مصر: اكتشاف مقابر أثرية من العصر الروماني بالواحات البحرية

أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة في موقع الشيخ سوبي بالواحات البحرية (غرب الجيزة) عن اكتشاف عدد من المقابر التي تعود إلى العصر الروماني المتأخر وفترات تاريخية مختلفة من التاريخ المصري، إلى جانب مجموعة من اللقى الأثرية.

واكتشفت البعثة 3 مقابر؛ الأولى عبارة عن مقبرة جماعية منحوتة في صخر الحجر الرملي، يُرجح أنها كانت مخصصة لأسرة واحدة مكوَّنة من 5 أفراد، بينما المقبرة الثانية غير منقوشة، ويُرجح أنها تعود إلى العصر الروماني، وتنتمي إلى طراز المقابر ذات السلالم. أما المقبرة الثالثة فهي مقبرة جماعية يُرجح كذلك أنها تعود إلى العصر الروماني، وتنتمي إلى طراز المقابر ذات الآبار، وفق تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي.

وتتكون المقبرة الأولى من بئر مربَّعة الشكل يبلغ عمقها نحو 3 أمتار، وفي نهايتها توجد حجرتان للدفن؛ تقع الأولى في الناحية الغربية، وهي حجرة صغيرة مستطيلة الشكل، عُثر في داخلها على تابوت من الحجر الجيري بداخله مومياء مغطاة بلفائف كتانية. ويستقر جسم التابوت في تجويف بأرضية الحجرة، وهو ما يتوافق مع طريقة وضع التوابيت في مقابر العصر المتأخر بالموقع، حسبما أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع.

أما الحجرة الثانية، وفق تقوله في بيان للوزارة، فتقع في الناحية الشمالية من البئر، وهي أكبر حجماً ومستطيلة الشكل أيضاً، ويبدو أنها استُخدمت لدفن باقي أفراد الأسرة، حيث عُثر بداخلها على 4 توابيت من الحجر الجيري، يضم كل منها مومياء مغطاة بلفائف كتانية.

وأضاف أن «المقبرة الثانية تتكون من بئر صغيرة تؤدي إلى سلم مكوَّن من 3 درجات، ينتهي بحجرة دفن، ويبدو من الشواهد الأثرية أنها لم تُستخدم للدفن».

أما المقبرة الثالثة، فتتكون من بئر مستطيلة الشكل في نهايتها مدخل يؤدي إلى صالة صغيرة بلا سقف. ويُرجح أن هذه الصالة كانت مخصصة لاستقبال المومياء في أثناء عملية الدفن، قبل نقلها إلى موضعها النهائي داخل إحدى حجرات المقبرة.

مجموعة من التوابيت ضمن الكشف الأثري (وزارة السياحة والآثار)

وتؤدي الصالة إلى حجرتين؛ تقع الأولى في الناحية الجنوبية، وعُثر في داخلها على أجزاء من تابوت فخاري. أما الحجرة الثانية فتقع في الناحية الشرقية، وعُثر في داخلها على تابوت من الحجر الجيري، فُقدت أجزاء من غطائه.

وأسفرت الحفائر كذلك عن الكشف عن عدد من اللقى الأثرية، من بينها مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية، والقنينات الصغيرة، والأطباق المختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى عدد من موائد القرابين المصنوعة من الحجر الجيري والحجر الرملي. كما عُثر على عدد من التماثيل النذرية الصغيرة المصنوعة من الطين المحروق «تيراكوتا»، من بينها تماثيل لهيئات أمومية، وأخرى لهيئات حيوانية محوَّرة، وفق تصريحات قطب فوزي، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة.

وأكد الدكتور صبري فرج، رئيس البعثة الأثرية ومدير عام آثار الواحات البحرية، أن البعثة تواصل أعمالها الأثرية في الموقع خلال المواسم المقبلة، في ضوء أهمية الموقع وما يزخر به من شواهد أثرية، معرباً عن أمله في أن تسفر أعمال الحفائر المستقبلية عن الكشف عن المزيد من المقابر التي قد تكشف عن أجيال متعاقبة من سكان الواحة، وتلقي مزيداً من الضوء على تاريخها.

وأشاد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، بجهود البعثات الأثرية العاملة في مصر، سواء المصرية منها أو الأجنبية، التي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة في مختلف المحافظات. وأشار، في بيان للوزارة، الأربعاء، إلى أن هذا الكشف يتمتع بأهمية خاصة؛ لما يضيفه من شواهد جديدة إلى تاريخ الواحات البحرية، ويلقي الضوء على جانب من جوانب الحضارة المصرية وأسرارها.

ويضم موقع الشيخ سوبي بالواحات جبانة حكام وكهنة الواحات البحرية خلال العصر المتأخر، وهي جبانة منحوتة في التل الأثري المعروف باسم «الشيخ سوبي»، الذي يُعد أحد أهم المواقع الأثرية بالواحات البحرية، حيث يضم مقابر حكام وكهنة الواحة خلال تلك الفترة.

الكشف الجديد تضمن لقى أثرية متنوعة (وزارة السياحة والآثار)

وترى الدكتورة دينا سليمان، المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن «أهمية الكشف الجديد تكمن في كونه يضيف حلقة جديدة إلى تاريخ الواحات البحرية بوصفها منطقة عاشت فيها تقاليد مصرية عريقة وتفاعلت، عبر الزمن، مع التحولات السياسية والثقافية التي شهدتها مصر».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الكشف الجديد في منطقة الشيخ سوبي بالواحات البحرية يتجاوز حدود العثور على عدد من المقابر واللقى الأثرية؛ فالقيمة الحقيقية لمثل هذه الاكتشافات تكمن في قدرتها على إعادة بناء صورة أكثر اكتمالاً للمجتمع الذي عاش في هذه المنطقة، لا سيما خلال العصر الروماني، وهي فترة شهدت فيها الواحات البحرية نشاطاً عمرانياً واقتصادياً لافتاً، فضلاً عن الطقوس الجنائزية الممتدة عبر التاريخ».

تمائم وأيقونات مختلفة اكتُشفت في الموقع (وزارة السياحة والآثار)

وتابعت دينا: «أهم ما يستوقفني في هذا الكشف تنوع أنماط المقابر المكتشفة؛ فوجود مقبرة جماعية منحوتة في الحجر الرملي، إلى جانب مقابر ذات سلالم وأخرى ذات آبار، يعكس تعدداً في الحلول المعمارية للدفن، ويمنح الباحث فرصة لدراسة تطور الممارسات الجنائزية وعلاقتها بطبيعة الموقع الجيولوجية وبالتركيب الاجتماعي للسكان. ولا ينبغي النظر إلى هذه الطرز بوصفها مجرد أشكال معمارية مختلفة، وإنما بوصفها جزءاً من منظومة جنائزية متكاملة تعكس تصورات المجتمع عن الموت والدفن والانتقال إلى العالم الآخر».

وقالت إن «اكتشاف مقبرة يُرجَّح أنها كانت مخصصة لأسرة واحدة مكوَّنة من 5 أفراد يفتح مجالاً مهماً أمام الدراسات الأنثروبولوجية والأثرية. كما تكتسب اللقى الجنائزية المصاحبة أهمية خاصة؛ فالتوابيت، وموائد القرابين، والتماثيل النذرية، والمومياوات تشكل معاً منظومة مادية يمكن من خلالها قراءة الممارسات الدينية والجنائزية».