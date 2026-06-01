باراغواي تعلن تشكيلتها للمونديال

أعلن المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو تشكيلة منتخب الباراغواي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في مقدمتها لاعب وسط برايتون دييغو غوميز وزميله السابق في النادي الإنجليزي المهاجم الحالي لستراسبورغ الفرنسي خوليو إنسيسو.
واستدعى ألفارو الظهير الأيسر أليخاندرو مايدانا (20 عاماً) الذي خاض مباراته الدولية الكاملة الأولى في مارس (آذار) فقط، وذلك لتعويض غياب ماتياس فياسانتي المصاب.
وتلعب الباراغواي في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة وستلاقي الولايات المتحدة المضيفة مع المكسيك وكندا، في مباراتها الافتتاحية في 12 يونيو (حزيران) في لوس أنجليس، قبل أن تلتقي تركيا وأستراليا في 19 و25 من الشهر ذاته في سانتا كلارا.
وتعود الباراغواي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، حين بلغت ربع النهائي في جنوب أفريقيا.