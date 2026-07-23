مورياسو مستمر مع اليابان حتى كأس آسيا 2027

وقّع هاجيمي مورياسو عقداً جديداً لقيادة المنتخب الياباني في كأس آسيا لكرة القدم العام المقبل، بعدما قاده إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن العقد سينتهي بعد كأس آسيا التي تستضيفها السعودية من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط).

وأضافت التقارير، نقلاً عن الاتحاد الياباني للعبة، أنه سيترك منصبه بغض النظر عن نتائج اليابان في البطولة، على أن يخلفه المدرب الحالي لمنتخب دون 23 عاماً غو أويوا.

ويُعد مورياسو المدرب الأطول بقاء في منصبه مع المنتخب الياباني، إذ تولى المسؤولية بعد كأس العالم 2018 في روسيا.

وقاد المدرب البالغ 57 عاماً منتخب بلاده إلى فوزين مفاجئين على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا في الدور ثمن النهائي.

كما قاد اليابان إلى دور الـ32 في كأس العالم هذا العام في أميركا الشمالية، حيث ودّعت المنافسات بعد تلقيها هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع خلال خسارتها أمام البرازيل 1-2.

ودرّب مورياسو اليابان أيضاً في نسختين من كأس آسيا وكوبا أميركا، إضافة إلى أولمبياد طوكيو 2021، حيث احتل المنتخب المركز الرابع.

وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة السادسة بكأس آسيا، حيث ستواجه حاملة اللقب قطر وتايلاند وإندونيسيا.

وأحرزت اليابان لقب البطولة أربع مرات، وهو رقم قياسي، وكان آخر تتويج لها عام 2011.

وخرجت من نسخة 2024 في قطر بعد خسارتها أمام إيران في ربع النهائي.