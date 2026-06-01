هوتر: هدفنا عودة فرانكفورت للبطولات الكبرى

قال آدي هوتر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، إنه يرغب في قيادة الفريق للعودة إلى المنافسات الأوروبية بقوة خلال ولايته الثانية مدرباً للفريق.

وقال هوتر خلال تقديمه الرسمي الاثنين: «أنا لست صديقاً للاعبين، وقد أكون صارماً جداً، في النهاية أريد رؤية فريق يقدم كرة قدم جذابة ويحقق النجاحات».

ولم يكشف المدرب النمساوي عن هدفه للموسم المقبل، لكنه أكد أن على فرانكفورت أن يكون لديه دائماً الطموح للعب في البطولات القارية.

وقال: «أعود لأنني أريد أن أكون مع آينتراخت حيث يطمح الجميع في النادي وخارجه».

وتم تعيين هوتر (56 عاماً)، الأحد، بعقد يمتد حتى عام 2029 خلفاً لألبرت رييرا، وقد أنهى فرانكفورت الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثامن المخيب للآمال، ليغيب عن المشاركة في البطولات الأوروبية.

كانت الفترة الأولى لهوتر مع النادي من 2018 إلى 2021، حيث قاد فرانكفورت إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول، وإلى قبل نهائي كأس ألمانيا في العام التالي، ثم تولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ وموناكو الفرنسي الذي غادره في أبريل (نيسان) الماضي.

وفاز فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي عام 2022 تحت قيادة خليفة هوتر، أوليفر غلاسنر.

وأعرب ماركوس كروشه، عضو مجلس إدارة فرانكفورت للشؤون الرياضية، عن ثقته الكاملة بهوتر لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وقال كروشه: «لديه خبرة، ويعرف الدوري الألماني جيداً، ويجيد إضفاء الحيوية اللازمة على أرض الملعب».

وأضاف كروشه أنه في الوقت الذي ستنطلق فيه بطولة كأس العالم، قد لا تكتمل التشكيلة النهائية للفريق حتى نهاية فترة الانتقالات، وقال: «نريد تقليص عدد اللاعبين، وعلينا تحقيق عائدات من الانتقالات».

وقال هوتر: «نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على التشكيلة، وقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك».