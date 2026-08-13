مهلة تشيلسي الأخيرة بشأن إنزو فرنانديز... 120 مليوناً أو البقاء

حدّد نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، موعداً نهائياً أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز، في وقت يواصل فيه برشلونة تحركاته لضم الإسباني رودري من مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، حدد تشيلسي الساعة الخامسة مساء الجمعة بتوقيت بريطانيا موعداً نهائياً لتقديم عرض رسمي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني لضم فرنانديز، وإلا فإن لاعب الوسط الأرجنتيني سيواصل مشواره مع الفريق اللندني.

ويأتي موقف تشيلسي بعدما تلقى فرنانديز اهتماماً من عدد من الأندية خلال الشهرين الماضيين، إلا أن النادي يرى أن أي رغبة في ضم قائده يجب أن تتحول إلى عرض رسمي يطابق تقييمه المالي البالغ 120 مليون جنيه إسترليني.

ويبرز فرنانديز، البالغ 25 عاماً، بوصفه خياراً محتملاً أمام مانشستر سيتي لتعويض رحيل رودري، في حال تمكن برشلونة من إتمام صفقة اللاعب الإسباني.

وكان فرنانديز أحد أبرز عناصر تشيلسي في السنوات الأخيرة، كما يحمل شارة قيادة الفريق، إلى جانب تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.

في المقابل، رفض مانشستر سيتي العرض الثاني الذي قدمه برشلونة لضم رودري، الذي بلغت قيمته نحو 60 مليون يورو (51 مليون جنيه إسترليني)، بعدما كان النادي الكاتالوني قد تقدم بعرض أول قدره 45 مليون يورو.

ويرى سيتي أن قيمة رودري، قائد إسبانيا المتوجة بكأس العالم، تتراوح بين 60 و65 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي بات يتوقع رحيل اللاعب البالغ 30 عاماً، في ظل تفضيله العودة إلى برشلونة.

وتتزامن تحركات سيتي مع مفاوضات متقدمة مع القادسية السعودي للتعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرز، الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي الصيف الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو، ما يوفر لسيتي جزءاً من التمويل اللازم لإعادة تشكيل خط وسطه.

وفي الوقت نفسه، أعلن سيتي تمديد عقد جناحه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031، وأبدى اللاعب، البالغ 24 عاماً، حماسه للموسم الجديد، مشيراً إلى أن العمل مع المدرب إنزو ماريسكا وأسلوبه الكروي كانا من أسباب رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وتتجه سوق الانتقالات إلى تطورات متسارعة في خط الوسط، إذ قد يؤدي انتقال رودري إلى برشلونة إلى تحريك سلسلة من الصفقات بين كبار أندية أوروبا، في ظل وضع تشيلسي مهلة واضحة أمام الراغبين في ضم فرنانديز، وتحرك سيتي في الوقت نفسه لتعويض أي رحيل محتمل من تشكيلته.