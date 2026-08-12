لماذا نحلم؟ تعرف على ما يحدث داخل عقلك أثناء النوم

تظل الأحلام واحدة من أكثر الظواهر إثارة للفضول، فهي قد تكون واقعية أو غريبة، وقد تعكس أحياناً ما مررنا به خلال اليوم، بينما تختلط في أحيان أخرى بالذكريات والمشاعر والصور غير المترابطة.
وتقول الدكتورة تشاندني توغنيت، المعالجة النفسية الهندية، لموقع «أونلي ماي هيلث»: «الحلم هو سلسلة من الأفكار والصور والمشاعر والأحاسيس التي تحدث أثناء النوم»، موضحة أن الأحلام يمكن أن تحدث في مراحل مختلفة من النوم، لكنها تكون عادة أكثر وضوحاً وأسهل في التذكر خلال مرحلة «حركة العين السريعة».
وخلال هذه المرحلة، يزداد نشاط الدماغ ليقترب من مستويات النشاط أثناء اليقظة، في حين ترتخي معظم عضلات الجسم مؤقتاً، وهو ما يساعد على منع الإنسان من تنفيذ حركات أحلامه بشكل فعلي.
لماذا نحلم؟
لا يملك العلماء حتى الآن تفسيراً واحداً ونهائياً لوظيفة الأحلام، إلا أن الأبحاث تشير إلى ارتباطها بعدة عمليات داخل الدماغ، من بينها:
معالجة المشاعر
قد يكون للأحلام دور في كيفية معالجة الدماغ للتجارب العاطفية. فالأحداث المُرهقة أو المُثيرة أو المُزعجة قد تظهر في الأحلام أحياناً، وإن لم تظهر بالصورة نفسها التي حدثت بها في الواقع.
وقد يُفسر هذا زيادة الأحلام المزعجة أو ذات التأثير العاطفي القوي خلال فترات التوتر.
ترسيخ الذكريات وتنظيم الخبرات اليومية
كما يؤدي النوم دوراً مهماً في تثبيت المعلومات والذكريات الجديدة وتنظيمها، وقد تتزامن الأحلام مع هذه العمليات، فتظهر عناصر من تجارب حديثة ممزوجة بذكريات قديمة أو صور لا تبدو مرتبطة ببعضها.
إبقاء الدماغ نشطاً أثناء النوم
لا يعني النوم توقف الدماغ عن العمل. تبقى مناطق مختلفة من الدماغ نشطة، خاصةً خلال مرحلة حركة العين السريعة.
وتشير إحدى النظريات المنشورة في دراسة على موقع PubMed Central إلى أن الأحلام هي جزئياً محاولة من الدماغ لفهم النشاط الداخلي. قد يساعد هذا في تفسير سبب قدرة الأحلام على دمج الأشخاص والأماكن والأحداث بطرق غير مألوفة.
لماذا تبدو بعض الأحلام غريبة؟
يرجع ذلك غالباً لحقيقة أنه خلال مرحلة حركة العين السريعة، تنشط مناطق مرتبطة بالمشاعر والخيال والصور الذهنية، بينما يقل نشاط بعض المناطق المسؤولة عن التفكير النقدي والحكم المنطقي.
لماذا ننسى معظم أحلامنا؟
يحلم معظم الأشخاص عدة مرات خلال الليل، لكنهم لا يتذكرون سوى جزء محدود منها. ويتأثر تذكر الأحلام بوقت الاستيقاظ وسرعة تلاشي تفاصيل الحلم من الذاكرة.
ويكون تذكر الحلم أكثر احتمالاً عند الاستيقاظ أثناء مرحلة حركة العين السريعة أو بعدها مباشرة، بينما قد تختفي تفاصيله خلال دقائق إذا لم نحاول استعادتها ذهنياً.
وتشير الأبحاث إلى أن القدرة على تذكر الأحلام تتأثر بعدة عوامل، منها القدرات المعرفية والحالة النفسية والسمات الشخصية وبعض الأعراض الجسدية.
هل تحمل الأحلام معاني خفية؟
قد تعكس الأحلام ذكريات أو مشاعر أو مخاوف أو أحداثاً يومية، لكن لا توجد طريقة علمية مثبتة تمنح كل حلم معنى موحداً للجميع. فالحلم بالسقوط، مثلاً، لا يعني بالضرورة أن صاحبه يشعر بفقدان السيطرة في حياته، إذ يمكن أن يختلف تفسير الحلم من شخص إلى آخر.
متى تصبح الأحلام مصدراً للقلق؟
الأحلام المزعجة من حين لآخر أمر طبيعي، لكن تكرار الكوابيس بصورة تؤثر في النوم أو تسبب ضيقاً نفسياً أو تؤثر في أداء الشخص خلال النهار يستدعي الاهتمام.
كما أن تكرار تنفيذ الأحلام بحركات جسدية، مثل الركل أو اللكم أو الصراخ، قد يكون علامة على اضطراب في النوم ويستحسن حينها استشارة الطبيب.