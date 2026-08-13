ساكالا: مواجهة «نيوم» صعبة... نتطلع لانطلاقة مثالية لـ«الفيحاء»

أكد الزامبي فاشون ساكالا، مهاجم «الفيحاء» وهدّاف الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة، صعوبة مواجهة «نيوم»، المقرر إقامتها مساء غدٍ ضِمن الجولة الأولى من «الدوري السعودي للمحترفين»، مشيراً إلى أن فريقه يستهدف تحقيق بداية إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

وقال ساكالا: «البدايات دائماً ما تكون صعبة، خاصة أمام فريق قدَّم، في الموسم الماضي، مستويات مميزة، إلى جانب عدم وضوح الصورة لنا نحن اللاعبين حول طريقة لعبه. أتوقع أن نيوم استعدّ جيداً للموسم، كما أن المباراة ستقام على أرضه وبين جماهيره، لكن تركيزنا منصبّ على تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية تكون بداية لموسم ناجح وانطلاقة حقيقية للبرتقالي».

وأضاف: «نحن اللاعبين المحترفين معتادون السفر والتنقلات، وبالتأكيد تنتظرنا مباراتان صعبتان في مسابقتي الدوري والكأس، وكلتاهما خارج أرضنا وفي بداية الموسم. الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي عمل على الاستعداد لهذا الأمر، خلال التدريبات الماضية، بالتعاون مع الجهاز الإداري؛ من أجل تهيئة الفريق من جميع الجوانب، بدنياً ومعنوياً».

كانت بعثة «الفيحاء» قد غادرت، ظُهر الخميس، إلى مدينة تبوك؛ استعداداً لمواجهة «نيوم»، على أن يخوض الفريق مرانه، اليوم، في تبوك، قبل المباراة المقررة مساء الغد.

وبعد مواجهة «نيوم»، تتجه بعثة «الفيحاء» إلى الأحساء، الجمعة، عقب أداء المران الاسترجاعي، استعداداً لملاقاة «العدالة» في دور الـ32 من مسابقة «كأس الملك»، في المباراة التي ستقام الاثنين المقبل.

ويواصل ساكالا حضوره التهديفي مع «الفيحاء»، بعدما تصدَّر قائمة هدّافي الفريق، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة؛ إذ سجل 13 هدفاً في الموسم الماضي، و8 أهداف في موسم 2024-2025، في حين أحرز 19 هدفاً في أول مواسمه مع الفريق 2023-2024.