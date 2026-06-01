السعودي عمر ندا يواصل تألقه ويحقق ذهبية العالم للجوجيتسو

واصل اللاعب السعودي عمر ندا تألقه على الساحة العالمية بعدما أضاف ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيده في بطولة العالم للاتحاد البرازيلي للجوجيتسو 2026، متوَّجاً بلقب فئة تحت 100 كيلوغرام، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم اللعبة السعوديين في المحافل الدولية.

جاء الإنجاز السعودي ليتعزز بحصول لاعب المنتخب محمد بن حريمل على الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 76 كغم، بعد أداء قوي ومشوار تنافسي مميز بين نخبة اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية.

محمد بن حريمل (الاتحاد السعودي للجوجيتسو)

ويعكس هذا الحضور اللافت للاعبي المنتخب السعودي التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في المملكة، واستمرار اللاعبين السعوديين في حصد الإنجازات ورفع العلم السعودي على منصات التتويج الدولية.

ويعد تتويج عمر ندا بالذهب، إلى جانب برونزية محمد بن حريمل، امتداداً لسلسلة النجاحات التي يحققها أبطال المملكة في مختلف البطولات العالمية، في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به الرياضات القتالية السعودية.