«إن بي إيه»: وستبروك يضع حدّاً لمسيرته بعد 18 موسماً

أعلن النجم راسل وستبروك، أفضل لاعب سابقاً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» وصاحب الرقم القياسي في ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، اعتزاله اللعب الأربعاء عن 37 عاماً، وذلك بعد 18 موسماً قضاها في الدوري.

ونشر صانع الألعاب الأميركي مقطع فيديو غامضاً بعنوان الوداع مدته ثلاث دقائق ونصف الدقيقة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بصوت الممثل مايكل بي. جوردان، يظهر فيه وستبروك وهو يستعيد بعضاً من أبرز لحظات مسيرته.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو «أحياناً لا ندرك حتى أننا شاهدنا النهاية بالفعل. كان عليك أن تكون هناك. والآن انتهى الأمر».

واختتم وستبروك الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 2012 والمشارك تسع مرات في مباراة كل النجوم «أول ستار»، مسيرته بعدما تصدّر ترتيب هدافي الموسم مرتين في 2014-2015 ثم 2016-2017 مع أوكلاهوما سيتي حيث أمضى 11 موسماً.

وخلال فترته مع ثاندر، إلى جانب كيفن دورانت وجيمس هاردن، أحرز لقب المنطقة الغربية عام 2012، قبل الخسارة في السلسلة النهائية أمام ميامي هيت.

وفي عام 2017، تُوج بجائزة أفضل لاعب بعد موسم سجّل خلاله رقماً قياسياً تاريخياً جديداً في عدد «تريبل دابل» خلال موسم واحد (42)، محطماً الرقم الذي ظل بحوزة أوسكار روبرتسون منذ موسم 1961-1962.

كما يحمل الرقم القياسي في «إن بي إيه» لأكبر عدد من «تريبل دابل» برصيد 209.

وبعد رحيله عن أوكلاهوما سيتي عام 2019، دافع وستبروك عن ألوان هيوستن وواشنطن وقطبي لوس أنجليس (ليكرز وكليبرز) ودنفر، قبل خوض الموسم الماضي مع ساكرامنتو، آخر محطاته في الملاعب.