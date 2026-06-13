قواعد الإيقاف والانضباط في كأس العالم 2026… هل تحرم منتخباً من التأهل؟

أعادت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا الجدل مبكراً حول اللوائح الانضباطية في البطولة، بعدما شهد اللقاء ثلاث حالات طرد دفعة واحدة، في واحدة من أكثر المباريات إثارة على صعيد العقوبات منذ سنوات طويلة.

وبحسب شبكة The Athletic, تحولت البطاقات الحمراء التي حصل عليها الجنوب أفريقيان سبهيفيلو سيثولي وثيمبا زواني، إلى جانب المكسيكي سيزار مونتيس، إلى محور نقاش واسع بشأن تأثير العقوبات والانذارات على مشوار المنتخبات في النسخة الموسعة من كأس العالم، والتي تضم للمرة الأولى 48 منتخباً موزعين على 12 مجموعة.

ثيمبا زواني في حالة صدمة من الطرد (أ.ب)

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إيقاف أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء مباراة واحدة تلقائياً على الأقل، سواء جاء الطرد مباشرة أو نتيجة حصوله على بطاقتين صفراوين في المباراة ذاتها، مع احتفاظ لجنة الانضباط بحق تشديد العقوبة إذا رأت أن المخالفة تنطوي على سلوك عنيف أو خطير.

ولم يعد تأثير البطاقات مقتصراً على غياب اللاعبين عن المباريات التالية، بل يمتد ليؤثر في ترتيب المنتخبات نفسها داخل المجموعات. فبعد احتساب النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، يلجأ «فيفا» عند استمرار التساوي إلى نظام «اللعب النظيف»، الذي يعتمد على السجل الانضباطي للمنتخبات.

وبموجب هذا النظام يتم خصم نقطة واحدة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن الطرد الناتج عن إنذارين، وأربع نقاط عن الطرد المباشر، وخمس نقاط في حال حصول اللاعب على إنذار ثم بطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها. ويمنح التفوق للمنتخب صاحب السجل الانضباطي الأفضل.

سيزار مونتيس تعرض لحالة طرد أولى للمكسيك (رويترز)

وأثبتت التجارب السابقة أن البطاقات قد تكون حاسمة في تحديد هوية المتأهلين. ففي كأس العالم 2018 بروسيا تساوى منتخبا اليابان والسنغال في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، قبل أن تحسم قاعدة اللعب النظيف الموقف لمصلحة اليابان التي امتلكت عدداً أقل من البطاقات الصفراء، لتصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر هذا المعيار.

الحكم أشهر بطاقة صفراء في وجه لوك دي (رويترز)

لاعبون يمتلكون إنذاراً واحداً:

تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)

براين غوتيريز (المكسيك)

نكوسيناثي سيبيسي (جنوب أفريقيا)

لي جي هيوك (كوريا الجنوبية)

أليستير جونستون (كندا)

إرمين ديميروفيتش (البوسنة والهرسك)

يوفو لوكيتش (البوسنة والهرسك)

لوك دي فوجيروليس (كندا)

نيكولا كاتيتش (البوسنة والهرسك)

لاعب البوسنة ديميروف نال صفراء أمام كندا (أ.ف.ب)

كما شهدت نسخ سابقة تأثيراً مباشراً للعقوبات على أبرز النجوم، إذ غاب المدافع الفرنسي لوران بلان عن نهائي مونديال 1998 بعد طرده في نصف النهائي أمام كرواتيا، فيما بقيت دموع الإنجليزي بول غاسكوين في مونديال 1990 من أكثر المشاهد رسوخاً في تاريخ البطولة بعدما أدرك أن الإنذار الذي حصل عليه أمام ألمانيا الغربية كان سيحرمه من خوض النهائي لو تأهل منتخب بلاده.

وفي نسخة 2026 الحالية اعتمد «فيفا» نظام عفو جديداً بسبب زيادة عدد المباريات، حيث تُمحى جميع الإنذارات الفردية بعد نهاية دور المجموعات وقبل انطلاق الأدوار الإقصائية، كما تُلغى الإنذارات المتراكمة خلال دور الـ32 ودور الـ16 وربع النهائي بعد نهاية الدور ربع النهائي، بهدف الحد من غياب اللاعبين المؤثرين عن المراحل الحاسمة.

ومع انطلاق البطولة، بات عدد من اللاعبين على بعد إنذار واحد فقط من الإيقاف، ما يضع الأجهزة الفنية أمام تحدٍ إضافي يتمثل في الموازنة بين القوة التنافسية داخل الملعب والحفاظ على السجل الانضباطي، خصوصاً في بطولة قد تُحسم فيها بطاقات التأهل أحياناً بعدد البطاقات الملونة بقدر ما تُحسم بالأهداف والانتصارات.