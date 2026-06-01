رحلة أحمد عبده مع نيوم تصل إلى النهاية

أسدل نادي نيوم الستار على مشوار مهاجمه أحمد عبده جابر بعد قرار رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينهي اللاعب تجربة قصيرة لكنها حملت بصمات مهمة في مشروع النادي الطموح.

وانضم أحمد عبده إلى صفوف نيوم في يناير (كانون الثاني) 2025 قادماً من أبها، في مرحلة كان الفريق خلالها يسعى لتعزيز خياراته الهجومية ومواصلة مشروعه التنافسي، ليساهم مع زملائه في رحلة النادي نحو تثبيت حضوره بين الكبار بعد الصعود التاريخي.

وخلال فترته مع الفريق، نجح المهاجم صاحب الخبرة في تقديم الإضافة داخل منطقة الجزاء، بينما يبقى هدفه في شباك النصر من أبرز محطاته بقميص نيوم خلال الموسم، بعدما شكّل لحظة مهمة في مشواره مع النادي وأكد قدرته على الحضور في المواجهات الكبيرة.

ويمتلك أحمد عبده سجلاً حافلاً في الملاعب السعودية، حيث تنقل بين عدة محطات بارزة، أبرزها الوحدة الذي شهد أفضل فتراته التهديفية، ثم الشباب، قبل انتقاله إلى أبها، وصولاً إلى تجربته الأخيرة مع نيوم.

كما سبق له تمثيل أندية أخرى في مسيرته الكروية، ما جعله أحد الأسماء المعروفة في خط الهجوم السعودي.

ويأتي رحيل أحمد عبده ضمن سلسلة تغييرات فنية تشهدها صفوف نيوم استعداداً للموسم الجديد، في إطار إعادة ترتيب الفريق بعد نهاية موسمه الأول في دوري روشن السعودي، الذي أنهاه في المركز الثامن.

وبخروج أحمد عبده، يطوي نيوم صفحة أحد المهاجمين الذين شاركوا في مرحلة مهمة من مشروع النادي، بينما تبقى وجهته المقبلة محل ترقب في ظل الخبرات التي يمتلكها والمسيرة التي صنعها بين أندية الدوري السعودي.