقدم نزال (ذا كومباك) تجربة استثنائية للجمهور، وأن يواصل البناء على النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة تستقطب أبرز الفعاليات والأسماء الدولية».

من جانبه، قال البريطاني أنتوني جوشوا: «أشكر المستشار تركي آل الشيخ على إتاحة هذه الفرصة، وجعل هذا النزال ممكناً. لديَّ هدف واضح، وأدرك تماماً حجم التحديات التي يحملها هذا العام، وهذا النزال تحديداً، لكنني أعمل بتركيز كامل، وأواصل استعداداتي بأفضل صورة ممكنة. في 25 يوليو سيفوز الملاكم الأفضل. الملاكمة منحتني فرصة لبناء مسيرتي المهنية وتطوير مهاراتي باستمرار، والتدريبات التي خضتها خلال الفترة الماضية جعلتني أكثر قوة وجاهزية، وأتطلع إلى إظهار ذلك داخل الحلبة».

بينما قال الألباني كريستيان برينغا: «أكنّ كل الاحترام لأنتوني جوشوا، فهو ملاكم عظيم، لكن لكل شخص وقته، وأشعر بأن هذه هي اللحظة التي سأثبت فيها نفسي أمام العالم. لم أتدرب يوماً بهذا القدر من الجدية والتركيز، وأشعر بأنني في أفضل حالاتي من الناحية البدنية والذهنية. أنا جاهز ومستعد، وأتطلع إلى تقديم أداء كبير وإحداث المفاجأة في 25 يوليو بمدينة جدة».

ويتصدر جوشوا عرض «ذا كومباك» بعد مسيرة حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل في العالم خلال العقد الأخير، حيث يحمل في رصيده 28 انتصاراً مقابل أربع هزائم، من بينها 25 فوزاً بالضربة القاضية، وكان آخر انتصاراته قد تحقق على الأميركي جيك بول بالضربة القاضية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ويُعد جوشوا، الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، وبطل العالم الموحد السابق للوزن الثقيل مرتين، أحد أبرز الأسماء في رياضة الملاكمة الحديثة، بعدما حقق انتصارات بارزة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبرايت بوليف، والمكسيكي الأميركي آندي رويز جونيور، كما خاض مواجهات كبرى أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني دانيال دوبوا، والكاميروني فرانسيس نغانو، وتصدر العديد من النزالات العالمية التي أقيمت في ملاعب كبرى، من بينها ملعب ويمبلي وملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينغا النزال بسجل لافت يتضمن 20 انتصاراً جميعها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة فقط، في مسيرة احترافية بدأت عام 2016، ويخوض أكبر نزال في مسيرته حتى الآن، في أول ظهور له ضمن حدث رئيسي عالمي بهذا الحجم.

ويأتي تنظيم هذا النزال امتداداً لسلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة، حيث رسخ موسم الرياض مكانته بوصفه وجهة رائدة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بينما يواصل تقويم جدة تعزيز حضوره بوصفه وجهة تستقطب كبرى الفعاليات النوعية، بما يسهم في تقديم تجارب استثنائية للجمهور المحلي والدولي، ويعزز مكانة المملكة على خريطة الفعاليات العالمية.