عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
TT

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)

أعلن موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين إنهاء عقد مدربه البلجيكي سيباستيان بوكونيولي بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المهمة.

وكان بوكونيولي البالغ من العمر 38 عاماً، والذي تولى المهمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مرتبطاً مع فريق الإمارة بعقد حتى يونيو (حزيران) 2027، لكنه دفع ثمن نهاية موسم مخيب أنهى فيه الدوري في المركز السابع، بعيداً جداً عن مراكز التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ الهدف الأساسي للنادي. واكتفى موناكو بحجز مقعد في الملحق المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليغ».

وقال النادي في بيان: «يعلن نادي موناكو انتهاء تعاونه مع سيباستيان بوكونيولي مع ختام موسم 2025-2026».

واستلم بوكونيولي مهامه في 11 أكتوبر قادماً من نادي أونيون سان جيلواز البلجيكي، خلفاً للنمساوي آدي هوتر، وقاد الفريق في 38 مباراة (16 فوزاً، و9 تعادلات، و13 خسارة بينها 10 خسائر في الدوري).

وبعد بداية معقدة جداً، نجح المدرب البلجيكي في إعادة فريقه إلى الواجهة بفضل سلسلة من عشر مباريات من دون هزيمة، بينها ثمانية انتصارات، فعادل رصيد مرسيليا الرابع (49 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن ليل الثالث، مع ختام المرحلة الثامنة والعشرين. لكن حصد خمس نقاط فقط في المراحل الست الأخيرة من الدوري كان كفيلاً بالإطاحة به من منصبه.

ويغادر بوكونيولي النادي برفقة مساعدَيه: مواطنه كيفان ميرالاس، والبولندي آرتور كوبيت. كما أقال النادي في الأيام الأخيرة ثلاثة مساعدين آخرين، هم الفرنسي داميان بيرينيل، والبلجيكي فريديريك دي بويفر مدرب حراس المرمى، والمجري آبل لورينتش المختص بالكرات الثابتة.

وتفتح هذه الإقالات المتعددة صفحة جديدة في التوجه الرياضي لنادي الإمارة الذي يُرتقب، بحسب مصادر قريبة من الملف ووسائل إعلام عدة، أن يعلن قريباً التعاقد مع المدرب البرازيلي واللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي، وتشيلسي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، فيليبي لويس (40 عاماً)، المتاح منذ رحيله عن فلامنغو في الثالث من مارس (آذار) الماضي، بعدما تُوج مع النادي البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

رياضة عالمية جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (بورت أو برانس)
رياضة عالمية الألماني نيكو روزبرغ بطل سباقات فورمولا 1 السابق (رويترز)
رياضة عالمية

أسطورة الفورمولا روزبرغ: هاميلتون وفيراري غير قادرين على الفوز باللقب

قال الألماني نيكو روزبرغ، بطل سباقات فورمولا 1 السابق، إن المستوى الحالي للبريطاني لويس هاميلتون مع فيراري ليس كافياً لتحقيق حلمه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تستعد لربع نهائي «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سفيتولينا وكوستيوك تستعدان لمواجهة «أوكرانية خالصة»

تبدأ مباريات دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس الثلاثاء، إذ تنتظر «رولان غاروس» بطلين جديدين في منافسات الفردي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة سعودية البرتغالي سيرجيو كونسيساو أقيل من تدريب الاتحاد (رويترز)
رياضة سعودية

الاتحاد يقيل مدربه البرتغالي كونسيساو

أعلنت شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

علي العمري (جدة)
رياضة عالمية الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم إلى ربع نهائي «رولان غاروس» (رويترز)
رياضة عالمية

«رولان غاروس»: أوجيه-ألياسيم يتغلب على تابيلو ويبلغ ربع النهائي

فاز الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم على التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 6-3 و7-5 و6-1 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
  • بورت أو برانس: «الشرق الأوسط»
TT
  • بورت أو برانس: «الشرق الأوسط»
TT

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم. لكن ليس هذا العام.

وتأهل منتخب هايتي لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، وعم الحماس أرجاء البلاد، حيث تنطلق مباريات كرة قدم عفوية على الملاعب الترابية، بينما تباع قمصان تحمل صور لاعبي المنتخب الوطني في عدد متزايد من زوايا الشوارع.

وسيبدأ منتخب هايتي الملقب بـ«جريناديرز» مشواره في البطولة بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكوتلندا والبرازيل، حيث سيواجه منتخبه المفضل منذ مدة طويلة على ملعب فيلادلفيا في 19 يونيو (حزيران) المقبل.

وقال جويرييه ليما، البالغ من العمر 16 عاماً، مبتسماً: «فريقي المفضل هو البرازيل، لكن بلادي تشارك في كأس العالم، ستكون البرازيل على الهامش، لعبت مؤخراً كرة القدم في أحد شوارع العاصمة بورت أو برانس المليئة بالحفر، مرتدياً حذاءً رياضياً في قدم ونعلاً بلاستيكياً في الأخرى، ومتلهفاً لتسجيل هدف بين الصخور التي تستخدم قوائم مرمى».

وارتدى ليما قميصاً برازيلياً يحمل الرقم 10، وهو القميص الذي ارتداه أساطير كرة القدم في البرازيل مثل بيليه ونيمار ورونالدينيو.

وقال ليما إنه معجب بكاكا، الدولي البرازيلي السابق، لكن لاعبه المفضل هو نازون، مهاجم نادي استقلال إيران. وأضاف: «البرازيل منتخب جيد، لكنني سأدعم إخواني الهايتيين».

لطالما حظي المنتخب البرازيلي بتقدير كبير من الهايتيين، وبدأت قصة حبهم له خلال كأس العالم 1982، حيث قاد سقراط فريقاً ضم زيكو وفالكاو وتونينيو سيريزو.

وازداد دعم جماهير هايتي للبرازيل في عام 2004، حينما قادت البرازيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في هايتي، ونظمت مباراة لتعزيز السلام في الدولة الكاريبية، التي كانت لا تزال تعاني من آثار ثورة عنيفة أطاحت بالرئيس السابق جان برتران أريستيد.

ركض آلاف الهايتيين بجانب موكب مدرع كان ينقل نجوم البرازيل، بمن فيهم رونالدو وروبرتو كارلوس، إلى ملعب في بورت أو برانس.

قال روبرتو كارلوس لوكالة «أسوشييتد برس» في ذلك اليوم: «كان من المثير للإعجاب رؤية هذا الحشد من الناس على طول الطريق من المطار إلى هنا، والجميع يهتفون باسم البرازيل».

وخسر منتخب هايتي بسداسية نظيفة، لكن ذلك لم يكن مهماً، حيث قامت الجماهير بالتلويح بالأعلام البرازيلية واحتفلوا بتلك المباراة.

كانت هذه المباراة واحدة من مباريات قليلة جمعت هايتي والبرازيل، حيث سحق المنتخب البرازيلي نظيره الكاريبي بنتيجة 1/7 خلال مباراة في بطولة «كوبا أميركا» عام 2016 في أميركا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم هايتي
الرياضة رياضة عالمية

أسطورة الفورمولا روزبرغ: هاميلتون وفيراري غير قادرين على الفوز باللقب

الألماني نيكو روزبرغ بطل سباقات فورمولا 1 السابق (رويترز)
الألماني نيكو روزبرغ بطل سباقات فورمولا 1 السابق (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسطورة الفورمولا روزبرغ: هاميلتون وفيراري غير قادرين على الفوز باللقب

الألماني نيكو روزبرغ بطل سباقات فورمولا 1 السابق (رويترز)
الألماني نيكو روزبرغ بطل سباقات فورمولا 1 السابق (رويترز)

قال الألماني نيكو روزبرغ، بطل سباقات فورمولا 1 السابق، إن المستوى الحالي للبريطاني لويس هاميلتون مع فيراري ليس كافياً لتحقيق حلمه بالفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هاميلتون (41 عاماً) سيدخل سباق يوم الأحد المقبل في موناكو وهو من المرشحين لتحقيق فوزه الأول مع فيراري، وذلك بعد أسبوعين من تحقيقه أفضل نتيجة له مع الفريق الإيطالي، بعدما احتل المركز الثاني خلف الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، في سباق كندا.

وكان ذلك الصعود الثاني لهاميلتون هذا الموسم إلى المنصة في أول 5 سباقات، وذلك بعدما فشل في الوصول لأحد المراكز الثلاثة الأولى في موسمه الأول مع الفريق، وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب بفارق ثلاث نقاط خلف زميله في الفريق شارلز لوكلير.

وسئل روزبرغ، الذي فاز على هاميلتون في بطولة عام 2016 بعد 3 مواسم عصيبة في مرسيدس، عن إذا كان يرغب في رؤية السائق البريطاني يتوج بلقبه الثامن.

وقال روزبرغ: «بالطبع، وهو يستحق ذلك، من الرائع رؤيته يواصل التطور في العام الحالي، وأعتقد أنه سيفوز بسباق واحد على الأقل هذا العام».

وأضاف: «لكن من أجل الفوز باللقب فإن الأمور صعبة وسيارة فيراري ليست جيدة بشكل كاف، ومستواه ليس هو المعهود وأتمنى أن يواصل التحسن خلال الموسم».

وعانى هاميلتون من موسم أول سيء مع فيراري، وفي مرحلة من الموسم وصف نفسه بعديم الفائدة ووصل الأمر إلى حد مطالبته فريقه الإيطالي باستبداله بسائق آخر.

وأوضح روزبرغ: «حتى الأفضل في فورمولا 1 الذي يتقاضى 50 مليون دولار سنوياً يعاني حقاً».

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سفيتولينا وكوستيوك تستعدان لمواجهة «أوكرانية خالصة»

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تستعد لربع نهائي «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تستعد لربع نهائي «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: سفيتولينا وكوستيوك تستعدان لمواجهة «أوكرانية خالصة»

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تستعد لربع نهائي «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تستعد لربع نهائي «رولان غاروس» (أ.ف.ب)

تبدأ مباريات دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس الثلاثاء، إذ تنتظر «رولان غاروس» بطلين جديدين في منافسات الفردي في العام نفسه للمرة الأولى منذ عام 2016.

وستواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مواطنتها مارتا كوستيوك سعياً لخوض الدور قبل النهائي مع الروسية ميرا أندرييفا، التي ستلعب أمام الرومانية سورانا كيرستيا.

وسيشارك المصنف الثاني في منافسات الرجال ألكسندر زفيريف في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثامنة، إذ يواصل اللاعب الذي بلغ النهائي سابقاً سعيه لتحقيق أول لقب كبير له، وسيلعب أمام الإسباني رافائيل جودار (19 عاماً)، الذي تقدم لهذا الدور في أولى مشاركاته في «رولان غاروس».

بعد فوز كوستيوك في مباراة الدور الأول، لم تستطع كبح مشاعرها لأن صاروخاً روسياً سقط بالقرب من منزل عائلتها في كييف قبل ساعات قليلة فقط.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً بعد المباراة: «شعرت بالغثيان لمجرد التفكير في أنه لو كان الصاروخ أقرب 100 متر ربما لم يكن لدي اليوم أم وأخت».

وبعد أسبوع، لم تظهر المصنفة 15 في البطولة أي أثر لذلك القلق، وهزمت إيغا شفيونتيك الفائزة باللقب أربع مرات لتصل لدور الثمانية في «رولان غاروس» لأول مرة.

وتحملت كوستيوك، مثل غيرها من الأوكرانيات المشاركات في البطولة، عبء الحرب التي تدور في وطنها منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت صريحة في دعمها للشعب الذي يعاني.

ولكن مع خروج أولكساندرا أولينيكوفا من المنافسة، أصبحت كوستيوك وسفيتولينا اللاعبتين الأوكرانيتين الوحيدتين المتبقيتين، وستصبح إحداهما أول امرأة من البلاد تصل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا في العصر المفتوح.

وقالت سفيتولينا، المصنفة السابعة في البطولة: «ستكون أوكرانيا حاضرة في قبل النهائي، وهذا أمر رائع بالفعل. أعتقد أنه في ظل هذه الظروف الصعبة حالياً، في ظل الحرب والغزو فإن الأمر صعب للغاية، وأعتقد أنه من الملهم للجيل القادم أن يؤمنوا حقاً أنه من الممكن يوماً ما ممارسة هذه الرياضة والفوز فيها».

مارتا كوستيوك تواصل مفاجآتها بـ«رولان غاروس» (د.ب.أ)

ستواجه الفائزة في مباراة سفيتولينا وكوستيوك إما أندرييفا أو كيرستيا في قبل النهائي، لكن أندرييفا المصنفة الثامنة هي المرشحة للفوز وبلوغ هذا الدور للمرة الثانية في «رولان غاروس».

واكتسبت الروسية (19 عاماً) شهرة كبيرة عندما وصلت إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2024. كما وصلت إلى دور الثمانية العام الماضي، مما أظهر ثبات أدائها في «رولان غاروس».

وفازت أندرييفا على الرومانية كيرستيا المصنفة 18، والتي من المقرر أن تتقاعد في نهاية الموسم، في بطولة لينز المفتوحة في أبريل (نيسان).

لكن كيرستيا (36 عاماً) عادت بقوة في مشاركتها الأخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة، إذ وصلت إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 2009، ولعبت بارتياح مع العلم أن كل مباراة قد تكون الأخيرة لها.

وقالت كيرستيا: «أنا قادمة من مكان لا أشعر فيه بأي ضغط. أعمل بجد، لكنني أستمتع أيضاً. إنه أمر جميل للغاية. أنا ممتنة جداً لكل ما يحدث».

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا