موسم الرياض راعياً لكأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الإسباني 2027، والتي تقام فعالياتها في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في إطار حضور موسم الرياض المتواصل في أبرز الفعاليات الرياضية العالمية،

وتأتي استضافة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني بموجب اتفاقية تجمع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وشركة صلة، بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم.

موسم الرياض يرعى بطولة كأس السوبر الإسباني 2027 في مدينة إسطنبول على ملعب أتاتورك الأولمبي pic.twitter.com/nESgAW6AhK — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 13, 2026

وتقام منافسات البطولة على ملعب أتاتورك الأولمبي، الذي يُعد أحد أبرز الملاعب في تاريخ كرة القدم، حيث استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2005، و2023؛ ليحتضن منافسات نخبة الأندية الإسبانية.

وفي إطار هذا التعاون، ستكون شركة صلة الجهة المشرفة على بطولة كأس السوبر الإسباني في إسطنبول، وتتولى مسؤولية إدارة الحقوق التجارية والتنفيذ التشغيلي للبطولة، بالتعاون مع الاتحادين الملكي الإسباني لكرة القدم، والتركي لكرة القدم، بما يضمن تقديم تجربة عالمية المستوى للأندية واللاعبين والجهات الناقلة والشركاء والجماهير.

آل الشيخ كشف عن رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الإسباني 2027 والتي تقام في إسطنبول (موسم الرياض)

وتمثل رعاية موسم الرياض للبطولة امتداداً لدوره في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز حضوره الدولي، من خلال شراكات تجمعه بأبرز المؤسسات والبطولات الرياضية العالمية، بما يسهم في الوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز حضور موسم الرياض على الساحة العالمية.

وسيشارك في البطولة كل من أندية برشلونة، وريال مدريد، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد، بينما سيعلن لاحقاً عن جدول المباريات، وآليات طرح التذاكر، إلى جانب البرامج والفعاليات الجماهيرية المصاحبة للبطولة.