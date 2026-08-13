دوكو يُمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031

مدّد الجناح البلجيكي لمانشستر سيتي، جيريمي دوكو، عقده مع فريقه لـ5 أعوام إضافية، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، الخميس.

وبات دوكو أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من رين الفرنسي عام 2023.

وسجّل اللاعب، البالغ 24 عاماً، 22 هدفاً وقدّم 34 تمريرة حاسمة في 131 مباراة مع سيتي، مساهماً في إحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس إنجلترا وكأس الرابطة.

وخاض دوكو 48 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، بما فيها كأس العالم الأخيرة.

ويُشكّل بقاء دوكو في مانشستر حتى عام 2031 على الأقل، دفعةً كبيرةً للمدرب الإيطالي الجديد لسيتي إنزو ماريسكا، قبل انطلاق الدوري في 21 أغسطس (آب).

وحلّ ماريسكا بدلاً من الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني في ملعب «الاتحاد»، وقال دوكو إن أسلوب المدرب الإيطالي كان عاملاً أساسياً في قراره ربط مستقبله بعقد طويل الأمد مع النادي.

وقال دوكو: «أحببت الفترة التي قضيتها في سيتي حتى الآن؛ لذا فإن الحصول على فرصة البقاء لفترة أطول شعور رائع».

وأضاف: «هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي. تطوّرت فيه لاعباً وإنساناً. أشعر بالاستقرار هنا، وأدرك أنني أتحسّن كل يوم بفضل العمل الذي يقوم به الجهاز الفني».

وتابع: «مع وجود إنزو الآن، أنا متحمس للغاية للموسم الجديد. أسلوبه في كرة القدم هو النوع الذي نحبه، وهذا أمر يُثير حماسة اللاعبين».

من جهته، قال المدير الرياضي البرتغالي للنادي هوغو فيانا: «جيريمي موهبة كبيرة، والتطور الذي حققه منذ انضمامه إلينا في 2023 واضح للجميع».

وأضاف: «يملك ديناميكية خاصة. لديه الخصائص التي نبحث عنها في لاعب الجناح، وهو يضيف بالفعل جودة استثنائية إلى فريقنا».

وختم: «إنه يستحق هذا العقد الجديد، وأنا واثق بأنه سيواصل التطور في الأشهر والسنوات المقبلة».