الاتحاد النرويجي يعتزم شكوى «فيفا» في قضية بالوغون

أعلنت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن قضية اللاعب الأميركي فولارين بالوغون.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتصل بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مطالباً بإلغاء عقوبة الإيقاف التي تلقاها المهاجم الأميركي، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة سابقة.

وقرر «فيفا» رفع الإيقاف عن بالوغون، لكن إنفانتينو نفى أي صلة لذلك بمكالمة ترمب، وبينما اتفق معظم المحللين على أن طرد اللاعب كان قاسيا، إلا أن الجدل الذي أثير حوله هيمن على النصف الثاني من البطولة.

وانتقدت كلافينيس مسؤولي «فيفا» في مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، متهمة إياهم بمحاولة التستر على القضية، ودعت إنفانتينو للاعتراف بأن قرار رفع الإيقاف عن بالوغون كان خطأ.

وتعرف كلافينيس بانتقادها المستمر لـ«فيفا» وإنفانتينو، الذي يحظى بشعبية واسعة خارج أوروبا، خصوصاً بعد قراره بزيادة عدد المشاركة في كأس العالم للرجال لتضم 48 فريقاً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم العام المقبل.