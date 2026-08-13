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مهلة تشيلسي الأخيرة بشأن إنزو فرنانديز... 120 مليوناً أو البقاء

إنزو فرنانديز (رويترز)
إنزو فرنانديز (رويترز)
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مهلة تشيلسي الأخيرة بشأن إنزو فرنانديز... 120 مليوناً أو البقاء

إنزو فرنانديز (رويترز)
إنزو فرنانديز (رويترز)

حدّد نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، موعداً نهائياً أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز، في وقت يواصل فيه برشلونة تحركاته لضم الإسباني رودري من مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، حدد تشيلسي الساعة الخامسة مساء الجمعة بتوقيت بريطانيا موعداً نهائياً لتقديم عرض رسمي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني لضم فرنانديز، وإلا فإن لاعب الوسط الأرجنتيني سيواصل مشواره مع الفريق اللندني.

ويأتي موقف تشيلسي بعدما تلقى فرنانديز اهتماماً من عدد من الأندية خلال الشهرين الماضيين، إلا أن النادي يرى أن أي رغبة في ضم قائده يجب أن تتحول إلى عرض رسمي يطابق تقييمه المالي البالغ 120 مليون جنيه إسترليني.

ويبرز فرنانديز، البالغ 25 عاماً، بوصفه خياراً محتملاً أمام مانشستر سيتي لتعويض رحيل رودري، في حال تمكن برشلونة من إتمام صفقة اللاعب الإسباني.

وكان فرنانديز أحد أبرز عناصر تشيلسي في السنوات الأخيرة، كما يحمل شارة قيادة الفريق، إلى جانب تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.

في المقابل، رفض مانشستر سيتي العرض الثاني الذي قدمه برشلونة لضم رودري، الذي بلغت قيمته نحو 60 مليون يورو (51 مليون جنيه إسترليني)، بعدما كان النادي الكاتالوني قد تقدم بعرض أول قدره 45 مليون يورو.

ويرى سيتي أن قيمة رودري، قائد إسبانيا المتوجة بكأس العالم، تتراوح بين 60 و65 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي بات يتوقع رحيل اللاعب البالغ 30 عاماً، في ظل تفضيله العودة إلى برشلونة.

وتتزامن تحركات سيتي مع مفاوضات متقدمة مع القادسية السعودي للتعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرز، الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي الصيف الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو، ما يوفر لسيتي جزءاً من التمويل اللازم لإعادة تشكيل خط وسطه.

وفي الوقت نفسه، أعلن سيتي تمديد عقد جناحه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031، وأبدى اللاعب، البالغ 24 عاماً، حماسه للموسم الجديد، مشيراً إلى أن العمل مع المدرب إنزو ماريسكا وأسلوبه الكروي كانا من أسباب رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وتتجه سوق الانتقالات إلى تطورات متسارعة في خط الوسط، إذ قد يؤدي انتقال رودري إلى برشلونة إلى تحريك سلسلة من الصفقات بين كبار أندية أوروبا، في ظل وضع تشيلسي مهلة واضحة أمام الراغبين في ضم فرنانديز، وتحرك سيتي في الوقت نفسه لتعويض أي رحيل محتمل من تشكيلته.

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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
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برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)

وافق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، على انتقال المهاجم الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وتوصّل العملاقان الأوروبيان إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب البالغ 26 عاما إلى فرنسا بعقد لخمسة أعوام، بحسب تقارير صحافية نقلا عن مصادر في برشلونة.

وأضافت التقارير أن استكمال الإجراءات الرسمية والخضوع للفحص الطبي لن يكونا سوى مسألة شكلية.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس، صاحب هدف الفوز لإسبانيا في نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين.

وبحسب مصدر في النادي الكاتالوني تحدث لوكالة فرانس برس، فإن برشلونة كان قد رفض عرضا أوليا بقيمة 40 مليون يورو (46 مليون دولار) الإثنين.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار) ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيرا ما لعب توريس دورا حاسما عند دخوله بديلا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفا في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الشهر الماضي، مانحا "لا روخا" لقبها العالمي الثاني.

ومن شأن رحيله أن يزيد من إلحاح بحث فليك عن خيارات هجومية جديدة، بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد.

وكان النادي قد ضم الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

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الدوري الفرنسي فرنسا
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه يرغب في تحقيق كل البطولات في الموسم المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ موسمه بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر يوم 22 من الشهر الجاري، وبعد ذلك بستة أيام يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة شتوتغارت.

وأضاف كومباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه لدى لقاءه مع الجماهير: «أهدافنا هذا الموسم هي الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وربما الفوز بكل مباراة أيضا، نحن نحاول من أجل ذلك بالفعل».

وأوضح: «يمكنني الاستمتاع بالضغط حينما تكون الأمور صعبة، هذا ليس شيئا سيئا بالنسبة لي، يمكنني إيجاد الحلول وأجد القوة والمساندة من عائلتي».

وكشف كومباني عن أكثر ما يعجبه في بايرن ميونخ وقال : «أكثر شيء أحبه في هذا النادي هو التقاليد البافارية، وحقيقة أن النادي دائما ما كان مكانا للاعبين مثل مايكل أوليزي وفرانك ريبيري».

وأضاف: «من الرائع أن هذا النادي يحتوي العديد من اللاعبين الكبار الذين يأتون من كل مكان في العالم».

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
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بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)

أكد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، معرباً عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الخميس «سعيد للغاية بالعودة إلى زملائي والعمل مع المدرب الجديد».

وعن مشاركته في كأس العالم، أوضح «كانت البطولة تجربة جيدة جداً بالنسبة لي ولزملائي في منتخب إنجلترا، لكنني مستعد للعودة والمنافسة مع زملائي في ريال مدريد، ونأمل أن نتمكن من الفوز».

وعن العمل مع مورينيو، قال بيلينغهام «أشعر بأن لدي بالفعل علاقة تربطني به، ومن الرائع بالنسبة لي أن أعمل مع مدرب مثل مورينيو. أتيحت لي فرصة واحدة فقط لرؤيته، لكنني متحمس جداً لمعرفة المزيد عنه».

وتحدث بيلينغهام عن فترة الإعداد قائلاً «أركض كثيراً في أجواء حارة، وألعب كثيرا مع زملائي. الأمر صعب، لكنه ممتع، وأنا أحب هذا النوع من المعاناة».

وأضاف «أشعر الآن بأنني أصبحت أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، ولدي شعور جيد تجاه هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة والمدرب».

وتابع «إنه لشرف وامتياز بالنسبة لي أن ألعب لهذا النادي، وآمل أن أستمر هنا لسنوات عديدة أخرى».

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