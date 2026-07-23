رودري يخضع لعملية جراحية في الظهر

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رودري، لاعب وسط المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيجري عملية جراحية في الظهر، وذلك بعد حصوله مع المنتخب على لقب كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رودري سيخضع لعملية جراحية لتصحيح مشكلة بسيطة في الظهر، وأوضحت أن ذلك سيكون إجراء بسيطاً، ولن يتطلب دخول المستشفى والمكوث بها، ولن يمنع اللاعب من بدء الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه، حيث من المقرر أن يتعافى خلال ثلاثة أسابيع.

وتم تحديد موعد العملية الجراحية قبل انطلاق منافسات كأس العالم وهي استجابة لرغبة اللاعب في حل هذه المشكلات بشكل نهائي خلال فترة الراحة بعد البطولة، وكما بدا خلال المونديال، فهي ليست مشكلة خطيرة ولا إصابة أثرت على أدائه على أرض الملعب.

ويأتي ذلك وسط جدل كبير حول رودري، بعدما ذكرت تقارير صحافية عدة أنه عرض نفسه مجدداً على ريال مدريد الإسباني للانضمام إليه مطلع الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم الأمر سواء ببقائه مع مانشستر سيتي أو رحيله.