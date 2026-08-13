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الرياضة رياضة سعودية

موسم الرياض راعياً لكأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول

كأس السوبر الإسباني سيقام في إسطنبول (هيئة الترفيه)
كأس السوبر الإسباني سيقام في إسطنبول (هيئة الترفيه)
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موسم الرياض راعياً لكأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول

كأس السوبر الإسباني سيقام في إسطنبول (هيئة الترفيه)
كأس السوبر الإسباني سيقام في إسطنبول (هيئة الترفيه)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الإسباني 2027، والتي تقام فعالياتها في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في إطار حضور موسم الرياض المتواصل في أبرز الفعاليات الرياضية العالمية،

وتأتي استضافة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني بموجب اتفاقية تجمع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وشركة صلة، بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم.

وتقام منافسات البطولة على ملعب أتاتورك الأولمبي، الذي يُعد أحد أبرز الملاعب في تاريخ كرة القدم، حيث استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2005، و2023؛ ليحتضن منافسات نخبة الأندية الإسبانية.

وفي إطار هذا التعاون، ستكون شركة صلة الجهة المشرفة على بطولة كأس السوبر الإسباني في إسطنبول، وتتولى مسؤولية إدارة الحقوق التجارية والتنفيذ التشغيلي للبطولة، بالتعاون مع الاتحادين الملكي الإسباني لكرة القدم، والتركي لكرة القدم، بما يضمن تقديم تجربة عالمية المستوى للأندية واللاعبين والجهات الناقلة والشركاء والجماهير.

آل الشيخ كشف عن رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الإسباني 2027 والتي تقام في إسطنبول (موسم الرياض)

وتمثل رعاية موسم الرياض للبطولة امتداداً لدوره في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز حضوره الدولي، من خلال شراكات تجمعه بأبرز المؤسسات والبطولات الرياضية العالمية، بما يسهم في الوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز حضور موسم الرياض على الساحة العالمية.

وسيشارك في البطولة كل من أندية برشلونة، وريال مدريد، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد، بينما سيعلن لاحقاً عن جدول المباريات، وآليات طرح التذاكر، إلى جانب البرامج والفعاليات الجماهيرية المصاحبة للبطولة.

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‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
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‎لاعبو الأهلي يطمئنون جماهيرهم بعد الفوز على الدرعية

تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)
تشكيلة الأهلي أمام الدرعية (حساب النادي)

بعث لاعبو الأهلي رسائل اطمئنان إلى جماهير ناديهم في تصريحات مابعد المباراة، عقب الانتصار على الدرعية وحصد النقاط الثلاث، مؤكدين قدرتهم على تجاوز التغييرات الفنية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأبدى الوافد الجديد البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو إعجابه بالدعم الجماهيري الذي حظي به منذ انضمامه حديثًا إلى الأهلي، وقال إنه تفاجأ من ترديد الجماهير اسمه في المدرجات، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا له لتقديم كل ما يملك بقميص الفريق.

وأكد ترينكاو أنه يسعى إلى المساهمة مع الأهلي من خلال التسجيل وصناعة الأهداف والتمرير، مشددًا على رغبته في تقديم كل ما لديه للنادي وإسعاد جماهيره.

من جانبه، أعرب المدافع التركي ميريح ديميرال عن سعادته بالانتصار والحصول على النقاط الثلاث، إلى جانب الخروج بشباك نظيفة أمام منافس وصفه بالصعب. وتطرق ديميرال إلى صعوبة الاستعداد للمباراة خلال خمسة أيام فقط مع مدرب جديد، مشيرًا إلى أن الظروف لم تكن سهلة، إلا أن لاعبي الأهلي أظهروا شخصية قوية داخل الملعب وتمكنوا من تحقيق الفوز.

وفي ظل التساؤلات حول تأثير رحيل المدرب يايسله على الفريق، حرص ديميرال على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق، ومطالبًا الجماهير بالاطمئنان والوقوف خلف الفريق.

وقال المدافع التركي إن لاعبي الأهلي يملكون شخصية قوية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيواصلون تقديم كل ما لديهم من أجل النادي، في رسالة تعكس رغبة الفريق في تجاوز المرحلة الحالية والحفاظ على الاستقرار داخل الملعب.

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الدوري السعودي السعودية
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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الدرعية: قبل أشهر كنّا في «يلو» والأهلي يلعب نهائي آسيا

برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)

أبدى برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، عدم رضاه عن خسارة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع فقط من العمل.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت بين فريقين جيدين، وأنا غير سعيد بالخسارة، لكنني سعيد بما قدمه اللاعبون بعد أربعة أسابيع من العمل، وبدأوا في تطبيق أسلوب اللعب الذي نريده. اللاعبون كانوا غير سعداء بالنتيجة، وأنا فخور بهم، وكانت المباراة اختباراً جيداً يمكننا البناء عليه للمباريات المقبلة».

وعن الوقت الذي يحتاجه لبناء الفريق والوصول به إلى المستوى المطلوب، قال: «لدينا تاريخ عميق، ولم أتوقع أن نقدم هذا المستوى بهذه السرعة. حتى مانشستر سيتي، وهو من أكثر الفرق فوزاً في العالم، احتاج إلى وقت للوصول إلى المستوى الذي هو عليه الآن».

وأضاف: «أنا وطاقمي جاهزون للتحديات الكبيرة، لكننا نحتاج إلى وقت أكبر. لدينا ضغط في الفترة المقبلة، حيث سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما أن إدريس ومبمبا وصلا حديثاً إلى الفريق».

وأشار مدرب الدرعية إلى الفارق في جاهزية الفريقين، قائلاً: «يجب أن نذكر أن الدرعية كان قبل ثلاثة أشهر في دوري الدرجة الأولى، بينما كان الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا»

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قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
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قائد النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الفتح

قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)
قائد النصر كريستيانو رونالدو يشارك في التدريبات (حساب النادي)

واصل نادي النصر السعودي تحضيراته استعداداً لمباراته أمام الفتح، في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، وسط أجواء لافتة رافقت وصول قائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى مقر النادي وانضمامه إلى زملائه في الحصة التدريبية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» مجموعة صور من التدريبات، أظهرت عدداً من لاعبي الفريق الأول خلال أداء التمارين البدنية، كما وثّقت الصور لحظة وصول رونالدو إلى المقر، إضافة إلى مشاركته في الحصة إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أنج بوستيكوغلو.

وفي مقطع فيديو منفصل نشره النادي، رحّب بوستيكوغلو بانضمام قائده إلى صفوف الفريق، موجّهاً له كلمات حملت تهنئة خاصة بمناسبة زواجه، قال فيها: «أهلاً بكم يا كريستيانو، وتهانينا على زواجك»، قبل أن يوجّه رسالة إلى بقية اللاعبين حملت عبارة: «اليوم بدأ الدوري».

ويواصل «العالمي» تحضيراته على مدرجات التدريبات استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الفتح، في وقت تتصاعد فيه الأنظار نحو الظهور الأول للفريق في الدوري تحت قيادة بوستيكوغلو.

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