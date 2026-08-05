هل تشكل الملابس الضيقة على متن الطائرة خطراً على صحتك؟

يحرص كثير من المسافرين على اختيار ملابس مريحة أثناء السفر جواً، خاصة في الرحلات الطويلة، وغالباً ما تكون الملابس المطاطية أو الضيقة الخيار المفضل لما توفره من سهولة في الحركة والشعور بالراحة. إلا أن شيوع التحذيرات من ارتباط هذه الملابس بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه المخاوف، وما إذا كان اختيار الملابس قد يؤثر بالفعل في سلامة المسافر أثناء الرحلة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

هل من الآمن ارتداء ملابس ضيقة على متن الطائرة؟

إذا سبق لك السفر في رحلة جوية طويلة مرتدياً بنطالاً ضيقاً أو ملابس رياضية ضاغطة، فلا داعي للقلق في معظم الحالات. فبالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، لا يُعد ارتداء الملابس الضيقة وحده سبباً كافياً للإصابة بجلطة دموية، بل إن العامل الأكثر تأثيراً هو الجلوس لفترات طويلة دون حركة.

فالجلوس لساعات متواصلة قد يبطئ الدورة الدموية، ما يسمح بتجمع الدم في أوردة الساقين ويزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، خاصة في الرحلات التي تستغرق 4 ساعات أو أكثر، وفقاً للدكتور آلان ديتزيك، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في المركز الطبي الجامعي هاكنساك ميريديان جيرسي شور.

ورغم أن الملابس الضيقة ليست عادة السبب الرئيسي للإصابة بتجلط الأوردة العميقة، فإنها قد تسهم في زيادة الخطر لدى بعض الأشخاص. ويوضح ديتزيك أن الملابس الضيقة قد تعيق عودة الدم الوريدي من الساقين إلى القلب، ما قد يزيد من احتمالية حدوث التجلط.

ومع ذلك، يظل هذا الخطر منخفضاً لدى معظم المسافرين الأصحاء، بينما يرتفع لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أو حالات صحية معينة، من بينها:

- الإصابة السابقة بتجلط الأوردة العميقة

- الإصابة بالسرطان

- اضطرابات التجلط الوراثية

- الخضوع لجراحة حديثة

- استخدام بعض الأدوية المحتوية على هرمون الإستروجين، مثل بعض أنواع حبوب منع الحمل أو العلاج الهرموني.

- الحمل أو الفترة التي تلي الولادة مباشرة.

ماذا عن الجوارب الضاغطة؟

تختلف الجوارب الضاغطة الطبية عن الملابس أو الجوارب الضيقة العادية، فهي لا تهدف إلى توفير الراحة فحسب، بل صُممت خصيصاً لتحسين الدورة الدموية وتقليل خطر تجمع الدم في الساقين.

وتعمل هذه الجوارب من خلال تطبيق ضغط متدرج؛ إذ تكون أكثر إحكاماً حول الكاحل، ثم يقل الضغط تدريجياً كلما ارتفعنا باتجاه الساق، وهو ما يساعد على تعزيز عودة الدم إلى القلب، بحسب الدكتور ديتزيك.

ولهذا السبب، يوصي مقدمو الرعاية الصحية في كثير من الأحيان بارتداء جوارب ضاغطة طبية مناسبة قبل الرحلات الجوية الطويلة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

ماذا يُنصح بارتدائه على متن الطائرة؟

ينصح الدكتور بول غروس، طبيب الرعاية الأولية في فانكوفر، باختيار ملابس فضفاضة وخفيفة ومريحة تسمح بحرية الحركة، مع تجنب الملابس الضيقة عند الخصر أو الكاحلين، لأنها قد تضغط على الأوردة وتحدّ من تدفق الدم.

كما يؤكد أهمية اختيار أحذية مريحة توفر دعماً جيداً لقوس القدم، موضحاً أن القدمين تميلان إلى التورم أثناء الرحلات الجوية بسبب الجلوس لفترات طويلة وضيق المساحة.

وإذا كنت ممن يعانون من تورم القدمين خلال السفر، فقد تكون الأحذية التي توفر مساحة إضافية لتمدد القدمين أكثر راحة من الأحذية الضيقة أو الصلبة.

أما إذا كنت قد أصبت سابقاً بجلطات دموية أو كنت تمتلك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل السفر في رحلة طويلة. وقد يوصي الطبيب بارتداء جوارب ضاغطة طبية، أو باتخاذ إجراءات وقائية أخرى تتناسب مع تاريخك الصحي وعوامل الخطر لديك.