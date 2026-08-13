دورة تورنتو: ريباكينا تطيح غوف وتضرب موعداً مع شفيونتيك

تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس (دورة تورنتو)، بعد قلب تأخرها أمام الأميركية كوكو غوف إلى فوز بنتيجة 5- 7 و6- 2 و6- 2، في مواجهة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وحسب شبكة The Athletic, ضربت ريباكينا موعداً في المباراة النهائية مع البولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، التي تجاوزت الأوكرانية إلينا سفيتولينا بثلاث مجموعات في نصف النهائي الآخر.

واضطرت ريباكينا إلى خوض مجموعة فاصلة للمرة الرابعة في خمس مباريات لها بالبطولة، بعدما بدأت غوف المواجهة بصورة قوية، وأنقذت ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط الأول، قبل أن تستفيد من تراجع منافستها في الشوط الأخير وتحسم المجموعة الافتتاحية 7 -5.

وبدت غوف في طريقها نحو بلوغ ثالث نهائي لها في بطولات الألف نقطة خلال 2026، بعدما كسبت 72.7 في المائة من نقاط إرسالها الأول في المجموعة الأولى، إلا أن ريباكينا قلبت مسار المباراة مستفيدة من قوة ضرباتها.

وعند التعادل 2-2 في المجموعة الثانية، حصدت ريباكينا أربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة 6- 2 وتفرض مجموعة فاصلة، وواصلت تفوقها في الثالثة، في حين تراجعت دقة إرسال غوف وضرباتها الأرضية، ولم تكسب سوى ثلاث نقاط على إرسالها الثاني وتعرض إرسالها للكسر مرتين.

وحسمت ريباكينا المباراة بقوة إرسالها؛ إذ أنقذت نقطتين لكسر الإرسال في الشوط الأخير، قبل أن تطلق إرسالاً بسرعة 193 كيلومتراً في الساعة عند التعادل، ثم إرسالاً بسرعة 190 كيلومتراً في الساعة في نقطة المباراة، لم تتمكن غوف من إعادته بنجاح.

وباتت ريباكينا على بعد انتصار واحد من الاقتراب بفارق أربع نقاط فقط من أرينا سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي.

وسيكون النهائي المواجهة الثالثة عشرة بين ريباكينا وشفيونتيك، بعدما تقاسمت اللاعبتان الانتصارات في مواجهاتهما السابقة بواقع ستة انتصارات لكل منهما، على أن تحسم مواجهة الخميس التعادل بينهما إلى جانب تحديد بطلة «كندا المفتوحة».