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الرياضة رياضة عالمية

تشافي «ابن الكرة الهولندية» يشعر بالفخر لتدريب منتخبها

تشافي هرنانديز (أ.ف.ب)
تشافي هرنانديز (أ.ف.ب)
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تشافي «ابن الكرة الهولندية» يشعر بالفخر لتدريب منتخبها

تشافي هرنانديز (أ.ف.ب)
تشافي هرنانديز (أ.ف.ب)

أكمل تعيين تشافي هرنانديز مدرباً لمنتخب هولندا لكرة القدم، في وقت متأخر أمس الأربعاء، بحثاً مكثفاً، واختتم العلاقة الخاصة بين كرة القدم الهولندية وبرشلونة.

ويحلُّ تشافي محل رونالد كومان، الذي استقال بعد خروج هولندا من دور الـ32 لكأس العالم في يونيو (حزيران) الماضي.

وابتعد تشافي، الفائز بكأس العالم مع إسبانيا لاعباً عام 2010، عن عالم التدريب منذ مغادرته برشلونة عام 2024 بعدما قضى 3 مواسم مع الفريق الكتالوني.

ووقَّع عقداً لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2030 ليصبح أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ النمساوي إرنست هابل في كأس العالم 1978.

وأثار الانتظار الذي استمرَّ 6 أسابيع لتعيين مدرب انتقادات من وسائل إعلام هولندية، لكن الاتحاد المحلي للعبة تلقَّى كثيراً من الإجابات بالرفض، بما في ذلك من أرني سلوت وإريك تن هاغ، قبل أن يلجأ إلى صانع ألعاب برشلونة السابق.

وخلف تشافي الهولندي كومان في «كامب نو» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وقاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2023 قبل أن يغادر بعد سلسلة من النتائج السيئة بعد عام واحد.

وظهرت فلسفة برشلونة القائمة على الاستحواذ على الكرة، والتمريرات القصيرة واستعادة الكرة بسرعة، مع وصول رينوس ميخليز مدرباً ويوهان كرويف لاعباً، حيث قدَّم الاثنان «كرة القدم الشاملة»، وهي فلسفة صقلها أياكس أمستردام في أوائل السبعينات.

كان كرويف، الذي درب برشلونة لاحقاً، له تأثير كبير على المدربين الذين جاءوا بعده لا سيما بيب غوارديولا الذي كان تشافي أحد لاعبيه الأساسيِّين خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية من 2008 إلى 2012.

وقال تشافي في بيان صدر أمس (الأربعاء): «بصفتي شخصاً تلقَّى تدريبه في أكاديمية برشلونة، وتأثرت بشدة بيوهان كرويف ورينوس ميخليز من بين آخرين، أشعر بارتباط خاص بكرة القدم الهولندية. يمكن القول إنني أُشبَّه إلى حدٍّ ما بـ(ابنٍ لكرة القدم الهولندية). أعدُّ أن تولي منصب مدرب المنتخب الهولندي شرف عظيم لي».

كما لعب تشابي تحت قيادة فرانك ريكارد ولويس فان غال، الذي منحه فرصة الظهور لأول مرة مع برشلونة عام 1998، وكان بين زملائه في الفريق كثير كبير من اللاعبين الدوليِّين الهولنديِّين بمَن في ذلك فرانك، ورونالد دي بوير، ومارك أوفرمارس، وباتريك كلويفرت.

وتشمل مهامه الأكثر إلحاحاً الإعداد لبطولة أوروبا عام 2028، وكأس العالم بعد ذلك بعامين.

كما ستخوض هولندا 4 مباريات متتالية في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة المباريات الدولية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ضد ألمانيا، وصربيا (مرتين)، واليونان.

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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
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برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)

وافق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، على انتقال المهاجم الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وتوصّل العملاقان الأوروبيان إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب البالغ 26 عاما إلى فرنسا بعقد لخمسة أعوام، بحسب تقارير صحافية نقلا عن مصادر في برشلونة.

وأضافت التقارير أن استكمال الإجراءات الرسمية والخضوع للفحص الطبي لن يكونا سوى مسألة شكلية.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس، صاحب هدف الفوز لإسبانيا في نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين.

وبحسب مصدر في النادي الكاتالوني تحدث لوكالة فرانس برس، فإن برشلونة كان قد رفض عرضا أوليا بقيمة 40 مليون يورو (46 مليون دولار) الإثنين.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار) ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيرا ما لعب توريس دورا حاسما عند دخوله بديلا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفا في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الشهر الماضي، مانحا "لا روخا" لقبها العالمي الثاني.

ومن شأن رحيله أن يزيد من إلحاح بحث فليك عن خيارات هجومية جديدة، بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد.

وكان النادي قد ضم الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

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الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه يرغب في تحقيق كل البطولات في الموسم المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ موسمه بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر يوم 22 من الشهر الجاري، وبعد ذلك بستة أيام يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة شتوتغارت.

وأضاف كومباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه لدى لقاءه مع الجماهير: «أهدافنا هذا الموسم هي الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وربما الفوز بكل مباراة أيضا، نحن نحاول من أجل ذلك بالفعل».

وأوضح: «يمكنني الاستمتاع بالضغط حينما تكون الأمور صعبة، هذا ليس شيئا سيئا بالنسبة لي، يمكنني إيجاد الحلول وأجد القوة والمساندة من عائلتي».

وكشف كومباني عن أكثر ما يعجبه في بايرن ميونخ وقال : «أكثر شيء أحبه في هذا النادي هو التقاليد البافارية، وحقيقة أن النادي دائما ما كان مكانا للاعبين مثل مايكل أوليزي وفرانك ريبيري».

وأضاف: «من الرائع أن هذا النادي يحتوي العديد من اللاعبين الكبار الذين يأتون من كل مكان في العالم».

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
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بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)

أكد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، معرباً عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الخميس «سعيد للغاية بالعودة إلى زملائي والعمل مع المدرب الجديد».

وعن مشاركته في كأس العالم، أوضح «كانت البطولة تجربة جيدة جداً بالنسبة لي ولزملائي في منتخب إنجلترا، لكنني مستعد للعودة والمنافسة مع زملائي في ريال مدريد، ونأمل أن نتمكن من الفوز».

وعن العمل مع مورينيو، قال بيلينغهام «أشعر بأن لدي بالفعل علاقة تربطني به، ومن الرائع بالنسبة لي أن أعمل مع مدرب مثل مورينيو. أتيحت لي فرصة واحدة فقط لرؤيته، لكنني متحمس جداً لمعرفة المزيد عنه».

وتحدث بيلينغهام عن فترة الإعداد قائلاً «أركض كثيراً في أجواء حارة، وألعب كثيرا مع زملائي. الأمر صعب، لكنه ممتع، وأنا أحب هذا النوع من المعاناة».

وأضاف «أشعر الآن بأنني أصبحت أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، ولدي شعور جيد تجاه هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة والمدرب».

وتابع «إنه لشرف وامتياز بالنسبة لي أن ألعب لهذا النادي، وآمل أن أستمر هنا لسنوات عديدة أخرى».

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