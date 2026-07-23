عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رودري يخضع لعملية جراحية في الظهر

رودري (أ.ف.ب)
رودري (أ.ف.ب)
TT
TT

رودري يخضع لعملية جراحية في الظهر

رودري (أ.ف.ب)
رودري (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رودري، لاعب وسط المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيجري عملية جراحية في الظهر، وذلك بعد حصوله مع المنتخب على لقب كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رودري سيخضع لعملية جراحية لتصحيح مشكلة بسيطة في الظهر، وأوضحت أن ذلك سيكون إجراء بسيطاً، ولن يتطلب دخول المستشفى والمكوث بها، ولن يمنع اللاعب من بدء الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه، حيث من المقرر أن يتعافى خلال ثلاثة أسابيع.

وتم تحديد موعد العملية الجراحية قبل انطلاق منافسات كأس العالم وهي استجابة لرغبة اللاعب في حل هذه المشكلات بشكل نهائي خلال فترة الراحة بعد البطولة، وكما بدا خلال المونديال، فهي ليست مشكلة خطيرة ولا إصابة أثرت على أدائه على أرض الملعب.

ويأتي ذلك وسط جدل كبير حول رودري، بعدما ذكرت تقارير صحافية عدة أنه عرض نفسه مجدداً على ريال مدريد الإسباني للانضمام إليه مطلع الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم الأمر سواء ببقائه مع مانشستر سيتي أو رحيله.

مواضيع
كأس العالم مانشستر سيتي إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لماذا يتمسك توخيل بأسلوب إنجليزي عفا عليه الزمن؟

رياضة عالمية لاعبو إنجلترا بعد الفوز على فرنسا والتتويج ببرونزية المونديال (أ.ب)

لماذا يتمسك توخيل بأسلوب إنجليزي عفا عليه الزمن؟

كان تعيين توخيل مبنياً على وعد بأنه سيُحدث الفارق في المباريات الكبيرة... وعندما تبدد هذا الوعد لم يتبق سوى الغضب

رياضة عالمية «فيفا» لم يحدد أي نشاط مراهنة مشبوه خلال «المونديال» (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مؤسسة دولية ترصد مخالفات مقامرة «محتملة» في «مونديال 2026»

أصدر مراقب دولي 7 تنبيهات بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بالمقامرة خلال «كأس العالم 2026».

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية كأس العالم 2026 (رويترز)
رياضة عالمية

بطولات وانكسارات... نظرة على كأس العالم 2026

بعد نحو 6 أسابيع من البطولات والانكسارات والإثارة والتشويق والحرارة والأمطار واحتفالات التجديف، انتهت كأس العالم لكرة القدم عقب فوز إسبانيا المستحق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية يورغن كلوب (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

تعيين كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا غداً الجمعة

من المتوقع، على نطاق واسع، أن يتولى يورغن كلوب رسمياً تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم، بعدما دعا الاتحاد الألماني للعبة إلى مؤتمر صحافي الجمعة. وأجرى كلوب…

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم (رويترز)
رياضة عالمية

الاتحاد النرويجي يعتزم شكوى «فيفا» في قضية بالوغون

أعلنت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم اليوم أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن قضية بالوغون

«الشرق الأوسط» (لندن )