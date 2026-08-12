دورة مونتريال: شيلتون يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ويبلغ نصف النهائي

خطا الأميركي بن شيلتون خطوة جديدة نحو الدفاع عن لقبه في دورة مونتريال للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما اكتسح التشيكي ياكوب منشيك 6-3 و6-1، الثلاثاء، في الدور ربع النهائي، محققاً فوزه العاشر توالياً في كندا.

ولم يواجه شيلتون، المصنف العاشر عالمياً، واللاعب الوحيد من المصنفين العشرة الأوائل الذي بقي في البطولة، أي صعوبة تذكر أمام منافسه التشيكي، ليبلغ الدور نصف النهائي المقرر الأربعاء، حيث سيواجه مواطنه ليرنر تيين، الذي أطاح بالإسباني دانيال ميريدا 6-3 و6-2 في 72 دقيقة.

وقال شيلتون: «قدمت أداء رائعاً، وأنا سعيد جداً بذلك وببلوغ نصف النهائي مجدداً».

وحجز الإسباني الشاب رافايل خودار مكانه في الدور نصف النهائي، في مشاركته الخامسة فقط في دورات الماسترز للألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسي آرثر فيس 7-6 (7-5) و6-3.

وسيواجه خودار، البالغ 19 عاماً أكبر اللاعبين سناً المتبقين في البطولة، الأميركي براندون ناكاشيما، البالغ 25 عاماً في مواجهة الأربعاء على بطاقة التأهل إلى النهائي المقرر الخميس.

وبلغ ناكاشيما أول نصف نهائي له في دورات الألف نقطة في مسيرته بعدما حسم مواجهته أمام الإيطالي لوتشانو دارديري 6-2 و6-3 في 77 دقيقة، فارضا أسلوب لعبه على منافسه، وممهّداً لثلاث نقاط لحسم المباراة بإرساله الساحق الحادي عشر، قبل أن يخطئ الإيطالي في محاولة لعب كرة قصيرة.

وهي المرة الأولى منذ عام 1992 التي يبلغ فيها ثلاثة لاعبين أميركيين الدور نصف النهائي في كندا.

وقدم شيلتون أداء نارياً خلال فوزه الكاسح على منشيك في 72 دقيقة، إذ حقق 18 ضربة رابحة مقابل ثلاثة أخطاء مباشرة فقط.

ولم يخسر شيلتون أي مجموعة حتى الآن في هذه البطولة.

وقال: «شعرت بأنني في حالة رائعة، ولعبت بشكل جيد من الخط الخلفي منذ النقطة الأولى. أنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه. حافظت على مستوى عالٍ طوال المباراة، وآمل أن أواصل البناء على هذا الأداء في نصف النهائي».

من جانبه، تجاوز خودار التواء طفيفاً في كاحله خلال المجموعة الثانية أمام فيس، وحافظ على هدوئه طوال اللقاء، فيما حطم منافسه الفرنسي مضربه بعد خسارة إرساله في وقت مبكر من المجموعة الثانية.

وحصد خودار، الذي لن يتم عامه العشرين قبل انتهاء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى، 34 فوزاً هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الـ15 عالمياً، لكنه يرى أن تطوير مستواه أهم من مركزه في التصنيف.

وقال: «لا ينبغي أن يكون التصنيف هدفك الأساسي. هدفي هو الاستمتاع باللعب على أرض الملعب، والاستمتاع بكل البطولات الجديدة بالنسبة إليّ».

وعاد فيس، الذي استأنف المنافسات بعد الإصابة، وأنقذ ثلاث نقاط لحسم المباراة في الشوط الأخير، قبل أن يطلق خودار ضربة رابحة نحو الملعب الخالي، منهياً اللقاء بعد ساعة و45 دقيقة.

وقال خودار: «قدمت اليوم مستوى عالياً جداً أمام لاعب صعب مثل آرثر. كان عليّ أن أقدم أفضل ما لدي للفوز بهذه المباراة».