مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع رولي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الحارس الأرجنتيني غيرونيمو رولي قادماً من مارسيليا في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني (1.96 مليون دولار).

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن رولي (34 عاماً) الذي عاد لخوض فترة ثانية مع مانشستر سيتي، وقع على عقد يمتد لعامين، ليصبح الحارس البديل للحارس الأساسي الإيطالي غيانلويغي دوناروما.

وذكر مانشستر سيتي: «يعرب النادي عن سعادته بالإعلان عن تعاقده مع غيرونيمو رولي. انضم الحارس الأرجنتيني الدولي للفريق قادماً من مارسيليا بعقد يمتد لعامين، حيث سيستمر مع النادي حتى يونيو (حزيران) 2028».

وأضاف النادي: «سيرتدي رولي القميص رقم 28، ليصبح أحدث المنضمين إلى تشكيلة المدرب إنزو ماريسكا، وذلك بعد الحصول على التصريح الدولي، مضيفاً المزيد من الجودة والمنافسة إلى مجموعة حراس مرمى سيتي لدى عودته إلى مانشستر، بعدما سبق له قضاء فترة قصيرة مع النادي خلال موسم 2016-2017».