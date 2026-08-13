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ظهور أول لغيمارايس مع آرسنال في مواجهة كومو

برونو غيمارايس (رويترز)
برونو غيمارايس (رويترز)
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ظهور أول لغيمارايس مع آرسنال في مواجهة كومو

برونو غيمارايس (رويترز)
برونو غيمارايس (رويترز)

خاض لاعب الوسط البرازيلي الجديد برونو غيمارايس أول مباراة له بألوان آرسنال، لكن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اكتفى بالتعادل أمام كومو الإيطالي 1-1 الأربعاء على ملعب الإمارات، في آخر مباراة استعدادية له قبل انطلاق الموسم.

ودخل غيمارايس الذي انضم الأسبوع الماضي من نيوكاسل المنافس في «برميرليغ» مقابل 75 مليون جنيه استرليني (101 مليون دولار) بحسب التقارير، مع بداية الشوط الثاني، بعدما كان مايلز لويس - سكيلي افتتح التسجيل لآرسنال (33)، قبل إدراك الكراوتي مارتن باتورينا التعادل للضيوف (43).

وجاء هدف لويس - سكيلي إثر تمريرة سيئة من الحارس الفرنسي لكومو جان بوتيه، وسط تقارير تشير إلى احتمال رحيل لاعب الوسط الشاب عن آرسنال.

واحتفل اللاعب البالغ 19 عاماً بهدفه، عبر تشكيل إشارة قلب بيديه، فيما فُسّر على أنه قد يكون بمثابة توديع محتمل للمشجعين.

لكن المدرب الإسباني لآرسنال، ميكل أرتيتا، لم ير الأمر بهذه الطريقة: «من الجيد أن تسجّل هدفاً، ومن الطبيعي أن تُظهر مشاعرك. لا أريد الحديث عن أي تكهنات. إذا كانت هناك تكهنات بشأن أي من لاعبينا، فهذا مؤشر جيد. فهذا يعني أننا نثير اهتمام الآخرين وأننا نقوم بعمل جيد».

وحظي غيمارايس باستقبال حار من جماهير أصحاب الأرض، لكن «المدفعجية» عجزوا عن تسجيل هدف الفوز بعدما أطلق باتورينا تسديدة هزمت الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا، مانحاً كومو التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وقال أرتيتا عن غيمارايس: «لم يخض سوى ثلاث حصص تدريبية، لكنه بدا جيداً. كان متحمساً جداً للحصول على بعض الدقائق اليوم».

وأضاف: «أعتقد أنه أراد أن يسجل ظهوره الأول ويشعر بأجواء اللعب أمام جماهيرنا على الفور. نعم، تشعر مباشرة بوجود انسجام قوي داخل الملعب سيجعلنا أفضل».

وأبقى أرتيتا على بوكايو ساكا وديكلان رايس والإسباني مارتن سوبيميندي خارج التشكيلة رغم عودتهم هذا الأسبوع من المشاركة في كأس العالم، فيما سجّل كل من إيبيريتشي إيزي والإسبانيين الآخرين الحارس دافيد رايا ولاعب الوسط ميكل ميرينو ونوني مادويكي أول ظهور لهم في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخاض الفريقان سلسلة من ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة، ففاز آرسنال (4 - 3) بعدما سجّل الوافد اليوناني الجديد خريستوس تزوليس الركلة الحاسمة بقوة.

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رياضة كرة القدم آرسنال رياضة إنجليزية الدوري الإنجليزي بريطانيا

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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
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برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)

وافق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، على انتقال المهاجم الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وتوصّل العملاقان الأوروبيان إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب البالغ 26 عاما إلى فرنسا بعقد لخمسة أعوام، بحسب تقارير صحافية نقلا عن مصادر في برشلونة.

وأضافت التقارير أن استكمال الإجراءات الرسمية والخضوع للفحص الطبي لن يكونا سوى مسألة شكلية.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس، صاحب هدف الفوز لإسبانيا في نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين.

وبحسب مصدر في النادي الكاتالوني تحدث لوكالة فرانس برس، فإن برشلونة كان قد رفض عرضا أوليا بقيمة 40 مليون يورو (46 مليون دولار) الإثنين.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار) ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيرا ما لعب توريس دورا حاسما عند دخوله بديلا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفا في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الشهر الماضي، مانحا "لا روخا" لقبها العالمي الثاني.

ومن شأن رحيله أن يزيد من إلحاح بحث فليك عن خيارات هجومية جديدة، بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد.

وكان النادي قد ضم الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

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الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه يرغب في تحقيق كل البطولات في الموسم المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ موسمه بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر يوم 22 من الشهر الجاري، وبعد ذلك بستة أيام يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة شتوتغارت.

وأضاف كومباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه لدى لقاءه مع الجماهير: «أهدافنا هذا الموسم هي الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وربما الفوز بكل مباراة أيضا، نحن نحاول من أجل ذلك بالفعل».

وأوضح: «يمكنني الاستمتاع بالضغط حينما تكون الأمور صعبة، هذا ليس شيئا سيئا بالنسبة لي، يمكنني إيجاد الحلول وأجد القوة والمساندة من عائلتي».

وكشف كومباني عن أكثر ما يعجبه في بايرن ميونخ وقال : «أكثر شيء أحبه في هذا النادي هو التقاليد البافارية، وحقيقة أن النادي دائما ما كان مكانا للاعبين مثل مايكل أوليزي وفرانك ريبيري».

وأضاف: «من الرائع أن هذا النادي يحتوي العديد من اللاعبين الكبار الذين يأتون من كل مكان في العالم».

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
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بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)

أكد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، معرباً عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الخميس «سعيد للغاية بالعودة إلى زملائي والعمل مع المدرب الجديد».

وعن مشاركته في كأس العالم، أوضح «كانت البطولة تجربة جيدة جداً بالنسبة لي ولزملائي في منتخب إنجلترا، لكنني مستعد للعودة والمنافسة مع زملائي في ريال مدريد، ونأمل أن نتمكن من الفوز».

وعن العمل مع مورينيو، قال بيلينغهام «أشعر بأن لدي بالفعل علاقة تربطني به، ومن الرائع بالنسبة لي أن أعمل مع مدرب مثل مورينيو. أتيحت لي فرصة واحدة فقط لرؤيته، لكنني متحمس جداً لمعرفة المزيد عنه».

وتحدث بيلينغهام عن فترة الإعداد قائلاً «أركض كثيراً في أجواء حارة، وألعب كثيرا مع زملائي. الأمر صعب، لكنه ممتع، وأنا أحب هذا النوع من المعاناة».

وأضاف «أشعر الآن بأنني أصبحت أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، ولدي شعور جيد تجاه هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة والمدرب».

وتابع «إنه لشرف وامتياز بالنسبة لي أن ألعب لهذا النادي، وآمل أن أستمر هنا لسنوات عديدة أخرى».

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