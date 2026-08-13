مصادر: الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المحور... ومفاوضات راضي العتيبي مستمرة

تواصل إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها للتعاقد مع راضي العتيبي، الظهير الأيمن لفريق الاتفاق، ضمن تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المفاوضات مع العتيبي لا تزال قائمة، وأن اللاعب يأتي ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز مركز الظهير الأيمن، إلا أن الأولوية في التحركات الأهلاوية خلال الوقت الراهن تتركز على حسم صفقة لاعب في مركز المحور.
وأشارت المصادر إلى أن الأهلي يعمل على ترتيب صفقاته وفق الأولويات الفنية واحتياجات الفريق، إذ يتصدر ملف لاعب الوسط المشهد حالياً، على أن تتواصل بالتوازي المفاوضات المتعلقة ببقية المراكز المستهدفة.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح ملف العتيبي بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المفاوضات بين الأطراف، ورغبة الأهلي في استكمال احتياجاته قبل إغلاق فترة الانتقالات.