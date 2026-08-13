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الرياضة رياضة عالمية

دورة تورنتو: ريباكينا تطيح غوف وتضرب موعداً مع شفيونتيك

دورة تورنتو: ريباكينا تطيح غوف وتضرب موعداً مع شفيونتيك
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دورة تورنتو: ريباكينا تطيح غوف وتضرب موعداً مع شفيونتيك

دورة تورنتو: ريباكينا تطيح غوف وتضرب موعداً مع شفيونتيك

تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس (دورة تورنتو)، بعد قلب تأخرها أمام الأميركية كوكو غوف إلى فوز بنتيجة 5- 7 و6- 2 و6- 2، في مواجهة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وحسب شبكة The Athletic, ضربت ريباكينا موعداً في المباراة النهائية مع البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، التي تجاوزت الأوكرانية إلينا سفيتولينا بثلاث مجموعات في نصف النهائي الآخر.

واضطرت ريباكينا إلى خوض مجموعة فاصلة للمرة الرابعة في خمس مباريات لها بالبطولة، بعدما بدأت غوف المواجهة بصورة قوية، وأنقذت ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط الأول، قبل أن تستفيد من تراجع منافستها في الشوط الأخير وتحسم المجموعة الافتتاحية 7 -5.

وبدت غوف في طريقها نحو بلوغ ثالث نهائي لها في بطولات الألف نقطة خلال 2026، بعدما كسبت 72.7 في المائة من نقاط إرسالها الأول في المجموعة الأولى، إلا أن ريباكينا قلبت مسار المباراة مستفيدة من قوة ضرباتها.

وعند التعادل 2-2 في المجموعة الثانية، حصدت ريباكينا أربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة 6- 2 وتفرض مجموعة فاصلة، وواصلت تفوقها في الثالثة، في حين تراجعت دقة إرسال غوف وضرباتها الأرضية، ولم تكسب سوى ثلاث نقاط على إرسالها الثاني وتعرض إرسالها للكسر مرتين.

وحسمت ريباكينا المباراة بقوة إرسالها؛ إذ أنقذت نقطتين لكسر الإرسال في الشوط الأخير، قبل أن تطلق إرسالاً بسرعة 193 كيلومتراً في الساعة عند التعادل، ثم إرسالاً بسرعة 190 كيلومتراً في الساعة في نقطة المباراة، لم تتمكن غوف من إعادته بنجاح.

وباتت ريباكينا على بعد انتصار واحد من الاقتراب بفارق أربع نقاط فقط من أرينا سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي.

وسيكون النهائي المواجهة الثالثة عشرة بين ريباكينا وشفيونتيك، بعدما تقاسمت اللاعبتان الانتصارات في مواجهاتهما السابقة بواقع ستة انتصارات لكل منهما، على أن تحسم مواجهة الخميس التعادل بينهما إلى جانب تحديد بطلة «كندا المفتوحة».

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برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
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برشلونة يوافق على انتقال توريس إلى باريس سان جيرمان

المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)
المهاجم الدولي فيران توريس (رويترز)

وافق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، على انتقال المهاجم الدولي فيران توريس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، مقابل 50 مليون يورو (57 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام إسبانية.

وتوصّل العملاقان الأوروبيان إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب البالغ 26 عاما إلى فرنسا بعقد لخمسة أعوام، بحسب تقارير صحافية نقلا عن مصادر في برشلونة.

وأضافت التقارير أن استكمال الإجراءات الرسمية والخضوع للفحص الطبي لن يكونا سوى مسألة شكلية.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس، صاحب هدف الفوز لإسبانيا في نهائي مونديال 2026 أمام الأرجنتين.

وبحسب مصدر في النادي الكاتالوني تحدث لوكالة فرانس برس، فإن برشلونة كان قد رفض عرضا أوليا بقيمة 40 مليون يورو (46 مليون دولار) الإثنين.

وانضم توريس إلى برشلونة عام 2021 قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار) ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيرا ما لعب توريس دورا حاسما عند دخوله بديلا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفا في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الشهر الماضي، مانحا "لا روخا" لقبها العالمي الثاني.

ومن شأن رحيله أن يزيد من إلحاح بحث فليك عن خيارات هجومية جديدة، بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد.

وكان النادي قد ضم الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

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الدوري الفرنسي فرنسا
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
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كومباني : بايرن ميونخ حريص على الفوز بكل البطولات هذا الموسم

البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)
البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني (رويترز)

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه يرغب في تحقيق كل البطولات في الموسم المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ موسمه بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر يوم 22 من الشهر الجاري، وبعد ذلك بستة أيام يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة شتوتغارت.

وأضاف كومباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه لدى لقاءه مع الجماهير: «أهدافنا هذا الموسم هي الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، وربما الفوز بكل مباراة أيضا، نحن نحاول من أجل ذلك بالفعل».

وأوضح: «يمكنني الاستمتاع بالضغط حينما تكون الأمور صعبة، هذا ليس شيئا سيئا بالنسبة لي، يمكنني إيجاد الحلول وأجد القوة والمساندة من عائلتي».

وكشف كومباني عن أكثر ما يعجبه في بايرن ميونخ وقال : «أكثر شيء أحبه في هذا النادي هو التقاليد البافارية، وحقيقة أن النادي دائما ما كان مكانا للاعبين مثل مايكل أوليزي وفرانك ريبيري».

وأضاف: «من الرائع أن هذا النادي يحتوي العديد من اللاعبين الكبار الذين يأتون من كل مكان في العالم».

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الدوري الألماني ألمانيا
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بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
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بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)
الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام (رويترز)

أكد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، معرباً عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الخميس «سعيد للغاية بالعودة إلى زملائي والعمل مع المدرب الجديد».

وعن مشاركته في كأس العالم، أوضح «كانت البطولة تجربة جيدة جداً بالنسبة لي ولزملائي في منتخب إنجلترا، لكنني مستعد للعودة والمنافسة مع زملائي في ريال مدريد، ونأمل أن نتمكن من الفوز».

وعن العمل مع مورينيو، قال بيلينغهام «أشعر بأن لدي بالفعل علاقة تربطني به، ومن الرائع بالنسبة لي أن أعمل مع مدرب مثل مورينيو. أتيحت لي فرصة واحدة فقط لرؤيته، لكنني متحمس جداً لمعرفة المزيد عنه».

وتحدث بيلينغهام عن فترة الإعداد قائلاً «أركض كثيراً في أجواء حارة، وألعب كثيرا مع زملائي. الأمر صعب، لكنه ممتع، وأنا أحب هذا النوع من المعاناة».

وأضاف «أشعر الآن بأنني أصبحت أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، ولدي شعور جيد تجاه هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة والمدرب».

وتابع «إنه لشرف وامتياز بالنسبة لي أن ألعب لهذا النادي، وآمل أن أستمر هنا لسنوات عديدة أخرى».

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