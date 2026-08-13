بارتيز يلتحق بزيدان في الجهاز الفني لمنتخب فرنسا

سينضم الحارس الدولي الفرنسي السابق فابيان بارتيز المُتوّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، إلى الجهاز الفني للمدرب الجديد لأبطال العالم وأوروبا مرتين زين الدين زيدان، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخميس.

وسيتولى بارتيز (55 عاماً) الذي كان زميلاً لزيدان عندما أحرزت فرنسا لقب مونديال 1998 على أرضها، مسؤولية تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني.

وسبق لبارتيز الذي دافع عن ألوان تولوز وموناكو ومرسيليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أن عمل مستشاراً للمنتخب الفرنسي في عهد المدربين ريمون دومينيك ولوران بلان، لكنه لم يشغل أي دور خلال فترة ديدييه ديشان التي امتدت 14 عاماً.

كما كان ضمن الجهاز الفني لتولوز لفترة وجيزة بين عامي 2020 و2021.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أيضاً عدة تعيينات أخرى ضمن الطاقم التدريبي للمنتخب، ومن بينها المدربان المساعدان ديفيد بيتوني وحميدو مسعيدي، وهما من المقربين لزيدان، وعملا إلى جانبه خلال فترتيه على رأس الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني.

كما انضم غريغوري دوبون الذي عُيّن «مستشاراً للاستراتيجية والأداء»، إلى الجهاز الفني، وكان قد عمل أيضاً مع زيدان في ريال مدريد.

وعُيّن زيدان (54 عاماً) مدرباً في 28 يوليو (تموز) خلفاً لزميله السابق ديشان، بعد خروج فرنسا من الدور نصف النهائي لكأس العالم، وسيُشرف على أول معسكر تدريبي له مع المنتخب في سبتمبر (أيلول).

وستكون أول مباراة لفرنسا تحت قيادته ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام تركيا خارج الديار في 25 سبتمبر (أيلول).