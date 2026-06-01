قَصّة «البوب» بين أسلوبين: فرنسي وياباني

قَصّة «البوب» بين أسلوبين: فرنسي ويابانيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/5279439-%D9%82%D9%8E%D8%B5%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
بين الحين والآخر، تتصدّر تسريحات شعر بعينها مشهد الموضة. تتحوّل من مجرد اختيارات فردية إلى صيحات عالمية تُشعل فتيلها دور الأزياء والمشاهير ومنصات التواصل الاجتماعي؛ مثل «إنستغرام» و«تيك توك».
وفي هذا السياق، تبرز حالياً قَصَّة «البوب اليابانية». قَصَّة تعتمد على تقنيات قصّ دقيقة وهندسية، بطول يتراوح غالباً بين خط الفك وعظمة الترقوة، مع طبقات خفيفة أو شبه معدومة. وعلى خلاف أنماط «البوب» الغربية، والفرنسية تحديداً، التي ربّما تكون أكثر مرونة وعفوية، يقوم هذا الأسلوب على الخطوط الحادة والتناسق الصارم.
وانطلقت هذه الصيحة من قلب طوكيو، حيث تتقاطع الموضة مع ثقافة الشباب المتأثرين بأسلوب فناني جي_بوب J-pop الذين رسخوها بأسلوب يجمع بين البساطة والهوية. وسرعان ما تحوّلت من مجرد صيحة عابرة إلى تسريحة وجدت هوى لدى كثير من الشابات، ما جعلها تنتشر عالمياً. ووفق ما تشير إليه بيانات بحث حديثة، فإنها تُسجِّل عمليات بحث عنها وعن مواصفاتها بـ«اهتمام متصاعد»، وفق قول دانييل لويس، وهي مصففة شعر.
وتقول إن «هذا الإقبال يعكس تحولاً في الذوق العام، يبتعد عن التسريحات العفوية والمعقدة نحو قصات أكثر دقة وصقلاً». وتضيف: «هذه ليست قصة تعتمد على الحجم أو التمويج لإخفاء التفاصيل. كل جزء فيها محسوب بدقة، لهذا تبدو مصقولة بشكل واضح». يوافقها الرأي مصففو شعر وخبراء آخرون على أساس أن انتشار «البوب» الياباني تحديداً، يأتي في وقت تميل فيه صناعة الجمال إلى أساليب أقل تعقيداً وأكثر ثباتاً تنسجم مع إيقاع الحياة السريع.
الانتشار السريع
تجاوزها الحدود اليابانية إلى العالم كان مسألة وقت فقط، حسب الخبراء، لا سيما أن بساطتها المصقولة وروحها الشبابية لمستا وتراً حساساً لدى كثير من الفتيات.
ووفق رأيهم، هي تطور طبيعي لقَصَّة «البوب» التقليدية التي ظهرت بها نجمات عديدات؛ مثل جيسيكا تشاستين التي ظهرت بها مؤخراً بطول قصير مُستمد من الطابع الكلاسيكي الدقيق لهذا الأسلوب، وريهانا التي ظهرت بها أطول غير متماثلة، بينما اعتمدتها ناعومي واتس بأسلوب ناعم ومحدد عند خط الفك، كذلك كيرا نايتلي التي ارتبطت منذ سنوات بنسخ متعددة من هذه القَصَّة.
وتقول لويس: «إنها من القصات التي تحتفظ بشكلها من دون جهد يومي، على شرط قصها بانتظام كل 6 أو 8 أسابيع لتحافظ على توازنها».
لكن لا بد من الإشارة إلى أن نُسختها اليابانية تحديداً، تناسب بشكل خاص الشعر الناعم إلى المموج بشكل خفيف. وهذا يعني أنها أقل انسجاماً مع الشعر الأجعد أو الشديد التموج؛ إذ يتطلب هذا النوع من الشعر درجات أعلى من العناية والتصفيف اليومي للحصول على النتيجة نفسها، وهو ما يتعارض مع فكرة البساطة والعملية التي تقوم عليها هذه القَصَّة في الأساس.
الأبيض... اللون الذي يُجمِّل ولا يُجاملhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/5279440-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D9%85%D9%90%D9%91%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%84
العارضة كايا غيربر وإطلالة أقرب إلى فساتين الزفاف من جيفنشي (أ.ف.ب)
عندما يُذكر اللون الأبيض، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن صفاؤه وانتعاشه وخفته في فصل الصيف، من دون أن ننسى الأفراح. لكن ما تعرفه كل امرأة جرّبته، أن خفّته لا تعني الاستخفاف به وبساطته الظاهرة تُخفي وراءها تعقيدات لا بد من الانتباه إليها. فهو من أكثر الألوان صراحة وابتعاداً عن المجاملة إن لم يتم التعامل معه بحذر.
فهو لا يفضح مدى جودة القماش، ودقة الخياطة فحسب بل يختبر توازن القَصَّة، وبالنتيجة لا يتساهل في أي من هذه الأمور عندما يتعلَّق الأمر بالتمويه عن تضاريس الجسم. وما علينا سوى أن نتذكر فستان زفاف ميغان ماركل، دوقة ساسيكس وما أثاره فستانها من انتقادات رغم أنه كان مفصلاً على مقاسها. فهو في كل الأحوال، يبقى صادقاً لا يجامل، لكن هذا لا يعني أنه لم يتغيَر. فقد تخفَّف كثيراً من صرامته بعد خضوعه لتقنيات متطورة من ناحية الأقمشة والقصَّات. وهذا ما يجعله في الصدارة كواحد من الألوان التي لا تستغني عنها الأنيقات.
المنافسة بين نقيضين
تسلّله الواضح في عروض الأزياء الأخيرة وتكرره في مناسبات السجاد الأحمر يطرح السؤال ما إذا كان الأسود يواجه منافساً أقوى منه، وهو الذي إئتمنته المرأة لعقود طويلة على أناقتها باعتباره رحيما بها؟. ربما يكون السؤال مبالغاً فيه، لكنه وجيه. فالمشهد على أرض الواقع يوحي بأن قواعد اللعبة تغيَرت.
مشهد الموضة يقول إن الأسود لم يغب تماماً، إلا أنه يواجه منافسة شرسة من نقيضه: الأبيض. فهو الآن ليس مجرد لون يقتصر على فساتين الزفاف وعلى العروس. فإلى جانب أن درجة «السحابي» هي لون العام، فإنه بكل درجاته، خرج من إطاره الضيق وتمدد بهدوء ليشمل كل المناسبات، بل والمدعوات أيضاً، وهو ما تؤكده إطلالات النجمات في حفلات «غولدن غلوب» وتوزيع جوائر الأوسكار وافتتاحات الأفلام.
فبعد أن كُنَ يتجنَبنه إما خوفاً من «صراحته» أو من إيحاءاته المرتبطة بفساتين العرائس، وصلت جُرأتهن إلى اختياره حتى بقماش الدانتيل المرتبط ارتباطاً وثيقاً بفساتين الزفاف، كما تُظهر إطلالة للعارضة الشابة كايا غيربر، بفستان أبيض تصميم سارة بيرتون مصممة دار «جيفنشي» لدى حضورها حفل متحف الأكاديمية السنوي الخامس في العام الماضي.
فستان يليق بعروس، لكن الموضة المعاصرة أذابت الفوارق وجعلته مقبولاً لكل المناسبات والفصول والمواسم.
إضافة إلى هذا، فإن فساتين الزفاف أصبحت أكثر بساطة، بعد أن تخلّصت نسبة عالية من العرائس من حُلم العروس الأميرة. تجسّدت هذه البساطة في الابتعاد عن الكشاكش والتنورات الفخمة والزخرفات السخية التي كانت تحصر الفستان في ليلة واحدة. أما اليوم، فالعروس ترغب في فستان يمكنها ارتداؤه في مناسبات أخرى.
كان من الطبيعي أن ينعكس هذا التحول في الذائقة العامة على طريقة تعامل المصممين مع الأبيض، رغم إدراكهم أنه صعب من الناحية التقنية مقارنة بالأسود، وأن أي خطأ في التصميم، أو في نوعية القماش أو الحياكة، يُمكن أن يُبرز التصميم بشكل لا يرحم. فحتى عهد قريب، كانوا يستخدمونه في النماذج الأولية، لمساعدتهم على كشف أي خطأ أو عيب بوضوح. الآن، وبعد أن فهموه، عملوا على تفكيكه من تفاصيله السخية، التي كانت تضاف إليه لإخراجه من حياده مما أكسبه مرونة وحداثة.
بين الماضي والحاضر
البحث في تاريخه وتطوره في عالم الموضة يكشف لنا أنه كان ولا يزال يحمل دلالات متعددة ومثيرة تتراوح بين النقاء والسلطة والنعومة والتمرد والأفراح وأحياناً الحداد. له في كل سياق قصَة وقِصَة.
أما قصته مع الموضة، فتبدأ في صيف 1938، عندما كان حلّاً موفقاً لمأزق ديبلوماسي. فقبل أيام من زيارة رسمية للملك جورج السادس والملكة إليزابيث إلى باريس، توفيت والدة إليزابيث ما دعى لتأجيل الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع. استغل نورمان هارتنيل، مصممة أزياء الملكة، هذا الوقت ليعيد التفكير بينما يتناسب مع الوضع. لم يكن اللون الأسود خياراً عملياً لصيف باريس ولا لكسب ود الحكومة والشعب الفرنسيين.
وجد الحل في الأبيض على أساس أن الملكات الفرنسيات، وحتى القرن السابع عشر، كن يرتدينه في الحداد. وبالفعل في أواخر يوليو (تموز)، غادرت الملكة قصر باكنهام وهي ترتدي الأسود، لكنها قبل النزول من القطار الملكي استبدلت به الأبيض. راقت الصورة للشعب الفرنسي ووصل الإعجاب بالمصمم هارتنيل إلى تعيينه ضابطاً في الأكاديمية الفرنسية.
من القصور إلى منصات الأزياء
فما نجح فيه هارتنيل أنه أخرج الأبيض من حياديته ووضعه في الصدارة.
وتدريجياً، بدأ حضوره يتسلل إلى مجموعات المصممين الفرنسيين الكبار بدرجاته المختلفة. في البداية بحذر وبجرعات خفيفة، ثم بثقة زادت في بداية الألفية. ففي هذه الحقبة كشف للنجمات على ميزة كنَ في أمس الحاجة إليها، أنه تحت أضواء الكاميرات، يعكس الضوء. الأسود في المقابل، لا ينتقص من أناقتهن. فقط يمنح الإطلالة عُمقاً من نوع آخر لأنه يمتصُ الضوء.
ورغم أن الأبيض من الألوان التي تعكس الضوء وتُضفي على البشرة إشراقاً وألقاً، فإنه يحتاج إلى مهارة في التنسيق، للاستفادة من هالته وجاذبيته، سواء كان عبارة عن قطعة بسيطة من القطن أو الكتان أو فستان سهرة الحرير أو الموسلين أو الدانتيل. لا يهم إن كانت للنهار أو المساء، فكل تفصيلة فيه لا تقبل المساومة.
يكفي أن يأتي على شكل أي قطعة لكي يرتقي بالإطلالة ككل. قميص أبيض بسيط من القطن مثلاً يمكن أن يجعل بنطلون جينز عملي وعادي في غاية الأناقة، كما يمكن أن يُحوِل تنورة من الحرير أو التول أو الجلد إلى خيار مسائي مفعم بالرومانسية. فهو لا يصل إلى هذه المرحلة من الجمال من دون خامة جيدة وطريقة تنسيق ذكية. فهو لا يمنح أناقته مجاناً. بالعكس، بقدر ما تعطيه من اهتمام وعناية يمنحك من أناقة وحضور.
منذ ظهورها الأول في المباراة الافتتاحية لـ«بطولة رولان غاروس 2026»، رسمت اليابانية ناومي أوساكا صوراً لافتة. رغم أنها عوّدتنا إياها، فإنها تفاجئ وتثير الجدل في كل مرة. حديثاً، دخلت ملعب «سوزان لينغلن» في فستان أقرب إلى ما نراه على منصات عروض الأزياء أو في مناسبات السجاد الأحمر. تتقدّم بخطوات واثقة وتنورة من التول تتطاير من خلفها. قالت إن السويسري كيفن جيرمانييه صممها خصيصاً لها. ثم تصل إلى مقعدها، تنزعها لتكشف عن الزي الذي ستخوض به المباراة، وتُحقق لاحقاً الفوز على منافستها الألمانية لورا سيغموند.
لم يكن أقل إبهاراً أو غرابة من التنورة. فهو مطرز بالترتر والخرز بتوقيع شركة «نايكي». حتى هي كانت تعرف مسبقاً أنه دخيل على لعبة التنس بسبب لمعانه الشديد، إلا إن حب الموضة ولفت الأنظار كان أقوى من العملية.
خالفْ تتميز
مشهد دخول أوساكا ومشيتها يستحضر للبعض مقولة «خالفْ تُعرف»، لكن في حالة ناومي أوساكا، ربما يكون الأدق أن نقول «خالفْ تتميّز». فالبطلة اليابانية ليست بحاجة إلى لفت الأنظار؛ إذ حققت ما يكفي من الإنجازات لتضع اسمها بين أبرز لاعبات التنس في العالم. لكن هذا لا يمنع أن حضورها الرياضي باتت تُحدده خياراتها الشخصية المتعلقة بإطلالاتها. أمر برّرته في مقابلات سابقة بأنه طبيعي بالنسبة إليها؛ لأنها تُعبّر به عن جانب آخر من شخصيتها. ثم إنها، في نهاية المطاف، تعشق الموضة وتستمتع بها، شأنها شأن ملايين النساء؛ مما يجعلها لا تفصل بين اللاعبة التي تتحدث إنجازاتها عن موهبتها وإصرارها، والإنسانة التي تسعى إلى التميز في عالم تتشابه فيه القمصان والتنورات الرياضية إلى حد بعيد. يذكر أن شغفها بعالم الموضة بلغ حدّ أنها في عام 2021، بين مشاركتَيها في بطولتَي «مدريد» و«إيطاليا» المفتوحتين، لم تقاوم رحلة خاطفة عبر الأطلسي لحضور حفل «ميت غالا» في نيويورك.
بين الكلاسيكية والترفيه
في مؤتمر صحافي حديث، علّقت على الموضوع قائلة: «أشعر أن الموضة وسيلتي للتعبير، فأنا لا أتحدث كثيراً؛ لذلك أترك لملابسي هذه المهمة، لا سيما أنها تسمح لي بأن أكون جريئة وحرة في ما أختار». وأضافت: «أعتقد أن هذا هو الجانب الممتع الذي أشعر أننا فقدنا شيئاً من روحه في التنس». في المؤتمر نفسه، تشير إلى أن الفضل في هذه الروح «خفيفة الظل» التي بتنا نراها حالياً يعود إلى كل من سيرينا وفينوس. فقد سبقتاها في اعتماد الأزياء المثيرة للجدل ضمن إطلالاتهما من دون أن يتأثر أداؤهما الرياضي.
وعلى الرغم من أنها ليست من بدأت ثقافة «الاستعراض» في ملاعب التنس، فإنها في كل ظهور لها تثير جدلاً واسعاً، بين من يرى فيه تجاوزاً لقواعد التنس الكلاسيكية، التي تقدر الرقي والمظهر الرصين في كل تفاصيل اللعبة، وبين معجبين بجرأتها، عادّين أن أسلوبها يعكس ثقافة العصر وروح العصرنة. أما هي، فوصفته بالترفيه وبمفهوم المتعة التي ترتبط بالرياضة عموماً.
في لقاء مع «بي بي سي»، أشادت اللاعبة البريطانية السابقة أنابيل كروفت بناومي أوساكا، ووصفتها بالشجاعة، مشيرة إلى أن اختيار الظهور بإطلالة غريبة ولافتة يفرض قدراً من الضغوط والتوقعات؛ «إذ لا يكفي أن تثير الانتباه، بل ينبغي أيضاً أن تثبت حضورها داخل الملعب».
في المقابل، كانت للاعبة لورا سيغموند، التي خسرت أمام أوساكا في المباراة الافتتاحية، وجهة نظر مختلفة تماماً. لم تُخفِ استياءها وتحفّظها على تداخل الموضة مع الرياضة، قائلة إنها تأتي إلى الملعب «للعب التنس؛ لا لتقديم عرض أزياء».
بين مدرستين
حتى قبل انطلاق المباراة بينهما، بدا المشهد كأنه صراع بين توجّهين أو مدرستين مختلفتين للتنس: واحدة تميل إلى استثمار البعد البصري بالاستعراض والمبالغة، ورؤية أخرى تتمسك بالطابع التقليدي للتنس بصفته رياضة قائمة على الأداء أولاً وأخيراً.
في نهاية هذه المباراة، خرجت أوساكا فائزة، مؤكدة قدرتها على الانتقال ذهنياً من حالة الاستعراض إلى عقلية المنافسة، بقولها: «لقد اعتدت الأمر وأصبح طبيعياً بالنسبة إلي». وهذا ما انعكس على أدائها داخل الملعب، الذي غلبت عليه الثقة والهدوء. وأضافت: «لا أعتقد أن الأمر معقد بالنسبة إليّ؛ عكس ما يراه البعض. لحظات دخولي ملاعب البطولات الكبيرة أشعر فيها بأنني أقرب إلى الفنانة الاستعراضية، أو على الأقل بأنني جزء من عالم الترفيه. أليس الرياضيون، في نهاية المطاف، جزءاً من صناعة الترفيه؟ أنا فقط أعبّر عن ذلك بطريقتي».
وإذا كانت إطلالات «رولان غاروس» الأخيرة قد أثارت الاهتمام، فإنها ليست الأولى من نوعها في مسيرة أوساكا. فقد اعتاد متابعوها انتظار المفاجآت التي تُتحفهم بها كل مرة تدخل الملاعب. ففي «بطولة أستراليا المفتوحة» هذا العام، دخلت إلى الملعب مرتدية قبعة عريضة الحواف مع طرحة طويلة. وكأن هذه التفاصيل وحدها لا تكفي، فحملت مظلة بيضاء زادت من جرعة الدراما. وقبل ذلك، خلال «بطولة الولايات المتحدة المفتوحة» العام الماضي، ظهرت بتسريحة ذيل الحصان مزينة بورود حمراء براقة تتناغم مع زيها الأحمر.
المجوهرات تدخل المنافسة
أوساكا لم تكن وحدها من أشعلت الجدل بشأن العلاقة المتنامية بين الرياضة والموضة. فاللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا خطفت بدورها جانباً من الأضواء بإطلالة مؤلفة من طبقات متعددة جمعت بين زي أحمر وشبكة سوداء خفيفة، مع لمسات حمراء امتدت حتى طلاء أظافرها. لكن ربما تكون المجوهرات التي ظهرت بها خلال المباراة أكبر ما فتح نيران النقاشات، إذ تزيّنت بقلائد متراصة، إضافة إلى أقراط فاخرة تضم أكثر من «200 قيراط من حجر الغارنيت، و23 قيراطاً من الألماس».
بعد أن طُرحت تساؤلات بشأن مدى عملية هذه المجوهرات في الملعب، ردّت قائلة: «لم أشعر بثقلها على الإطلاق، لكنني أتفهّم كيف قد تبدو كذلك لمن يشاهدها من بعيد». أما تبريرها اختيار هذه الإطلالة، فكان بسيطاً ومباشراً: «يهمني أن أبدو بمظهر جميل. فهذا يمنحني الثقة، وهو ما ينعكس على أدائي الذي يكون أفضل».
وبالفعل كانت النتيجة أنها افتتحت مشوارها في البطولة بفوز مريح على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بمجموعتين دون رد.
ويعكس الجدل المتصاعد بشأن أوساكا ومثيلاتها كيف أصبحت البطولات الكبرى في التنس مساحة تتداخل فيها المنافسة الرياضية مع الصورة الإعلامية والهوية البصرية، في وقت باتت فيه بعض النجمات يُنظر إليهن بوصفهن رموزاً ثقافية وعلامات تسويقية بقدر ما هن لاعبات داخل الملعب.
بالنسبة إلى المتابع، فإن نسخة هذا العام من «بطولة رولان غاروس النسائية» تحديداً، لم تعد محصورة في تبادل الكرات، بل امتدت إلى الأزياء والمجوهرات، بحيث تبدو أوساكا خصوصاً كأنها تلتقط التحول في طبيعة الرياضة الحديثة، ودور اللاعب الذي لم يعد مجرد رياضي يقتصر حضوره على الأداء داخل الملعب، بل شخصية عامة، وربما حالة قادرة على توفير محتوى إعلامي دسم، وفي الوقت ذاته إرسال إشارات نحو عوالم الموضة والأزياء ودور المجوهرات، قد تعود عليها بعقود مجزية.
انتهت عروض «الكروز» لعام 2027 منذ أكثر من أسبوع، ولا تزال أصداؤها تتردد في أوساط الموضة. السبب؟ تزامنها مع نقاشات وأخبار تفيد بتعافي بعض بيوت الأزياء الكبيرة، مثل «شانيل»، من الأزمة التي عصفت بصناعة الموضة والرفاهية عموماً، واستمرار معاناة بعضها الآخر، مثل «غوتشي»، وسط محاولات لاستعادة التوازن.
يذكر أن عروض «الكروز» ذات أهمية كبيرة لهذه الدور؛ لأنها الأطول بقاء في المتاجر، والأكثر قدرة على مخاطبة مختلف المواسم والفصول، مما يجعلها الأعلى ربحية. من هذا المنطلق، من الطبيعي ألا تبخل بيوت الأزياء الكبيرة عليها بأي جهد أو تكلفة؛ إذ حوّلتها فرصةً لا تُفوّت لـ«تدليل» زبوناتها عبر اصطحابهن إلى وجهات بعيدة ومثيرة تتيح لهن فرصة الانغماس في عالم كل دار، ومن ثم توطيد علاقتها بهن.
الأماكن ودلالاتها
في العقود الأخيرة تحوّلت عروض هذا الخط إلى ما يشبه استعراضات متنقلة، تُختار لها أعلى الوجهات إبهاراً ورمزية. فالأماكن هنا لا تقل أهمية عن الأزياء نفسها، بوصفها وسيلة لإيصال الرسائل الإبداعية وتحقيق أهدافها التجارية على حد سواء. لذلك؛ لا يكون اختيارها عشوائياً أو لمجرد البحث عن أشعة الشمس ودفئها، بل تحمل كل مدينة دلالاتها الخاصة المرتبطة بهوية الدار ورؤيتها في تلك المرحلة.
وتكتسب المرحلة حالياً أهمية استثنائية في ظل ما تشهده صناعة الموضة العالمية من تحوّلات، وتصاعد الضغوط على العلامات الكبرى لإيجاد توازن بين الإبداع والربحية. من هنا، تتحول كل وجهة إلى أداة سرد بصري متكاملة، وهو ما أكدته العروض الأخيرة، بكشفها عن الخيط المشترك بينها جميعاً، الذي يتمثل في توظيف المكان مرآةً لهوية الدار؛ سواء أكانت راسخة أم في طور التشكل.
في حين اختارت «شانيل» بلدة بياريتز المرتبطة تاريخياً بغابرييل شانيل نفسها؛ لتأكيد صورة الرفاهية في المنتجعات الفرنسية والعودة إلى الجذور تحت قيادة ماثيو بلازي، فقد اتجهت «ديور» إلى لوس أنجليس؛ المدينة التي تختصر ثقافة الشهرة وصناعة الصورة والحلم الأميركي، في عرض عكس العلاقة المتنامية بين الموضة وثقافة المشاهير في «هوليوود»، إلى جانب الأسلوب التجريبي الذي يسعى جوناثان سوندز لترسيخه داخل الدار.
أقيم هذا العرض في متحف «لاكما» ضمن مشهد سينمائي متكامل ضم سيارات «كاديلاك» وسينوغرافيا مستوحاة من عالم السيارات الأميركية في خمسينات القرن الماضي. كانت فيه لمسة من دراما «هوليوود» الكلاسيكية، وإشارة إلى العلاقة التاريخية الطويلة بين «ديور» وصناعة السينما.
«غوتشي» وثقافة الاستهلاك
أما «غوتشي» فبدلاً من اختيار موقع شاعري أو تاريخي، فقد ذهبت مباشرة إلى ميدان «تايمز سكوير» في نيويورك. لا قصور ولا مناظر حالمة... فقط شاشات عملاقة وإعلانات تجارية وفوضى حضرية تجسد ثقافة الاستهلاك الحديثة في أوضح صورها. والمفارقة أن المدينة شهدت في الفترة نفسها تقريباً، افتتاح متجر ضخم لـ«برايمارك»؛ إحدى أبرز العلامات الشعبية المتهمة بتكريس مفهوم الموضة السريعة.
تحت هذا المفهوم، يبدو ديمنا، المديرُ الإبداعي الجديد للدار، كأنه يبعث برسالة مفادها بأن «غوتشي» تحت إدارته لا تبحث عن الرومانسية والنخبوية بقدر ما تبحث عن التأثير الجماهيري الواسع وتحقيق الربح الذي يراوغها منذ سنوات.
فاختيار نيويورك، وتحديداً «تايمز سكوير»، لم يكن مجرد بحث عن موقع صاخب يلفت الانتباه، بل جاء محمّلاً بدلالات رمزية وتجارية تنسجم مع رؤية ديمنا، المعروف بإثارته الجدل من خلال تناوله ثقافة الاستهلاك بأسلوب شبه فلسفي، يجمع بين التهكم والسخرية.
غير أن مقاربته في هذا العرض بدت مختلفة... فهو يُدرك تماماً ما تعانيه «غوتشي» من تراجع في المبيعات، كما يعرف أن مهمته الأساسية تتلخّص في إعادتها إلى الواجهة بوصفها أهم جوهرة في تاج مجموعة «كيرينغ». والنتيجة أن العرض كان أشبه بإعلان عن هذه الرغبة في استعادة موقعها ظاهرةً شعبية عالمية.
كانت نيويورك، بثقافتها الصاخبة وإيقاعها السريع وهوسها بالنجاح والمال، الوجهة المثالية لرؤية ديمنا، الذي لا يبدو معنياً فيها بترسيخ مفهوم الفخامة الهادئة. فهو يتوجه هنا إلى القاعدة الجماهيرية الواسعة التي تضم أثرياء جدداً لا يرفضون الشعارات البارزة والقطع اللافتة، من دون أن ينحرف تماماً عن إرث «غوتشي» القائم على الحرفية الإيطالية والذوق الأرستقراطي.
ما فعله أنه أخذ هذا الإرث وأغرقه في فوضى بصرية صاخبة؛ ألواناً ونقوشات. ففي يوم العرض، أضاءت الشاشات الرقمية العملاقة «تايمز سكوير»، لتكرس ذلك التقاطع الذي يجسد هوس أميركا بالاستهلاك والتسويق. امتلأت هذه الشاشات بمنتجات بتوقيع «غوتشي»؛ من الشوكولاته والمياه إلى الحيوانات الأليفة، ومن السيارات حتى أدوية لإطالة العمر... في مشهد بدا كأنه تجسيد لحلم تجاري مكتمل الأركان، تدعمه شعارات جذابة وصور آسرة مهدت لعرض لم يكتف فيه المصمم بعارضات الأزياء الشهيرات، بل استعان أيضاً بمشاهير الـ«سوشيال ميديا» وفتيات المجتمع المخملي، مثل باريس هيلتون، ونجوم السينما والرياضة مثل توم برايدي.
فالصورة الثقافية الراهنة بالنسبة إلى ديمنا تشمل كل هؤلاء، إلى جانب شريحة الأثرياء الجدد المهووسين بالموضة والسلع الفاخرة.
من هذا المنطلق، أطلقت الدار على العرض عنوان «غوتشي كور» في إشارة، وفق شرحها، إلى جوهرها الإيطالي، وإلى «تنوع مدينة نيويورك». أما كيف ترجم ديمنا هذا القول فنياً، فكان عبر خزانة ترتكز على قطع أساسية تحمل هوية الدار الإيطالية بالخط العريض، لكن بنكهة تجارية بحتة.
فمثل معظم بيوت الأزياء العالمية، تعيش «غوتشي» مرحلة من القلق والتذبذب الاقتصادي نتيجة تراجع المبيعات وخفوت الزخم الذي رافق طفرة ما بعد الجائحة. هذا إلى جانب فتور حماس المتسوقين بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار من دون ابتكارات فنية موازية تبررها.
لذلك راهنت «غوتشي»، مثل «شانيل» و«ديور»، على مصممين شباب لتحفيز مبيعاتها واستعادة بريقها، وهو ما يُفسِر ميل هؤلاء المصممين؛ من ماثيو بلازي في «شانيل»، إلى جوناثان آندرسون في «ديور»، وديمنا في «غوتشي»، إلى الماضي، أو بالأحرى إلى الفترات التي شهدت فيها البيوت التي تسلموا زمامها، عصراً ذهبياً. هذا العصر بالنسبة إلى جوناثان يرتبط بجون غاليانو، وبالنسبة إلى ديمنا بإرث توم فورد... لذلك؛ فقد افتُتح العرض ببدلات مفصلة بإحكام وفساتين مفعمة بالأنوثة، في إشارة واضحة إلى ما قدمه فورد في منتصف التسعينات من القرن الماضي.
لغة البيع الجديدة
غير أن ديمنا لا يستطيع البقاء طويلاً داخل حدود المضمون. كما لا يستطيع كبح جماح نزعاته الفنية، والتالي كان من المتوقع أن يعيد تفكيك هذه الرموز بأسلوبه الساخر معبراً عن موقفه من البورجوازية، من خلال عودته إلى الأشكال المستوحاة من الحياة اليومية والواقع الاستهلاكي المعاصر.
ويبقى السؤال المطروح حالياً: هل سيتمكن من بيع فكرة «غوتشي» بوصفها علامة ديمقراطية للجميع لا للنخبة فقط؟ هذا ما يأمله ويسعى لتحقيقه، وعبّر عنه بوضوح في هذه التشكيلة.
في المقابل، بدا جوناثان آندرسون أكثر انشغالاً بالتجريب والبحث؛ إذ حملت مجموعته كل بصماته المألوفة، من التفصيل الدقيق والأحجام النحتية والخطوط الانسيابية غير المكتملة، إلى الإشارات الثقافية والفنية المتعددة. والنتيجة أن العرض جاء مشبعاً بالأفكار والصور، لكن من دون حسم واضح في الرؤية؛ وهذا مما يجعل تجربته مختلفة كأنه لا يزال في رحلة بحث عن موقعه في الدار.
وبين ديمنا وآندرسون، يقف ماثيو بلازي أعلى توازناً وثقة؛ إذ نجح منذ وصوله إلى الدار في تحديث صورتها من دون إحداث قطيعة مع ماضيها، أو إشعار زبوناتها الوفيات بأن هويتها تتعرض للتفكيك. هذه الرؤية المتوازنة انعكست إيجابا على مبيعاتها، بدليل أنها الأفضل حظاً من حيث الأداء والنتائج، وفق مؤشر «ليست» الذي صنّفها «أوسعَ العلامات رواجاً وشعبية». فمنذ التحاقه بها، ارتفعت إيراداتها بنسبة اثنين في المائة العام الماضي لتصل إلى 19.3 مليار دولار، في وقت سجل فيه قسم الأزياء والمنتجات الجلدية لدى مجموعة «إل في آم آش» المالكة «لوي فويتون» و«ديور» تراجعاً بنسبة اثنين في المائة، فيما انخفضت مبيعات مجموعة «كرينغ» المالكة «غوتشي» بنسبة 10 في المائة.
ووفق مذكرة حديثة صادرة عن «مورغان ستانلي»، فقد نجحت «شانيل» في تحقيق نمو لافت هذا العام، وإذا استمرت على هذه الوتيرة، فإنها يمكن أن تكون من كبرى دور الأزياء حظاً. عرضها الأخير في بياريتز أكد أن لمسة ماثيو بلازي من ذهب؛ إذ التقط فيه خيوطاً قديمة صاغها بأسلوب معاصر تصعب مقاومة سحره.
وهكذا تبدو عروض «الكروز» اليوم أكثر من مجرد أزياء موسمية أو عروض في أماكن بعيدة... ولعام 2027، كانت مساحة تختبر فيها كل دار هويتها، وقدرتها على إقناع عالم متغير بأن الفخامة لا تزال حلماً للمتلقي وفناً بالنسبة إلى صناعها.